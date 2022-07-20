Стриптизерша из Владивостока: «Кидали рюмками и обещали стереть тату наждачкой»

Стриптиз – танец на грани. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Стриптиз – танец на грани. Правда, успешность и вульгарность в этой работе – понятия несовместимые. Кто-то обходит стриптиз-клубы стороной, другие же не видят в этом ничего постыдного. Как девушки приходят в эту сферу, с какими сложностями сталкиваются в работе и сколько зарабатывают? Об одной из самых противоречивых профессий на волне 90.4 FM радио «Комсомольская правда» во Владивостоке рассказала бывшая танцовщица стриптиза Мария.

– Во сколько начинался и заканчивался твой рабочий день?

– Клубы во Владивостоке начинают работать с 10 часов вечера и закрываются в 6 утра. Но на работу я приходила раньше. За 20 минут до открытия нас уже выстраивали в шеренгу в гримерке, и мы показывали свой внешний вид: маникюр, ноги и так далее. Все должно быть в подобающем виде. Я обычно приходила раньше на час-полтора, чтобы подготовиться перед большим зеркалом с софитами. Когда работаешь в стрипе, у тебя в основном нет другой жизни. Ты приходишь домой, засыпаешь, просыпаешься и идешь на работу. Я жила работой.

– Почему стриптиз? Почему выбор пал именно на эту профессию?

– Я считаю, есть два вида девушек, которые идут в стрип. Первый и самый распространенный – там хорошо платят или же можно найти себе обеспеченного мужчину. А есть девушки, которые предрасположены к этому чуть ли не с рождения. Они раскрепощенные и непохожие на других.У меня было именно так. Все, что не вписывалось в реальную нормальную жизнь, – моя чрезмерная коммуникабельность, раскрепощенность, экстравагантность – там было к месту. Я была как рыба в воде. Я хотела этого, хотела танцевать.

– Это не самая легкая профессия. Еще и опасная, наверное?

– Если ты работаешь в самом стриптиз-клубе, опасности нет. Там есть менеджеры, охрана, кальянщики, бармены, которые следят за безопасностью и не дадут тебя в обиду. А если ты начинаешь заниматься проституцией, то тут могут быть серьезные последствия. Но это запрещено законом, и в клубах таким не занимаются.

Иногда, когда идешь по улице и встречаешь своего клиента, он может позволить себе то, что делал в клубе. Но вне рабочего пространства это неприемлемо.

В стриптизе нужно иметь не только привлекательную внешность, но еще и уметь танцевать. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

– С какими сложностями сталкивалась в работе?

– Выработать толерантность и терпимость к мужчинам. Тысяча мужчин скажет тебе, что ты самая великолепная, лучшая. Другие же укажут тебе на твои изъяны во внешности, фигуре, начнутся оскорбления. Естественно, ты к этому привыкаешь, учишься пропускать мимо ушей. Но иногда бывало так обидно, что сядешь в гримерке и начнешь плакать. У меня очень экстравагантные татуировки по всему телу. Был случай, когда посетители клуба стали кидаться в меня рюмками, кожурой от фруктов и кричать, что они сотрут мне татуировки наждачкой. Я тогда убежала, чтобы лишний раз не провоцировать их.

– Нужно ли учиться танцевать?

– Считаю, что нужно. Я занималась художественной гимнастикой, попробовала все виды танцев: контемп, дэнсхолл, джаз-фанк. Пришла с хореографической подготовкой, для меня это было важно. А в стриптиз-клубах не учат танцевать. Многие приходят и даже не знают, как двигаться, так как считают, что важнее умение общаться с мужчинами, а не танцевальная часть работы. И это ужасный подход, так не должно быть. Поэтому во Владивостоке такой низкосортный стриптиз. Мало тех, кто по-настоящему старается и хочет делать красиво.

– Помнишь свой первый рабочий день? Какие чувства испытывала? Было страшно или некомфортно?

