Ловись, рыбка: на Камчатке запечатлели медведя, поймавшего камбалу

Фото: Алексей Маслов, государственный инспектор Кроноцкого заповедника.

Камчатские медведи показали, на что они способны. В бухте Ольга в объектив инспектора Кроноцкого заповедника Алексея Маслова попал бурый медведь, который ловил камбалу. Хищник искупался в морской воде и полакомился вкусной рыбкой.

Фото: Алексей Маслов, государственный инспектор Кроноцкого заповедника.

– Пока в бухту Ольга Кроноцкого залива не зашло достаточное количество лососей, которые отправятся на нерест в реки, медведи среди волн ловят камбалу. Эти придонные рыбы мало чем уступают лососевым. У них жирное сочное белое мясо и нет мелких костей. За это в народе камбалу называют морской курицей, – пишут в Telegram-канале заповедной территории.

Фото: Алексей Маслов, государственный инспектор Кроноцкого заповедника.

Сотрудники отмечают, что, если хищникам удастся поймать камбалу внушительного размера, они без проблем дождутся массового нереста лососевых рыб и накопят запасы жира перед долгим зимним сном.

Отправляются бурые медведи в спячку в зависимости от погодных условий, как правило, это ноябрь-декабрь. До этого они за неделю строят берлогу или же занимают логово, оставшееся от собратьев. В своем зимнем жилище хищники делают подстилку из листьев и веток, которая помогает согреться в холодное время года.

Фото: Алексей Маслов, государственный инспектор Кроноцкого заповедника.

Однако в регионах есть свои особенности. Еще несколько лет назад сотрудники Кроноцкого заповедника рассказывали о правилах уходя в спячку на Камчатке:

– Пусковой механизм для залегания в спячку у медведей – это не наличие снега и не низкая температура воздуха, а отсутствие пищи. Пока рыба доступна, медведи продолжают питаться, порой увеличиваясь до очень крупных объемов. <…> На территории Кроноцкого заповедника, в местах нереста позднего кижуча, медведи задерживаются до декабря. Почему же кто-то укладывается спать раньше, а кто-то позже? Потому что некоторые просто любят кушать. Вот и весь секрет.

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