На популярном пляже на острове Русский появилась бесплатная парковка

Вместимость стоянки контролирует охрана. Фото: Дирекция общественных пространств Владивостока

Парковка на побережье бухты Ахлестышева на острове Русский открылась в среду, 20 июля. Как рассказали в Дирекции общественных пространств Владивостока, сейчас она доступна для гостей пляжа в тестовом режиме и бесплатно. Попасть сюда можно через нижнюю площадку на КПП возле остановки «Океанариум».

В сообщении отмечается, что вместимость стоянки контролирует охрана, которая следит за тем, чтобы на участке размещалось не больше 50 авто в одно время. Вскоре число мест возрастет, насколько – специалисты не уточняют.

Больше полугода территория бухты была закрыта для проезда на автомобиле. Фото: Дирекция общественных пространств Владивостока

– Если площадка заполнена, а идти пешком совсем не хочется – придётся подождать, пока место на парковке освободится. Просим учитывать это, планируя своё время отдыха.

В том числе на обустроенной территории имеется 20 машино-мест для маломобильных граждан и многодетных семей. Чтобы воспользоваться льготным метом, необходимо показать специальные документы на КПП.

На обустроенной территории имеется 20 машино-мест для маломобильных граждан и многодетных семей. Фото: Дирекция общественных пространств Владивостока

– Также горожане могут оставить свои транспортные средства на верхней площадке вдоль улицы Академика Касьянова.

Отметим, больше полугода территория бухты была закрыта для проезда на автомобиле. Приморцы оставляли машины возле океанариума и спускались к морю пешком.

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