– Конечно, сначала было страшно. Но там как с пирсом: хочешь прыгнуть в море – прыгай сразу. Если не сделаешь это сейчас, то дальше будет сложнее. А первый выход к пилону – это всегда очень волнительно. Ножки трясутся, еще и каблуки – девушки падают в свои первые дни на работе. У меня был мандраж, но я быстро привыкла. И в свой первый день заработала больше, чем многие девушки.

– Как выбирала место для работы, когда только решила заниматься стриптизом?

– На тот момент во Владивостоке было всего два таких заведения. Одно было постарше, но у него уже была не очень хорошая репутация – дедовщина, драки между танцовщицами. И второе, которое только открылось, про которое еще мало было известно. Мой выбор пал на него.

Следить за внешностью – дорогое удовольствие, но твой облик – твоя униформа. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

– Есть ли какие-нибудь обязательные правила в стриптиз-клубах?

– Самое главное правило – никакого интима. Это уже бордель, проституция. Клубы таким не занимаются. Ну и девушки должны выглядеть опрятно, сексуально и желанно. Это важно.

– Ходила ли ты когда-нибудь как гостья в другие стриптиз-клубы? Оцениваешь ли ты чужую работу?

– Я обожаю ходить как гость в другие клубы. И, конечно, я оцениваю чужую работу. Мне это интересно. Помимо этого, у меня много знакомых. Хожу и смотрю на них.

– Кто приходит в стриптиз-клубы? Есть ли те, кто приходит туда с девушками, женами?

– Такое бывает. Приходят как молодые люди, так и мужчины в возрасте. Приходят семьями со своими женщинами. И из-за этого порой возникают неприятные ситуации. Доходит до угроз со стороны девушек в адрес танцовщиц.

– Сколько в среднем зарабатывают стриптизерши?

– Зарплату получают раз в месяц, не после каждой отработанной смены. Бывают плохие смены, где тысяч по пять выходит за ночь. Бывают хорошие – по 30-40 тысяч. Если говорить в среднем, то 10-12 тысяч за одну ночь. 140 тысяч на карте каждый месяц у меня было всегда.

Важная задача в такой профессии – выработать толерантность к мужчинам. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

– Есть ли какие-нибудь чаевые?

– Да. Вообще чаевые делятся 50 на 50 с клубом. Но если валюта не местная, не наш рубль, то не делится. Я так как-то вынесла 2,5 тысячи долларов наличными, на них я набила татуировку.

– Есть ли штрафы?

– Есть, если ты не вышел в свою смену. Рабочий день стоит три тысячи. Уход с рабочего места до четырех часов – десять тысяч, после четырех – пять тысяч. За опоздание тоже есть.

– Есть ли выходные?

– Четыре дня в неделю работаешь, три отдыхаешь. Можешь работать в свои выходные дни. Это поощряется. Хочешь работать – иди. Но четыре дня в неделю – это обязательно.

– Что такое консумация?

– В наших стриптиз-клубах консумация – это пара коктейлей или мягкие игрушки, которые покупают тебе гости, и с этого ты имеешь прибыль.

Вне рабочего пространства клиенты из клуба не должны себе позволять лишнего. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

– Сложно ли всегда выглядеть хорошо? Ведь на это уходит много средств и времени.

– Это твоя униформа. У тебя нет выбора. Нужно ходить на маникюр, педикюр, ресницы – это тоже наша работа. Многие девушки свою первую зарплату тратят на походы в салоны красоты, покупают новое белье. Да, это дорого. Маникюр и педикюр по 2,5 тысячи, губки колоть раз в полгода – 10 тысяч, реснички – 3-4 тысячи, парикмахер – около 10 тысяч.

– А как совмещать такую работу и личную жизнь?

– Я жила работой. Сейчас, когда у меня появилась личная жизнь, я ушла из профессии. Но я видела много интересных случаев, когда девушка работает ночами в стриптиз-клубах, чтобы оплатить своему ухажеру машину, учебу, кредит. Или пара, в которой девушка танцует на пилоне перед мужчинами, а ее парень сидит за барной стойкой и наблюдает за этим. Может, я просто не понимаю чужих ситуаций, но у меня другое восприятие. Считаю, что это неприемлемо. Мужчина не должен создавать проблемы, мужчина должен их решать.

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