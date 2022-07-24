Поясняем, почему ходить на кальмара нужно ночью. Иллюстрация из архива КП. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сезон рыбалки на кальмара начинается со второй половины июня, но лучше ловить его в середине месяца. Все потому, что моллюску нужно немного подрасти. За это время можно как раз докупить все необходимое для привлечения анчоусов – одной из главных составляющих кормовой базы и снасти для большой ночной рыбалки. О том, почему стоит рыбачить именно ночью, как привлечь и чем лучше ловить кальмара в эфире радио «Комсомольская правда» во Владивостоке на волне 90.4 FM рассказал Андрей Харюшин, директор по продажам ООО «Хигаши» – оптовой сети товаров для рыбалки и активного отдыха.

Андрей Харюшин Фото: Елизавета ЕНИНА

– Что из себя представляет ночная рыбалка?

– Это один из самых популярных у нас в Приморье видов охоты на этого моллюска. Ведут ее ночью, потому что кормовой базой кальмара является анчоус, моллюски, да и в прицепе любые обитатели, подходящие по размеру. Чтобы собрать их всех в одну кучу, нужен хороший свет, поэтому катера и лодки, которые ловят кальмара, оснащены прожекторами и фонариками. На освещение приплывает наживка, а потом и сам моллюск, чтобы питаться.

– Андрей, как часто на ночную рыбалку выбираетесь?

– Хочется чаще, но по мере возможности стараюсь регулярно. Этот моллюск, на самом деле, один из излюбленных деликатесов и продуктов для любого приморца. Салат с кальмаром, фаршированный кальмар, биточки из кальмара, жаренный, на гриле.

– Свою первую рыбалку на кальмара помните?

– Да, помню. Это было достаточно давно, наверное, лет 15, может больше, назад. Меня пригласили, я не был сильно готов и не очень понимал, что происходит. Мне тогда сказали, что на месте объяснят, но надо купить то–то и то–то. Удочку взял первую попавшуюся, катушку чуть побольше, прикупил в магазине кальмарниц. Мы вышли на катере, как сейчас помню, где–то в районе Морского вокзала. Пришли, клев начался, я понял, что катушка моя просто разваливается, потому что кальмары сами клюют, как бешеные: по 4–5 моллюсков вешаются. И катушка к концу рыбалки у меня просто сдохла. Но я был довольный, счастливый.

– У многих, когда они идут на кальмара, возникает отвращение. Он же ещё и пачкается. Как к этому подготовиться?

– Я не раз оказывался в зоне поражения кальмара, был весь в чернилах, но глаза он не выедает. Так моллюск отпугивает в своей среде врагов и хищников. Просто с собой берете полотенчико, салфеточки. Если обрызгал, просто вытерли.

– А вот были какие–то забавные истории с рыбалки, которые помните?

– Есть ловля кальмара ярусом. И существует способ в заброс на воблера. Стою, забрасываю воблер [приманка при ловле троллингом или спиннингом - прим.] и чувствую, что он как–то не приземляется. Где–то там летел, а потом начал стравливаться. Я понимаю, что чайка поймала его налету, а потом в плетенке запуталась. Естественно, я затормозил, а птица упала в воду. Подвел ее к лодке, вытащили из воды, распутали и отпустили. Вот такой вот нестандартный улов. Пошли на кальмара, поймали чайку.

– В каких местах лучше ловить кальмара?

– Мест на самом деле очень много в акватории Владивостока. Моллюск иногда подходит поближе, например, мысы Ахлестышева, Вятлина. Бывает, что уходит дальше к поворотному бую, на фарватер, на судовой ход, где глубина достигает 50, а то и больше метров. Кальмар перемещается, плотность этих существ очень высокая. Кормится кальмар практически всем в акватории залива Петра Великого и наших всех бухт, проливов, заливов. Так что конкретного места нет.

– Ловить с середины июля, потому что он уже набрал массу, или можно все–таки раньше?

– Первого кальмара можно и в конце июня поймать, но он относительно небольшой. Многие не любят его ловить по одной причине – неудобно чистить. Эта работа тяжелая, сложная. И, после ночной рыбалки сил совсем нет на это. Соответственно, когда у тебя в ведро помещается 50 мелких или 20 крупных при той же массе, естественно, выбираешь рыбалку с большим уловом. Но, существует такое мнение у некоторых: я, например, его частично придерживаюсь – мелкий кальмар все–таки понежнее. На салатик – прямо бомба. Все зависит от времени года, вернее, от месяца и размера моллюска. Когда к концу июля он уже будет, крупный, отъевшийся, так называемый «огнетушитель», наверное, это будет лучшее время.

