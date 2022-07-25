Вожатые из Владивостока о работе с социальными детьми: Под конец смены не хочешь общаться с ребятами, но берешь себя в руки

Вожатые социальных смен. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Летом многие из нас ездили в детский лагерь, это было обязательным (в приятном смысле этого слова) элементом в счастливом отдыхе, когда нет школы, учителей и домашних заданий. Все помнят эти замечательные моменты: новые друзья, девиз, речевка, запрещенка, вожатые, первая любовь, дискотеки, огоньки, финальный костер и куча воспоминаний после смены.

Сегодня дети продолжают отдыхать в летних лагерях, и даже почти не изменилось – все так же есть ребята из благополучных семей и из неблагополучных. Последним может быть особенно тяжело, ведь дома они не получают всех необходимых ребенку любви, заботы и внимания. Но есть любопытный момент – иногда именно вожатые могут стать источником этих недостающих и таких желанных «деталей»…

Журналист «Комсомольской правды – Владивосток» пообщался с вожатыми студенческого педагогического отряда «Драйв», которые работали с так называемыми социальными детьми. Ребятами из детских домов и неблагополучных семей, у которых может не быть нормальной одежды, достаточно еды, теплых чувств в достатке. Что же испытывают взрослые, которые не просто должны отработать смену, но и при этом хотят подарить частичку своего сердца детям, которые так в этом нуждаются.

«Главное найти правильный подход, и тогда работа будет в кайф»

Дмитрий Супряга, вожатый седьмого отряда (дети 10-12 лет), еще ребенком в лагере решил, что станет вожатым:

– Я работал, наверное, на одном из самых сложных возрастов – переходном из детской в подростковую жизнь. Ребята не сильно хотели слушаться, что-то делать и очень капризничали. Но тут главное их направить в правильное русло и найти ключ, с помощью которого с ними можно установить связь. Знаете, это очень забавный возраст. Я заметил, что у ребят невероятно развита смекалка, и это очень помогало во время смены. Работать было сложно, но так бывает и на обычных сменах. Дети каждый день преподносили разные сюрпризы, фишки и шутки в отряд.

Переосмысление своего сознания, взросление и появление ответственности – это главные достижения для Дмитрия этим летом.

– Я готовился к этой смене. И самое интересное, что мои ожидания совпали с реальностью. Так как я уже сталкивался с такими детьми и знал, что можно от них ожидать. Конечно, было и то, от чего было шоковое состояние, но все бросить и уехать не хотелось. Уж слишком долгий путь я прошел, чтобы работать вожатым, чтобы так легко сдаться.

«Я хотела дарить детям незабываемые и яркие эмоции, как когда-то дарили мне»

Екатерина Медведева отработала две смены с социальными детьми от 10 до 13 лет. Она, как и Дмитрий, мечтала стать вожатой, похожей на тех, которые были когда-то у нее.

– Моя первая смена (возраст 12-13 лет) мне понравилась больше. Так как ребята уже по большей части самостоятельные, и им не нужно 15 минут на то, чтобы построиться. С ними можно и поговорить, как с взрослыми, и повеселиться, как с малышами. Второй возраст (10-11 лет) мне показался непонятным. Тот самый период, когда кто-то развивается быстрее, другой же не поспевает за всеми. Но я достигла успеха в обоих случаях и смогла стать не просто вожатым на слове, а вожатым на деле. У меня получилось стать другом, которому ребята открывались и доверяли свои самые сокровенные тайны. Отдав им частичку какого-то своего огня, я смогла показать им, что каждый из них уникален. Ну и без ярких моментов не обошлось. Ребята с первой смены постоянно поднимали меня и носили на руках всем отрядом – это стало нашей фишкой. Со второй мы обливались из бутылок в жару. Ну и песни под гитару перед костром – романтика!

Екатерина считает, что к каждому ребенку важно найти подход, а социальным еще и показать, что тебе можно доверять.

– Социальные дети – это не только дети из детдомов, находящиеся под опекой или из неблагополучных семей. Под этот пункт попадают многодетные и неполные семьи, а это обычная история для нашей страны. Но чаще всего многие из таких ребят лишены любви, заботы и, самое главное, внимания. Им часто никто не верит, их задирают и бьют. Они уже настроены, что в их жизни не будет любви. Но если вожатый им откроется, если он возьмет ребенка за руку и скажет «Я тебе верю», обнимет и даст понять, что он тут действительно важен, то мальчишка или девчонка откроется и между вами возникнет связь, благодаря которой можно найти общие точки соприкосновения. Тогда эту смену ребята пройдут не в одиночку, а вместе с другом.

Многие ожидания Екатерины не совпали с реальностью. Были даже моменты, когда хотелось оставить все и уехать из лагеря.

– Я ожидала большего интереса в глазах ребят, не думала, что будет так много драк, ссор, ругани и так далее. Ожидала от детей заинтересованности и желания познакомиться, узнать друг друга и стать отрядом. С некоторыми так и было, но большинству сначала это было не нужно. На сменах мне даже из-за этого бывало грустно. В основном, когда ты стараешься для детей, а отдачи взамен не получаешь. Например, ты пытаешься провести игру, а половина отряда просто разворачивается и молча уходит. Приходилось быть гибкой и готовой к любым обстоятельствам.

Социальные или несоциальные: какая разница? Дети не делятся

Александра Давиденко тоже отработала две социальные смены с детьми от 8 до 10 лет. Ей всегда хотелось примерить роль вожатого. Ведь когда приезжаешь в лагерь ребенком, всегда интересно, почему взрослые устают или ругаются из-за какого-то потерянного мяча. Когда сам становишься на их место, тогда и приходят ответы на все вопросы.

– Из малыша – в человека, понимающего и умеющего слушать. С таким возрастом я работала. После организационного периода дети начинают тебя уже слушать и постепенно слышать, хоть сразу до них это не доходит. У меня не было детей из детдома, только малообеспеченные, многодетные и неполные семьи. Они такие же обычные, как домашние детки. Единственное, это проблема с наличием одежды, средств гигиены и так далее. Но такое случается и на обычных сменах. Если честно, я очень боялась ехать работать на социальную смену, но все оказалось не так страшно. У меня были лучшие малыши!

Главной своей победой Александра считает умение говорить громко так, что горло не начинает болеть. А самыми яркими моментами считает объявление результатов конкурсов.

– На каждое мероприятие мы готовились за полчаса, но при этом получали только первые места. Конечно, не все и всегда получалось. Были и первые слезы на третий день организационного периода, потом – в середине смены, а в конце уже все проходит. Перегораешь уже под конец смены, устаешь. Ничего не хочется делать, с детьми общаться тем более. Но берешь себя в руки, вспоминаешь, зачем приехал и идешь работать.

ОТ АВТОРА

Студенческие отряды – это возможность для студентов поработать летом и обзавестись новыми знакомствами. Есть сервисное, медицинское, строительное, путинное, экологическое направления, проводники и вожатые. Причем неважно, на какой специальности ты учишься. Целый год ребята посещают лекции, а в конце сдают экзамены.

Студенческий педагогический отряд «Драйв» базируется в Дальневосточном федеральном университете. От других вожатских отрядов отличается он тем, что в течение года совместно с благотворительной организацией «Руки помощи» курирует социальную работу в «Центре реабилитации и профилактики заболеваний органов дыхания у детей» на Садгороде. А этим летом некоторые представители отряда выполняют важную и непростую миссию – создают незабываемые моменты для детей с непростой судьбой.

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