За производством дальневосточного деликатеса будут следить. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Цифровую маркировку икры лососевых и осетровых рыб введут в России до конца 2022 года. Так губернатор Камчатского края Владимир Солодов и местное правительство хотят перекрыть воздух браконьерам. Вопрос краевые чиновники обсудили с представителями Совета Федерации, Госдумы, министерств и Минфина РФ.

Это далеко не первый продукт, за которым планируют бдительно следить. Буквально на днях стало известно о маркировке рыбьего жира, производимого на Камчатке. Товар будет зафиксирован в системе «Честный знак», вместе с ним к маркировке готовится вся отрасль БАД. В Приморье, например, можно проверить «на честность» местное мороженое с помощью камеры смартфона. По замыслу Правительства РФ, мера должна уменьшить теневую торговлю.

Но вернемся к икре – деликатесу, знакомому каждому россиянину. Как пояснили в Росрыболовстве, на Камчатке маркировка будет введена в качестве эксперимента. Главная цель – борьба с контрафактной продукцией, а также гарантия качества продукции. Как уже писала «Комсомольская правда», коды маркировки и оборудование там, где оно потребуется, предоставят компаниям-производителям бесплатно – об этом сообщили в Центре развития перспективных технологий. Но в Росрыболовстве подчеркнули, что для конечного покупателя и без того недешевая икра немного подорожает. Других уточнений ведомства пока дать не могут.

– Если в Москве потребитель будет уверен, что упаковка икры, промаркированная определенным знаком, будет такого же качества, как на Камчатке, то он точно ее купит и будет готов заплатить за нее чуть больше. Такого рода ценность нам нужно создать, чтобы механизм маркировки заработал действительно в полном объеме, – цитирует пресс-служба краевого правительства слова губернатора Камчатки Владимира Солодова.

Ранее в Приморском крае нашли несколько партий икры с нарушениями хранения. Местные производители получили предупреждения от Россельхознадзора.

Напомним, лососевая путина 2022 года в регионах Дальнего Востока набирает обороты. Вылов тихоокеанских лососей к 18 июлю достиг 63 тысяч тонн, это в 2,3 раза выше уровня 2020 года. Больше всего, по данным Росрыболовства, динамика промысла увеличивается в Чукотском округе и Хабаровском крае.

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