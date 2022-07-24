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24 июля 2022 2:12

Пошли на кальмара, поймали чайку: как охотятся на самого популярного моллюска Дальнего Востока

Опытный рыбак из Владивостока пояснил, как добывать кальмара
София ЗЮЗИНА
Поясняем, почему ходить на кальмара нужно ночью. Иллюстрация из архива КП.

Поясняем, почему ходить на кальмара нужно ночью. Иллюстрация из архива КП.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сезон рыбалки на кальмара начинается со второй половины июня, но лучше ловить его в середине месяца. Все потому, что моллюску нужно немного подрасти. За это время можно как раз докупить все необходимое для привлечения анчоусов – одной из главных составляющих кормовой базы и снасти для большой ночной рыбалки. О том, почему стоит рыбачить именно ночью, как привлечь и чем лучше ловить кальмара в эфире радио «Комсомольская правда» во Владивостоке на волне 90.4 FM рассказал Андрей Харюшин, директор по продажам ООО «Хигаши» – оптовой сети товаров для рыбалки и активного отдыха.

Андрей Харюшин

Андрей Харюшин

Фото: Елизавета ЕНИНА

– Что из себя представляет ночная рыбалка?

– Это один из самых популярных у нас в Приморье видов охоты на этого моллюска. Ведут ее ночью, потому что кормовой базой кальмара является анчоус, моллюски, да и в прицепе любые обитатели, подходящие по размеру. Чтобы собрать их всех в одну кучу, нужен хороший свет, поэтому катера и лодки, которые ловят кальмара, оснащены прожекторами и фонариками. На освещение приплывает наживка, а потом и сам моллюск, чтобы питаться.

– Андрей, как часто на ночную рыбалку выбираетесь?

– Хочется чаще, но по мере возможности стараюсь регулярно. Этот моллюск, на самом деле, один из излюбленных деликатесов и продуктов для любого приморца. Салат с кальмаром, фаршированный кальмар, биточки из кальмара, жаренный, на гриле.

– Свою первую рыбалку на кальмара помните?

Да, помню. Это было достаточно давно, наверное, лет 15, может больше, назад. Меня пригласили, я не был сильно готов и не очень понимал, что происходит. Мне тогда сказали, что на месте объяснят, но надо купить то–то и то–то. Удочку взял первую попавшуюся, катушку чуть побольше, прикупил в магазине кальмарниц. Мы вышли на катере, как сейчас помню, где–то в районе Морского вокзала. Пришли, клев начался, я понял, что катушка моя просто разваливается, потому что кальмары сами клюют, как бешеные: по 4–5 моллюсков вешаются. И катушка к концу рыбалки у меня просто сдохла. Но я был довольный, счастливый.

– У многих, когда они идут на кальмара, возникает отвращение. Он же ещё и пачкается. Как к этому подготовиться?

– Я не раз оказывался в зоне поражения кальмара, был весь в чернилах, но глаза он не выедает. Так моллюск отпугивает в своей среде врагов и хищников. Просто с собой берете полотенчико, салфеточки. Если обрызгал, просто вытерли.

– А вот были какие–то забавные истории с рыбалки, которые помните?

– Есть ловля кальмара ярусом. И существует способ в заброс на воблера. Стою, забрасываю воблер [приманка при ловле троллингом или спиннингом - прим.] и чувствую, что он как–то не приземляется. Где–то там летел, а потом начал стравливаться. Я понимаю, что чайка поймала его налету, а потом в плетенке запуталась. Естественно, я затормозил, а птица упала в воду. Подвел ее к лодке, вытащили из воды, распутали и отпустили. Вот такой вот нестандартный улов. Пошли на кальмара, поймали чайку.

– В каких местах лучше ловить кальмара?

– Мест на самом деле очень много в акватории Владивостока. Моллюск иногда подходит поближе, например, мысы Ахлестышева, Вятлина. Бывает, что уходит дальше к поворотному бую, на фарватер, на судовой ход, где глубина достигает 50, а то и больше метров. Кальмар перемещается, плотность этих существ очень высокая. Кормится кальмар практически всем в акватории залива Петра Великого и наших всех бухт, проливов, заливов. Так что конкретного места нет.

– Ловить с середины июля, потому что он уже набрал массу, или можно все–таки раньше?

– Первого кальмара можно и в конце июня поймать, но он относительно небольшой. Многие не любят его ловить по одной причине – неудобно чистить. Эта работа тяжелая, сложная. И, после ночной рыбалки сил совсем нет на это. Соответственно, когда у тебя в ведро помещается 50 мелких или 20 крупных при той же массе, естественно, выбираешь рыбалку с большим уловом. Но, существует такое мнение у некоторых: я, например, его частично придерживаюсь – мелкий кальмар все–таки понежнее. На салатик – прямо бомба. Все зависит от времени года, вернее, от месяца и размера моллюска. Когда к концу июля он уже будет, крупный, отъевшийся, так называемый «огнетушитель», наверное, это будет лучшее время.

