Флорист из Владивостока рассказала, как не сделать первое свидание последним

Раскрываем секреты флористики. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На минувших выходных 24 июля в России отметили День флориста. Кто эти люди, которые искусно разбираются в языке цветов? Какие секреты хранит эта нежная творческая профессия? На каких букетах приморцам стоит экономить, а на каких нет, и можно ли так делать вообще? На все эти вопросы ответила флорист из Владивостока Вероника Асновина. Интересный факт – в семье девушки трепетно относятся к флоре и фауне, любовь к животным переросла в семейный бизнес, ее родители держат два зоопарка в Приморье. Вероника поддерживает своих родных, а также проявляет себя в любимом деле.

ФЛОРИСТИКА - ЭТО...

– Кто такой флорист?

– Флорист – это далеко не только продавец цветов. Общими словами – это человек, который видит, как отдельно стоящие цветы можно составить в красивую композицию. И, конечно же, может ее собрать.

– Флористика – это больше про труд, или про творчество?

– Я считаю, что больше про творчество. Конечно же никуда не денутся все «технические» моменты. Например, прием большой поставки, перестановка тяжелых ваз с водой, выявление гнилых цветов и тому подобное. Но настоящее удовольствие все же в тех моментах, когда ты смотришь на холодильник полный цветов и уже видишь в своей голове, как будут выглядеть новые букеты.

Работа Вероники Асновиной. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

КРАСИВО И НЕ БЬЕТ ПО КОШЕЛЬКУ

– Когда можно, а когда нельзя экономить на букетах?

– Мне кажется, никогда не стоит экономить на букетах. Если серьезно, то определенно не нужно делать этого со свадебными букетами и, в принципе, в сфере событийной флористики. Очень неприятной может оказаться ситуация, когда на важном мероприятии цветы «подустали».

– Можешь перечислить наиболее бюджетные красивые цветы, из которых можно собрать красивую композицию?

– Кустовая хризантема, по моему мнению, лидер в этом плане. При невысокой цене увеличивает объем букета достаточно сильно. Лилии тоже могу добавить в этот список. Несколько веточек лилий в красивой упаковке делают букет очень праздничным. И, конечно же, зелень.

ЦВЕТОЧНОЕ ТАБУ

– Что подарить девушке на первое свидание, чтобы оно не стало последним?

– Скажу, чего точно не стоит дарить – розу в целлофане. Почему-то многие мужчины считают, что это классно, но он очень сильно ошибаются. У нас есть маленькие розы, их высота всего 35 сантиметров и стоимость небольшая. Букет из таких «малышек», обвязанный ленточкой очень порадует девушку при первой встрече. Но если решили дарить одну розу, то лучше без какого либо целлофанового декора, это хотя бы стильно выглядит.

СЕКРЕТЫ ФЛОРИСТИКИ

– Изучают ли флористы язык цветов? Всем ведь известно, что желтые цветы – знак дружбы, или это не так?

– Все покупатели говорят, что желтые цветы к расставанию. Когда я училась на флориста, нам, конечно же, рассказывали про значение цвета, но больше про то, какие эмоции он вызывает, но никак не делали акценты на приметы. Приметы имеют право быть, когда в них верят. Знание языка цветов может помочь флористу в работе с покупателями. Часто приходят люди с целью купить букет для преподавателя, на свадьбу, на детский день рождения, для любимой девушки и так далее. И именно в таких случаях знания флориста в этой области очень облегчат выбор покупателя.

Пышный букет. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

– Сколько зарабатывает флорист, если не секрет?

– Если говорить про обычного флориста, то примерно от 20 до 50 тысяч рублей в месяц. Все зависит от спроса.

– Где учиться на флориста?

– Сейчас есть множество курсов, как дистанционно, так и очно. Но практика – это незаменимая вещь. Можно прослушать миллион лекций о том, как собирать букеты, но пока не попробуешь сам, не научишься. Свой первый курс я нашла в гугле и, к моему удивлению, это были уроки с практическими занятиями прямо у нас в городе. Многие флористы просто приходят устраиваться в цветочный и работодатель на месте их обучает.

– Флористика – это только цветы?

– Конечно нет. Различные природные материалы делают букеты более интересными, так сказать, дизайнерскими. Их хочется дольше разглядывать, глаз цепляется за интересные фактуры, необычные цвета. Съедобные букеты (из конфет, колбасы, рыбы) – это фудфлористика. Для меня на данном этапе, это хобби. Казалось бы, техника сборки букетов такая же, как и в обычной флористике, но не все так просто.

Флористика - это не только про цветы. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

– Секрет оригинального букета?

– Интересный вопрос. Для каждого человека оригинальность заключается в разном. Для меня это необычные формы цветов. Всегда есть классические букеты из роз и хризантем. Но, например, композиции, в которых есть аллиум, протея, бруния, вибурнум и другие необычные растения создадут впечатление чего-то необычного.

ТРУДНОСТИ ПРОФЕССИИ

– Как сейчас обстоят дела с поставками? И откуда вообще к нам поступают цветы?

– После пандемии цветок стал дешевле. Не могу подсказать с чем это связано. Из Голландии нам уже ничего не привозят, принимаем новосибирскую, питерскую, краснодарскую розу. Раньше поставки были стабильнее, а теперь либо цветка мало, либо так много, что некуда ставить. А еще есть такое средство – кризал, это сухая подкормка для цветов, его критически не хватает. Будем искать какие-то лазейки, чтобы его достать и делиться с покупателями, как раньше.

– Что бесит в профессии?

– Не то, чтобы бесит, но мне не нравится, когда люди суют руки в букет, который я собираю. Я называю такую категорию людей «помощники флориста». Если мне нужно будет немного помочь, я сама попрошу, без надобности это делать не нужно.

– Каково это собирать букеты, когда на носу 8 марта?

– Это как Новый год, но только для флористов. Мы даже шутим, что девушек в этой профессии надо поздравлять не с 8 марта, а с 9. Потому что они выстояли эти тяжелые для них дни. Этот период сложен физически, так как несколько дней мы постоянно на ногах, мало спим, практически не кушаем. А в моральном плане: сложно угодить всем клиентам, мужчины в эти дни «на нервах».

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ МОМЕНТЫ

– Можешь поделиться какой-нибудь забавной историей из рабочего дня?

– Недавно был не забавный, а скорее трогательный случай. Парень заказывал букет для девушки, с которой хотел остаться только друзьями. К букету приложил записку с нужными словами. Я считаю, это очень достойно.

– Что больше всего нравится в профессии?

– Нравится, когда люди с улыбкой благодарят за собранный букет. Это создает ощущение, что ты принимаешь участие в важных для них событиях.

– Совет начинающим флористам.

– Не бояться чего-то не знать. Как и во всех сферах деятельности, в флористике нет предела совершенству. Если что-то не получается или покупателю что-то не понравилось, всему можно научиться. Иногда сами покупатели дают дорогу твоим новым знаниям, например, задавая вопросы или даже советуя флористу во время его работы.

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