Большой «кошачий» праздник пройдет в Приморье. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

Уже совсем скоро в национальном парке «Земля леопарда» откроется фестиваль для всей семьи «ЛеоФест». Мероприятие пройдет в два дня: 29 и 30 июля. Гости смогут погрузиться в атмосферу столетней заповедной истории юго-западного Приморья – уникального региона, который служит домом для единственной в мире дикой популяции дальневосточного леопарда. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

«ЛеоФест» будет проведен перед Всемирным днем рейнджера (31 июля) и приурочен к двум датам: 100-летию старейшего в Приморье заповедника «Кедровая падь» и 150-летию со дня рождения Владимира Арсеньева, первопроходца и исследователя южного Приморья.

ПРОГРАММА

- Иммерсивные экскурсии;

- Тематическая площадка «Один день из жизни госинспектора»;

- Мастер-класс по фотомониторингу от настоящих ученых;

- Площадка «Лаборатория Земли леопарда»;

- Выставка «Владимир Арсеньев – защитник природы»;

- VR-полеты на воздушном шаре;

- Бесплатная дегустация даров моря и тайги;

- Интерактивная фотовыставка «Монологи Дерсу»;

- Розыгрыш призов и сюрпризы;

- Музыкальная концертная программа с участием группы «Агар-Агар» (Дмитрий Бахтин);

- Фотозона;

- Огненное шоу;

- Показ немого кино (озвучивает тапер, играющий на пианино).

ФИЛЬМ, СЕЛЕДКА ХЕ И КАПУЧИНО

В пятницу, 29 июля, на Центральной усадьбе «Земли леопарда» для гостей откроется уникальная выставка, посвященная исследователю и путешественнику Владимиру Арсеньеву. После экскурсии – просмотр фильма «Дерсу Узала».

Главная часть фестиваля состоится в субботу, 30 июля, на территории визит-центра «Земли леопарда». В дневной программе – открытие выставки, посвященной Владимиру Арсеньеву, экскурсии по исторической экспозиции и видеолекции о судьбе первопроходца. Выставка подготовили ФГБУ «Земля леопарда» и Музей истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева. В рамках «ЛеоФеста» посещение выставки бесплатно, после фестиваля вход обойдется одному человеку в 100 рублей.

Вечерняя программа начнется в 18:00. Для гостей будет работать гастроулица «Кухня южного Приморья», на которой можно приобрести морепродукты и дары тайги. Первые 500 зарегистрированных участников получат возможность бесплатно продегустировать блюда дальневосточной кухни: салат с морской капустой, селедку хе, плов с мидиями, гребешок, таежный чай, кедровый капучино.

На ремесленной улице «Дары природы» для гостей с детьми организованы мастер – классы: мыловарение, раскрашивание пряников, работа с глиной, эпоксидной смолой, кожей, прядение и аквагрим.

Основная часть мероприятий фестиваля бесплатная. Желающие могут приобрести билеты на участие в квесте «По следам Арсеньева», который пройдет 30 июля на экотропе «Тропой леопарда».

Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

КРАТКО

Где? Национальный парк «Земля леопарда»:

- Экспозиционный зал центральной усадьбы ФГБУ «Земля леопарда», село Барабаш, улица Лазо 37а;

- Территория визит-центра ФГБУ «Земля леопарда» в селе Барабаш по адресу улица Хасанская, 6б.

Когда? 29–30 июля

Для участия в фестивале необходимо пройти регистрацию.

Полная программа фестиваля – на сайте учреждения.

Справки по телефону: +79025053312 – Светлана Баженова.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.