Команда «Комсомолки» отправилась в новый автопробег #ЛетнийДрайвКП. Фото: Мария КАЮРОВА

Вот и настал тот долгожданный момент, когда команда «Комсомольской правды – Владивосток» отправилась в автопробег #ЛетнийДрайвКП. Лето – самое лучшее время для путешествий и отдыха, как активного, так и спокойного. И сейчас мы вам расскажем, где можно испытать свои нервы на прочность, а после экстрима устроить небольшой пикник. Поехали!

Раннее утро, на часах 8:00, на небе пасмурно, а команда «Комсомолки» отправилась в путь до дилерского центра HAVAL в Приморье Авторитет Авто+, который находится в Артеме на Тульской, 22. С интересными местами и различными видами отдыха в первый день вас познакомят журналист Анастасия Алямкина, директор Владивостокского филиала «Комсомольской правды» Татьяна Клановец, PR-директор издания и организатор автопробега Юлиана Виноградова, SMM-специалист Юлия Дугина. И куда же без людей, которые помогут визуализировать наше путешествие. Вместе с нами – видеограф Степан Здоровенко, фотограф Мария Каюрова, сториз-мейкер Slenergy Владислав Титоренко и рилз-мейкер, видеограф мобильной съемки Ксения Кулинич.

К 8:30 мы оказались на месте, и к этому времени небо осветило яркое солнце.

О том, как проходили сборы перед стартом, рассказала во время созвона с ведущими радио «Комсомольская правда» во Владивостока Юлиана Виноградова:

Покорять приморские дороги мы будем на автомобилях HAVAL. С первого взгляда можно влюбиться в модель F7 насыщенного красного цвета и черную машину H9. После ливневых потопов, обрушившихся на Приморье, состояние некоторых трасс оставляет желать лучшего, но мы уверены, что автомобили преодолеют этот нелегкий путь. Того же мнения придерживается и руководитель отдела продаж компании Авторитет Авто+ Алексей Изотов.

– Автомобили выбрали одни из больших и просторных, чтобы поместилась вся команда и аппаратур. Городской полноприводный кроссовер F7 обладает самыми последними наворотами, которые есть у новых авто: есть люк, панорамная крыша (поэтому пассажиры на задних сидениях могут любоваться ночным небом!), система модели позволяет сконектиться с телефоном и настроить все обогревы. Передние сидения полноценного внедорожника H9 обладают функцией массажа.

Все автомобили оснащены по максимуму: подушки безопасности, интеллектуальный круиз-контроль, который видит разметку и удерживает машину в полосе, камеры кругового обзора. Все, что необходимо для комфорта и безопасности.

Алексей пожелал нам протестировать все преимущества HAVAL (кстати, правильно произносится как хавэйл), экспериментировать, но главное не превышать скорость и соблюдать правила дорожного движения, и чтобы наша поездка была комфортной и мы с удовольствием прокатились по всем местам летнего отдыха.

Во время утреннего эфира в программе «Что приморцу хороШоу» Алексей Изотов рассказал о машинах, на которых мы отправились в дорогу:

Теперь приступим к самому «вкусному»! Наверняка вы задаетесь вопросом, куда же держит путь наша команда? Первый пункт назначения – село Екатериновка. Дорога предстоит долгой, она займет у нас целых три часа, но не беда. За это время все явно успеют проголодаться, поэтому мы хотим устроить пикник с оборудованием, которое нам предоставил «Спортмаркет на Заре». Ведь ничего лучше перекуса на свежем воздухе после долгой поездкой.

По дороге заглянули проверить, как там лотосы в Артеме. Фото: Мария КАЮРОВА

А после вкусной еды мы будем покорять вершины, причем в прямом смысле слова. С помощью снаряжения от клуба Onsight наша команда планирует взобраться на скалу Пржевальского высотой больше 20-этажного здания. Страшно ли? Определенно, особенно когда боишься высоты. Но жизнь каждый день бросает нам различные вызовы, поэтому в такой ситуации тем более нужно преодолевать свои страхи, чтобы потом с высоты полюбоваться красивым закатом и с гордостью заявить самому себе: «Я смог это сделать».

Наши партнеры

- Автомобильный партнер автопробега: официальный дилер HAVAL в Приморском крае – Авторитет Авто+

- Титульный партнер: Авито Авто

- Топливный партнер: компания ННК

- Магазин «Спортмаркет на Заре»

- Салон яхт и катеров «Водник»

- Группа компаний «Славда»

- Рекламная мастерская Room32

- Сеть автокафе Coffee Machine

Кстати говоря! Мы пообщались и с Анастасией Сивковой, бренд-директором сети автокафе Coffee Machine, она рассказала о новом летнем меню их заведений:

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.