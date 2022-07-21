Идти до конца: юрист из Приморья не оставит попыток засудить H&M из-за закрытия магазинов в РФ

Очередной поход в онлайн магазин H&M завершился судом. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Эта история началась 2 марта 2022 года, когда крупнейшая мировая розничная сеть торговли одеждой Hennes & Mauritz (H&M) остановила продажи в России. Причиной послужила начавшаяся спецоперация на Украине. Компания заблокировала покупку вещей на своем сайте для россиян.

В то же время закрылись магазины во Владивостоке, которые, надо признаться, были популярны среди местных жителей. Герой этого рассказа – Дмитрий Качан – регулярно пользовался продукцией бренда: «Понятно, что не раз в неделю, но по сезону одевался именно там». Но на этот раз очередной «поход» в онлайн-магазин H&M завершился судом. Санкции предприятия ударили по простому жителю Приморья, который оказался юристом.

По словам Дмитрия, эту сферу регулирует федеральный закон защиты прав потребителей, согласно которому продавец не вправе отказать в продаже какой-либо вещи покупателю. Так, наш собеседник перенес этот механизм на онлайн-магазин бренда, ведь «это оферта».

– Товар я приобрести не смог. Подумав и проанализировав ситуацию, я подал в суд на ООО «Эйч энд Эм Хеннес энд Мауриц». На мой взгляд, это дискриминация по национальному признаку. Первомайский суд Владивостока вернул мне дело и посоветовал обратиться в Спасский районный суд. Можно было обжаловать это решение в краевом суде, но я решил не терять времени.

Пока юрист подавал иск (это было в начале июня 2022-го), H&M ограничил доступ к сайту. Примерно тогда же компания получила копию заявления. В свое дело Дмитрий вложил результаты экспертизы пресс-релиза компании, которую провела лингвист и переводчик Марина Симеонида. Истец настаивал на компенсации морального ущерба в размере 700 тысяч рублей.

– В представленном пресс-релизе на официальном сайте H&M Group присутствуют признаки дискриминации по национальному признаку граждан России, то есть ограничение или предпочтение, основанное на признаках национального или этнического происхождения, имеющие целью или следствием умаление осуществления на равных началах прав человека экономической, социальной, или любых других областях общественной жизни. Иными словами, умаление равенства граждан (согласно поставленному вопросу – потребителей) путем приостановки продаж для граждан России, установление превосходства граждан других стран, которые страдают, согласно высказыванию H&M Group в официальном пресс-релизе, – заключила эксперт.

Заседание назначили на 15 июля. Однако ответчик попросил перенести рассмотрение дела для того, чтобы в процессе участвовал представитель компании. Дмитрий сомневается, что именно это стало причиной изменения сроков, ведь 18-го числа появилось объявление о распродаже остатка товаров в магазинах H&M. Тем не менее, суд удовлетворил ходатайство компании и перенес заседание на 20 июля.

– В назначенный день состоялись прения. Я выступил, аргументируя свою позицию с моральной точки зрения. Решение устно огласили, в иске мне было отказано, что вполне ожидаемо, при этом отрадно видеть себя в роли первопроходца. Таких споров не случалось раньше никогда, как показывает практика.

В письменной форме Дмитрий получит решение 25-27 июля. Редакции он пообещал идти до конца, то есть итог будет обжалован.

– Спасский районный суд не стал брать на себя роль революционера судебной практики, – подытожил Качан.

Отметим, H&M временно откроет свои магазины с 1 августа, чтобы распродать остатки продукции. Общие потери от закрытия всех магазинов в РФ компания оценила в 2 миллиарда шведских крон (10 миллиардов 760 тысяч рублей).

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