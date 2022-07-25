Мы дышим каждой клеткой: приморский специалист раскрыл секреты естественного жизненного процесса

Какое оно – правильное дыхание? Фото: Евгения ГУСЕВА

Дыхание – настолько естественный процесс, что мы практически и не задумываемся, как мы это делаем и правильно ли. Ты либо дышишь, либо нет – все просто… Но нет! На самом же деле это сложный процесс, правильность выполнения которого сильно влияет на наше здоровье. Что такое диафрагма и как с помощью нее можно дышать, отличия между женским и мужским дыханием и о правильных техниках мы поговорили в эфире на радио «Комсомольская правда» на волне 90.4FM с Дмитрием Виговским, спортивным врачом, специалистом по реабилитации и лечебной физкультуре.

Спортивный врач Дмитрий Виговский в гостях радио «Комсомольская правда» во Владивостоке. Фото: Елизавета ЕНИНА

– Из чего состоит процесс дыхания?

– Дыхание – акт вдоха и выдоха. Это лишь малая часть транспортной системы воздуха, который должен попасть в наш организм, пройдя по верхним дыхательным путям: ротоглотка, носоглотка, гортань, трахея, бронхи. Кислород попадает в легкие, где и происходит газообмен. Далее он попадает в клетки, где уже осуществляется акт дыхания – сложный процесс усвоения кислорода, который происходит на оболочках специальных органелл – митохондрий. Так наш организм научился использовать кислород для получения энергии. Качественный процесс акта вдоха и выдоха важен для здоровья человека.

– Получается, мы дышим каждой клеткой?

– Да, потому что эти процессы усвоения кислорода с извлечением энергии происходят внутриклеточно.

– Все мы знаем фразу: «Сделайте глубокий вдох и задержите дыхание». Для чего мы это делаем? Что происходит в организме в этот момент?

– Если каждый попробует сделать глубокий вдох через рот, а потом через нос, то он почувствует разницу. Большой и качественный вдох мы можем сделать через рот. Больше трубка – больше воздуха может войти. Когда мы бегаем, как мы дышим? И ртом, и носом. Когда мы двигаемся, наше дыхание становится ритмичным, и каждый человек этот ритм складывает для себя самостоятельно.

Когда мы двигаемся, энергетика нашего организма подчиняется нескольким правилам. Первый момент: дыхание должно быть энергетически экономно. Нам не нужно задумываться, через что и как мы это делаем. Второй момент: мы должны достаточно легко вдохнуть и выдохнуть. Причем почему нам нужно легко именно вдохнуть? Потому что вдох осуществляется активно, с некоторым усилием, а выдох – пассивно. Здесь энергетические затраты намного меньше. Опираясь на эти вещи, мы можем разложить все последующие рекомендации.

– Существует мнение, что младенцы дышат правильно, а уже со временем у человека видоизменяется система дыхания. Так что же такое правильное дыхание?

– Это то, которое позволяет нам с наименьшими энергозатратами получать наибольшее качество: наибольший объем можно пропустить по транспортной системе, качественный газообмен внутри наших легких и усвоение внутриклеточно этого кислорода. Вот так и выглядит правильное дыхание.

Что касается младенцев: если они дышат согласно описанным критериям, то они выживут. До месяца у них порядка 35, 40, 60 дыхательных актов в минуту. Почему? Дело в том, что у них некоторое время сохранятся система переносчиков кислорода, которая была при развитии в утробе матери. Там ограниченное количество оксигена – им делится будущая мама, а значит, его нужно активно ухватывать, транспортировать и усваивать. Благодаря особому устройству тканей, новорожденные дети могут себе позволить дышать часто, со временем частота сильно падает. К году она уменьшается в 2 раза, к 15-18 годам от 16 до 20 движений в минуту. Наш организм уже не нуждается в таком большом количестве кислорода, он уже определил, сколько ему нужно.

– Как дышать диафрагмой. Что это вообще такое?

– При обычном дыхании мы всегда используем диафрагму. Это такая же часть дыхательной мускулатуры, как межреберная, которая позволяет нам потреблять необходимое количество воздуха. Дыхание диафрагмой мы используем, когда нам необходимо потренировать объем. Если у человека нет проблем с дыханием и нет никаких заболеваний, то отдельно заниматься подобного рода техниками не стоит.

