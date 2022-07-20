Поездка в Беларусь, бесплатное обучение — новые возможности для приморских школьников открывает программа агроклассов

Школьников научат работать с сельскохозяйственной техникой. Фото: Михаил ФРОЛОВ

18 июля в столице Приморья глава министерства образования Приморья Эльвира Шамонова и представитель российской сельскохозяйственной и продовольственной компании «Русагро» Алескей Смирнов подписали соглашение о запуске новой сельскохозяйственной программы, которая откроет отличные возможности для ребят. Благодаря госпрограмме «Развитие образования Приморского края» на 2020-2027 годы на базе местных школ уже в сентябре в том числе появятся агроклассы.

Участниками конференции также стали министр сельского хозяйства ПК Андрей Бронц и министр профессионального образования и занятости населения ПК Сергей Дубовицкий. На встрече подробно рассказали о программе подготовки кадров для сельскохозяйственной промышленности региона.

На встрече обсудили подробности о запуске новой образовательной сельскохозяйственной программы. Фото: Кристина Холоша.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Владивосток», в новом учебном году в разных районах Приморья запустят 15 –18 агроклассов. Среди муниципалитетов-участников: Уссурийский, Шкотовский, Дальнереченский, Михайловский и Надеждинский районы, Пограничный, Октябрьский, Анучинский округа. В рамках изучения биологии, химии и технологии добавятся новые предметы. Ученики 7–11-х классов сами смогут выбрать, что им интереснее: агрономия, агрохимия, переработка, животноводство, ветеринария, организация сельского хозяйства. В процессе обучения обязательным этапом станет практика - выращивание культур, работа с животными и новыми современными устройствами. Ребята смогут также обучиться управлению полевой техникой и, оканчивая школу, получить не только аттестат, но и рабочую профессию тракториста или машиниста. Останется только сдать экзамен на водительское удостоверение в 18 лет.

- Из 500 с небольших приморских школ - около 50% сельские. Безусловно, система профориентации, которая направлена на приобщение ребенка к труду, дает ему билет в будущее сельскохозяйственного предпринимательства. Главная задача министерства - создание кадрового резерва региона. Поэтому мы совместными усилиями создаем большой кластер для получения профессионального образования. Самое главное - чтобы наши дети увидели перспективу развития в собственном крае, - прокомментировала Эльвира Шамонова.

Обучающиеся по специальным программам, как школьники, так и студенты, смогут пройти оплачиваемую практику на предприятиях «Русагро» и других компаниях-партнерах. Начиная с 14 лет, подростки уже смогут подзаработать летом и применить полученные знания в жизни. Например, трудиться озеленителями или цветочниками.

– В рамках подготовки специалистов «Русагро» начала сотрудничать со средним профессиональным образованием с Уссурийским агропромышленным колледжем. Уже подписаны документы о договорах целевого обучения с предоставлением студентам социальных пакетов и стипендий. У современных детей есть стереотип о работе в сельскохозяйственном комплексе, однако нельзя сравнивать прошлое с настоящим. Все меняется, и профессии новые, и техника, – рассказал Алексей Смирнов.

Самые активные и мотивированные ребята смогут принять участие в конкурсе. Главный приз - поездка в страну, где сегодня очень развита отрасль сельского хозяйства - Республику Беларусь. Победителям полностью оплатят трансфер, проживание, питание и экскурсии по историческим местам страны.

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