Восточный экспресс: Следком отчитался о смертях на ж/д путях Дальнего Востока

В сезон отпусков травмы жителей на путях фиксируют чаще. Фото: Иван МАКЕЕВ

Железная дорога – один из самых опасных видов транспорта. Каждый год на путях происходит более двухсот несчастных случаев, больше половины летальны. Это, казалось бы, знают все – но это число не уменьшается. В Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России рассказали удручающую статистику: за первые шесть месяцев 2022 года травмы получили 182 человека. Погибли дети.

Из них 115 случаев закончились смертью – в это число входят восемь несовершеннолетних. Причина простая – недостаточный контроль и опека со стороны родителей. Ребята, предоставленные сами себе, переходят железную дорогу свободно – и чаще всего там, где вздумается.

Что предпринять? В первую очередь, стоит помнить об опасностях, которые таят в себе поезда. Пересекать пути в неустановленных местах запрещено не просто так: тормозной путь этого транспорта составляет от 30 до 1000 метров. Даже если состав движется, казалось бы, медленно, переоценить свои силы очень легко.

Не пересекайте пути через стрелочный переход – стрелка может сработать в любой момент. Не стоит переходить пути при запрещающем сигнале семафора, даже если шлагбаум открыт.

Крыши вагона тоже выглядят безопасно, вот только это чревато уроном от электрического тока. Токоведущее оборудование под вагонами и внутри них порой работает под напряжение до 27 500 вольт, а поражение может случиться в двух метрах от контактного провода.

Когда переходите пути, особое внимание уделите наушникам и телефону – оторваться от этого ненадолго не составит труда, но может стоить жизни. Самое главное – отбросить мысль, что вы можете обогнать поезд.

Как ранее писала «КП», накануне, 20 июля, в Приамурье поезд унес жизни как минимум трех человек, включая девочку. Последняя сидела в детском кресле легковушки: папа решил, что успеет проехать на запрещающий сигнал семафора до приезда.

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