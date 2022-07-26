«Новая мечта»: миллиардер Алексеев о набережной на Патрокле во Владивостоке

Фото: t.me/AlekseevDNS.

Миллиардер из Приморья Дмитрий Алексеев показал границы пляжа на Патрокле, где планируются масштабные изменения. Но для этого, конечно же, ему требуется помощь жителй Дальневосточной столицы. Об этом и многом другом он сообщил в своем Telegram-канале. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

– У меня есть новая мечта. Сделать на Патрокле самое крутое в стране общественное пространство у моря! Патрокл хорош тем, что это развивающийся район города и в плане моря, там не стыдно пригласить жителей купаться. Это не центр и сейчас там полное запустение. На Патрокле есть и разнообразный берег, и озеро вокруг которого можно сделать парк. И волна для сёрфа, и гладь для сапа. Потенциал места огромный, его нужно только раскрыть, – поделился Глава DNS Group.

Жители Владивостока показали, что, если объединиться, то можно реализовывать такие проекты, которые на первый взгляд кажутся невозможными. Когда-то точно также вдохновлено Дмитрий Алексеев говорил и о будущем Нагорном парке. Сегодня же сотни жителей Владивостока могут с гордостью сказать, что приложили руку к созданию этого общественного пространства. А еще больше горожан сопереживали и поддерживали, что не менее важно в таких проектах.

– Этот вызов гораздо масштабнее Нагорного Парка. Он больше по размеру, запутаннее в плане земли, требует больше вложений, там сложнее социальный контекст и так далее. Но и мы-то уже с гораздо большим опытом и многому научились. У нас есть практика взаимодействия и опыт доверия. Если жители города скажут «ДА» проекту Патрокл, то дальше вопрос только времени, когда мы с вами его реализуем. А для начала нужно поставить лайк и нажать репост, - уточнил Алексеев.

Свой новый проект миллиардер из Приморья анонсировал еще в начале июля.

– Пока это только наброски, проект ещё в черновом виде. Это, к сожалению, не будет быстро. Хочется сделать проект масштабный, он, конечно, за год-два не сделается. Надо потихоньку, этапами, с привлечением большого числа общественности.

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