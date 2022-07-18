Июльская пурга накрыла Чукотку

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

На Чукотке бушует непогода. По данным синоптиков, на большей территории округа дождь, местами со снегом. Жители города Билибино сообщают, что их город и вовсе накрыла июльская пурга. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Необычное для лета явление – пурга, ведь так? Вот только жители Чукотки знают о таком не понаслышке. В понедельник, 18 июля, город окутала метель. Сейчас там всего лишь около восьми градусов тепла, а ночью и вовсе до двух со знаком минус.

Синоптики сообщают, что на большей территории автономного округа в ближайшие дни ожидаются дожди со снегом, ветер в западной четверти до 20 метров в секунду, на побережьях – аж до 23. Температура ночью +3+8°, местами -2+3°, днем +5+10°, местами +15+20°, в континентальной части до +24°, на арктическом побережье -2 +3°.

Такая непогода сразу же стала предметом пристального внимания местных. Жительница города Билибино сняла происходящее за окном на камеру мобильного телефона, ролик сразу же стал вирусным и успел облететь уже все соцсети.

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