Дыхание – акт вдоха и выдоха. Фото: Иван ВИСЛОВ

– Когда начинаешь дышать чаще, голова начинает кружиться. Что это такое?

– Это гипероксия – кислородное отравление, то есть его стало слишком много. Есть такой элемент, как вазоконстриктор, который сужает сосуды. Так наш организм защищается от переизбытка оксигена, потому что, если мы пассивны, а степень активности клеточного дыхания достаточно низкая, то искусственно добавлять кислород в наш организм нет смысла.

– Когда человек волнуется, стрессует, он начинает дышать чаще и больше. И за этим обычно следует фраза: «Дыши прямо, дыши ровно, успокой дыхание». Как вообще это работает?

– Ровное и равномерное дыхание это то, к чему мы должны стремиться. Почему наше дыхание учащается, становится менее глубоким? Переизбыток углекислого газа расширяет сосуды, к нашему мозгу притекает больше крови, увеличивается и количество тканей, вовлеченных в процесс. То есть наша нервная система начинает работать с большим КПД (коэффициент полезного действия). Соответственно тот стресс, который с нами приключился, будет нами благополучно разрешен.

– Человек изначально правильно дышит? Работа органов меняется при каком-то определенном дыхании: ртом, носом, диафрагмой?

– Конечно, изначально мы дышим правильно. Насчет второго, вы должны четко разделять патологию.

Патология наступает, когда дыхание перестает нас обеспечивать и устраивать. Тогда оно может становиться разным, например, ортопное состояние – это когда человеку для вдоха нужно более или менее растянуть центральную часть, чтобы диафрагма могла курсировать, а легкие – хоть чуть-чуть сокращаться. Иногда дыхание становится, наоборот, неритмичным. Это уже зависит от различного рода травм, когда есть переломы ребер или что-то подобное.

Какие-то ограничения мы вводим для себя искусственно для облегчения нашего дыхательного акта. Например, после того, как посидели неправильно, начинаем ходить туда-сюда и разминаться – это искусственные вегетативные реакции.

Существуют такие техники, которые в какой-то момент действительно могут дойти до пограничной линии. Например, когда люди долго задерживают дыхание и могут потерять сознание. Такие личности тренируются, чтобы адаптировать свое тело для выполнения определенных задач: длительные погружения, ситуации, для которых долгое время необходимо находиться в состоянии без вдохов и выдохов.

– Миф или реальность, что мужское дыхание отличается от женского?

– Если мы говорим на клеточном уровне, то ничем не отличается. Если по факту «вдох-выдох», то дыхание может меняться, например, во время беременности. Ну, мужчинам это не грозит. А то, что кто-то говорит, что мужчина дышит животом, а женщина грудью – это все домыслы.

– Как понять, что ты дышишь неправильно?

– В недавнем пандемическом прошлом в действие вошли такие приборы, как пульсоксиметры. Это такой напальчник, который раньше был уделом исключительно палат интенсивной терапии и реанимации, сейчас его можно встретить и приобрести везде. С его помощью измеряется сатурация – насыщение периферической крови кислородом. Если вы хотите понять, насколько происходит усвоение кислорода, то купите себе такой прибор. Нормальные показатели – 97-99% сатурации кислорода. Устройство покажет, насколько кровь вместила в себя тот кислород, который вы в себя напихали.

Врач измеряет пульсоксиметром кислород в крови пациента. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Важный момент, связанный с вентиляцией легких. В нормальных условиях газ заходит в альвеолы, наши легкие растягиваются, но не все, что зашло сюда, попадет и в кровь. Должны быть определенные условия. Существуют некоторые упражнения, направленные на наполнение органов воздухом, но их используют для реабилитации ряда заболеваний. А процесс дыхания должен быть менее энергозатратным. Попробуйте подышать часто или глубоко, вы устанете. Чем меньше вы уделяете внимание процессу дыхания, тем более качественно вы дышите. Если вы об этом не думаете, вы дышите правильно.

– Можно ли научиться правильно дышать?

– Можно. Но как я уже и говорил, изначально мы и так дышим правильно. Задуматься нужно лишь тем людям, которые ведут пассивный образ жизни. Им нужно концентрироваться на акте вдоха и выдоха, регулировать давление, кровоснабжение, можно потренировать дыхательную мускулатуру. Для людей в движении дыхательная активность должна быть простой: менее энергозатратно, наиболее эффективно и соответственно ритмично.

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