– Как измеряют количество пойманного кальмара?

– Народными мерками – ведрами из-под терраки [корейская шпаклевка; своеобразная дальневосточная мерка объема - прим.ред.].

– Расскажите подробнее про способы, какой самый распространенный?

– Самый распространенный – просто на ярус. Это оснастка, связанная из лески, где внизу висит кальмарное грузило. Через определенный промежуток на отводиках висят карабины, к которым прицепляют кальмарницы. Их можно вязать самому, можно купить. Есть еще такой способ японский, как металика. Его я назвал бы деликатной ловлей. Это легкая удочка, небольшая катушка с электрическим счетчиком, чтобы глубину отслеживать, и очень тонкая плетеночка, на которой висит грузовая и одна-две просто кальмарницы. Есть способ маруика – достаточно сложный, набирающий обороты. Четвертый способ – заброс на воблеры. Как на любой речке рыба берет наживку, кальмар атакует приманку. Мы закидываем, тащим, делаем рывочки, где-то отпускаем, тормозим. Эта более спортивная ловля кажется более интересной.

– Что такое кальмарница и как она выглядит?

– Их множество видов. Они в форме рыбки, в форме рыбы–лапши, пузатой рыбки и т.д. На них специальные крючки, которых штук 20, наверное. Кальмар за них цепляется своими щупальцами, да и любыми частями тела, когда атакует приманку.

– Днем вообще есть какая–то вероятность поймать кальмара?

– Да, конечно. Кальмар, он спать не ложится, постоянно перемещается. У него очень высокий метаболизм, поэтому он постоянно кормится. Днем в том числе. Мы иногда выходим на камбалу. Просто удочку заряжаем одну на кальмара, ставим ее в подстаканник – держатель для удочки. Она просто болтается по волне. Ловим камбалу, смотрим, удочка задергалась – достали. Кальмаров штук 20 поймали.

– Слышали, что этот моллюск – довольно привередливое существо и не любит пресную воду. Лучше после дождей ловить его подальше от берега и на большой глубине, так ли это?

– Многие рыбы морские не любят пресную воду, поэтому существует правило – после обильных осадков он отходит подальше от берега, куда впадает ручей или речка, где морская вода опресняется. Клевать он может и у берега в такое время, но намного хуже.

– От чего стоит отталкиваться при выборе снаряжения для похода на такую рыбалку и ночную в частности?

– Есть один нюанс, если несколько человек на катере рыбачат и ловят кальмара – лучше использовать всем примерно одинаковые снасти, потому что течение всегда присутствует. Очень редко бывает, когда вода не двигается. Она всегда в движении. И из-за этого при сносе у одного более тонкая плетенка вертикально вниз идет, у другого, где толщина побольше – начинает парусить. Они путаются между собой, и могут быть «баттлы» серьезные между рыбаками.

– Что надевать на себя для рыбалки на кальмара?

– Выбирать по погоде, по прогнозу. Если какие–то осадки – взять дождевик или что–то в мембране. Если у нас обычная теплая июльская ночь, мы и в шортах рыбачим иногда. Но лучше взять с собой какой–то костюмчик легкий и жилеточку. Раздеться всегда можно, а вот искать одежду при холодном ветре будет негде.

– Что необходимо иметь в базовом наборе, чтобы гарантированно прийти с кальмаром?

– Есть несколько нюансов, которые, наверное, самые важные. Удочка, в принципе, подойдет любая, но лучше использовать специализированную. В наших рыболовных магазинах города любой консультант скажет. Японские есть в любом ценовом сегменте, можно легко подобрать удочку в пределах полутора – двух тысяч рублей и в пределах двадцати пяти тысяч, и дороже. Катушка – это все–таки мультипликатор. Сейчас очень большой выбор в магазинах. Желательно иметь катушку с электрическим счетчиком, чтобы вы могли контролировать глубину ловли. Видов кальмарниц около сотни, наверное, если не тысячи. В принципе, в любом магазине нашем рыболовном во Владивостоке можно собрать комплект ночной охоты.

– Какая самая распространенная ошибка у новичков?

– Ошибка эта связана с тем, что делают сверхтолстые плетенки, лески. Течение бывает сильным и тогда просто невозможно грузило даже на дно положить, потому что идет снос. Используют излишне толстые лески при рыбалке. Я больше за деликатные снасти, более легкие и тонкие.

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ОХОТА И РЫБАЛКА