– Как измеряют количество пойманного кальмара?

– Народными мерками – ведрами из-под терраки [корейская шпаклевка; своеобразная дальневосточная мерка объема - прим.ред.].

– Расскажите подробнее про способы, какой самый распространенный?

– Самый распространенный – просто на ярус. Это оснастка, связанная из лески, где внизу висит кальмарное грузило. Через определенный промежуток на отводиках висят карабины, к которым прицепляют кальмарницы. Их можно вязать самому, можно купить. Есть еще такой способ японский, как металика. Его я назвал бы деликатной ловлей. Это легкая удочка, небольшая катушка с электрическим счетчиком, чтобы глубину отслеживать, и очень тонкая плетеночка, на которой висит грузовая и одна-две просто кальмарницы. Есть способ маруика – достаточно сложный, набирающий обороты. Четвертый способ – заброс на воблеры. Как на любой речке рыба берет наживку, кальмар атакует приманку. Мы закидываем, тащим, делаем рывочки, где-то отпускаем, тормозим. Эта более спортивная ловля кажется более интересной.

– Что такое кальмарница и как она выглядит?

– Их множество видов. Они в форме рыбки, в форме рыбы–лапши, пузатой рыбки и т.д. На них специальные крючки, которых штук 20, наверное. Кальмар за них цепляется своими щупальцами, да и любыми частями тела, когда атакует приманку.

– Днем вообще есть какая–то вероятность поймать кальмара?

– Да, конечно. Кальмар, он спать не ложится, постоянно перемещается. У него очень высокий метаболизм, поэтому он постоянно кормится. Днем в том числе. Мы иногда выходим на камбалу. Просто удочку заряжаем одну на кальмара, ставим ее в подстаканник – держатель для удочки. Она просто болтается по волне. Ловим камбалу, смотрим, удочка задергалась – достали. Кальмаров штук 20 поймали.

– Слышали, что этот моллюск – довольно привередливое существо и не любит пресную воду. Лучше после дождей ловить его подальше от берега и на большой глубине, так ли это?

– Многие рыбы морские не любят пресную воду, поэтому существует правило – после обильных осадков он отходит подальше от берега, куда впадает ручей или речка, где морская вода опресняется. Клевать он может и у берега в такое время, но намного хуже.

– От чего стоит отталкиваться при выборе снаряжения для похода на такую рыбалку и ночную в частности?

– Есть один нюанс, если несколько человек на катере рыбачат и ловят кальмара – лучше использовать всем примерно одинаковые снасти, потому что течение всегда присутствует. Очень редко бывает, когда вода не двигается. Она всегда в движении. И из-за этого при сносе у одного более тонкая плетенка вертикально вниз идет, у другого, где толщина побольше – начинает парусить. Они путаются между собой, и могут быть «баттлы» серьезные между рыбаками.

– Что надевать на себя для рыбалки на кальмара?

– Выбирать по погоде, по прогнозу. Если какие–то осадки – взять дождевик или что–то в мембране. Если у нас обычная теплая июльская ночь, мы и в шортах рыбачим иногда. Но лучше взять с собой какой–то костюмчик легкий и жилеточку. Раздеться всегда можно, а вот искать одежду при холодном ветре будет негде.

– Что необходимо иметь в базовом наборе, чтобы гарантированно прийти с кальмаром?

– Есть несколько нюансов, которые, наверное, самые важные. Удочка, в принципе, подойдет любая, но лучше использовать специализированную. В наших рыболовных магазинах города любой консультант скажет. Японские есть в любом ценовом сегменте, можно легко подобрать удочку в пределах полутора – двух тысяч рублей и в пределах двадцати пяти тысяч, и дороже. Катушка – это все–таки мультипликатор. Сейчас очень большой выбор в магазинах. Желательно иметь катушку с электрическим счетчиком, чтобы вы могли контролировать глубину ловли. Видов кальмарниц около сотни, наверное, если не тысячи. В принципе, в любом магазине нашем рыболовном во Владивостоке можно собрать комплект ночной охоты.

– Какая самая распространенная ошибка у новичков?

– Ошибка эта связана с тем, что делают сверхтолстые плетенки, лески. Течение бывает сильным и тогда просто невозможно грузило даже на дно положить, потому что идет снос. Используют излишне толстые лески при рыбалке. Я больше за деликатные снасти, более легкие и тонкие.

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