Кроха-медвежонок залез на дерево.

На Камчатке спасли кроху-медвежонка, который зашел в город и залез на дерево. Выручали маленького косолапого местные жители – с помощью куска ткани и тряски. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Все произошло в пятницу, 22 июля, в Пограничном районе Елизово. По неизвестным причинам в город забрел совсем маленький медвежонок. Местные жители предположили, что его мать ранее убили охотники. Кроха то ли от испуга (оно и не удивительно, ведь вокруг вместо деревьев какие-то люди и машины), то ли по привычке, забрался на дерево.

«Дефиле» маленького хищника заметили местные жители. По разным сообщениям в социальных сетях можно предположить, что они вызвали специалистов. Каких – никто не уточняет, но, скорее всего, сотрудников МЧС. Любопытно, догадался ли хоть кто-то позвонить в камчатский охотнадзор?

В итоге мужчины «вооружились» куском ткани, большим куском, заметим, и начали трясти дерево, на котором мишка пытался спастись от непривычной обстановки. Вокруг спасителей столпилась ребятня и зеваки, которые «подбадривали» медвежонка громкими криками. И спустя какое-то время общие усилия принесли плоды – малыш свалился с ветки на полотно, растянутое под ним, едва коснулся его и рухнул на землю.

Что же было дальше? Точные действия местных остались за кадром (кстати, да, видео со спасением крохи появилось в сети и быстро завирусилось). В Телеграм-каналах распространилась информация, мол, животное отдали в местный зоопарк. Корреспондент «Комсомолки» связался с учреждением, но там ответили отрицательно на соответствующий вопрос. Следующий шаг – пресс-служба Елизовского района, где журналисту заявили:

– Его вывезли в лес. Все банально.

На вопрос, что же с матерью, ответа не последовало.

Будем надеяться, что возраст мишки уже позволяет ему самостоятельно охотиться и добывать пищу, чтобы не пропасть с голода.

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