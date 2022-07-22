Отдохнул, поел, заболел: летние болезни, поджидающие приморцев

Жители Приморья используют любую возможность, чтобы отдохнуть на природе, но забывают о мерах предосторожности. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Лето в зените и, несмотря на то, что погода пока не очень радует приморцев солнечными днями, – мы стараемся найти любую возможность, чтобы отдохнуть на природе, у моря, на даче … И при этом забываем о мерах предосторожности. Мы продолжаем вести тему «Здоровое Приморье», в рамках которой врач-инфекционист, заведующая дневным стационаром Владивостокской детской поликлиники №5 Ольга Кладкевич назвала самые частые заболевания, которыми можно заразиться на отдыхе.

Ольга Кладкевич. Фото: Ксения ГУСЕНЦОВА

КОВАРНЫЙ РОТАВИРУС

Одно из распространенных заболеваний летом – ротавирусная инфекция (РВИ). Главной особенностью ротавируса является то, что он может находиться практически везде: в воде, песке, фруктах, овощах и даже в предметах личной гигиены. Два года назад в Приморье отмечалась вспышка этого заболевания. Тогда отдыхающие на пляжах Ливадии, Южно-Морского, Врангеля, части Хасанского района и Находки массового обращались за медпомощью. Первые признаки – высокая температура, покраснение горла, кашель, слабость, тошнота и диарея. В этом случае главную опасность для организма представляет обезвоживание.

Отметим, что взрослые, как правило, переносят кишечную инфекцию без осложнений, но вот в случае детей все гораздо серьезнее. Детский иммунитет гораздо слабее и восприимчивее ко всем бактериям. Наивысшие показатели зафиксированы среди детей до года и в возрасте 1-2 года.

– Поэтому, чтобы отдых у моря не закончился раньше запланированного срока, не нужно пренебрегать проверенными правилами гигиены – необходимо часто мыть руки и не пить воду из открытых источников.

ПОДНОЖКА ОТ ПРОДУКТОВ

На втором месте одна из актуальных летних инфекций – сальмонеллез.

Летом создаются почти идеальные условия для размножения бактерий и вирусов за счет высокой температуры и влажности. Также часты для теплого времени года различные пищевые отравления, развивающиеся при инфицировании салмонеллой, стафилококком и энтеропатогенной кишечной палочкой.

Такие бактерии быстро размножаются на готовых продуктах, наиболее часто это происходит при нарушении правил хранения: недоваренное мясо, особенно мясо птицы; блюда, содержащие сырые яйца, а также моллюски и рыба, молочные продукты, творог.

Болезнь развивается через 6–72 часа после попадания сальмонелл в организм. Симптомы заболевания могут быть выражены ярко, а могут и никак не проявляться (человек в данном случае носитель инфекции). В большинстве случаев отмечаются (более или менее выражено): повышение температуры, общая слабость, головная боль, тошнота, рвота, боли в животе, многократный жидкий водянистый стул.

– Для Приморья также не редки случаи, когда коварная инфекция массово отправляет на больничные койки целые семьи и даже организованные группы детей.

РЕЗКАЯ ИНФЕКЦИЯ

Третьей распространенной инфекцией, всплеск которой возникает в разгар туристического сезона – вирус Коксаки, который относится к энтеровирусам. Ему наиболее подвержены школьники и дошкольники.

Вспышки заболеваемости, как правило, возникают преимущественно летом, так как одним из основных путей передачи является сырая вода. Часто дети заражаются при купании, глотая грязную воду. Другой распространенный способ заражения – контактно-бытовой, например, через грязные руки.

От момента заражения до появления первых признаков болезни может пройти до 10 дней. Начинается все довольно резко, взлетает температура до 39 и более градусов, и держится до 3-4 дней, только потом нормализуясь. Жар сопровождается слабостью, головной и мышечной болью.

– Очень похоже на грипп, однако при этом вирусе добавляется специфическая сыпь и расстройства стула. У взрослых могут появиться признаки конъюктивита.

БОТКИНСКАЯ ОПАСНОСТЬ

Следующей опасностью специалист назвала вирусный гепатит А (болезнь Боткина). Это инфекционное заболевание печени, проявляющееся интоксикационным синдромом и желтухой.

Основные симптомы вирусного гепатита А – повышенная утомляемость, тошнота, рвота, отрыжка горьким, боль в правом подреберье, желтуха, потемнение мочи и др.

– Заразиться можно через грязные руки, продукты и воду, а также при личных контактах с больными или носителем инфекции.

ВАЖНО

Для защиты от болезней врачи рекомендуют соблюдать правила личной гигиены, не купаться в грязной воде и не питаться сомнительными продуктами.

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