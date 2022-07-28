Новый облик любимого города: что ждет столицу Приморья в ближайшее время

Владивосток расцветает и преображается. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Благоустроенные скверы и набережные, новые парки и остановки, модернизация общественных пространств во Владивостоке – все эти работы помогают городу соответствовать статусу столицы Дальнего Востока. Рассказываем, какие проекты сейчас реализуются и какие изменения ждут приморский порт в ближайшем будущем.

«Утиные истории»

Пожалуй, практически каждый житель Владивостока, если и не был в месте обитания краснокнижных уток-мандаринок в районе «Фанзавода», то точно слышал, что они здесь гнездятся каждый год. А кроме этих редких красавиц речную заводь облюбовали кряквы, лысухи, камышницы и другие птицы.

Мандаринки стали местной достопримечательностью. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Сюда даже приезжают экскурсионные группы, также обилие птиц привлекает фотографов. До недавно времени протока Соленая, расположенная недалеко от школы №44, была в удручающем состоянии. Мусорные кучи, затянутая тиной водная гладь и отсутствие мест для любования природой. В 2020 году представители ТОС «Спутник Владивостока» благодаря президентскому гранту привели территорию в порядок, починили качели, покрасили деревянные фигуры, высадили цветы, установили кормушки. Вскоре территория у водоема должна преобразиться еще больше.

– Наш новый проект – это логическое продолжение предыдущего, когда мы привели в порядок прогулочную зону. Сейчас планируем отсыпать территорию гравийной смесью, вымостить дорожки, смонтировать видовую площадку с деревянным настилом и ограждением. Видовая площадка – главная фишка нашего проекта. С нее можно будет любоваться на уток-мандаринок, – рассказала председатель территории общественного самоуправления «Спутник Владивостока» Елена Холявко.

Парк с видом на озеро станет еще более притягательным. Фото: Администрация Владивостока

Помимо этого, в планах установка новых лавочек и освещения, озеленение и небольшой сад камней. Проект уже разработали, нашли подрядчика, работы начнутся уже скоро. В пресс-службе мэрии отметили, что в этом году 34 ТОСа в столице Приморья получат финансирование от краевых властей на воплощение в жизнь своих идей по благоустройству. Среди проектов, прошедших конкурсный отбор, – скейт-площадка и велозоны, театрально-музыкальный сквер, территория для выгула и дрессировки собак и многое другое.

Морские пейзажи и амфитеатр

Не менее масштабное преображение ждет набережную Второй Речки, работы здесь кипят с прошлого года, сейчас проходит второй этап реконструкции. Некогда заброшенную территорию, захламленную мусором, по заказу администрации города подрядчики превращают в излюбленное место для прогулок с шикарным видом на закаты. Пожалуй, главной «изюминкой» обновленного общественного пространства станет большой амфитеатр с видом на море. Здесь можно будет с комфортом наблюдать за морскими пейзажами, прислушиваясь к крикам чаек и плеску волн. Дорожку променада оборудуют дополнительным спуском к воде.

Ранее рабочие заасфальтировали подъездные пути, обустроили пешеходную часть, установили малые архитектурные формы и освещение, а также смонтировали спортивную зону с воркаут-площадкой. Все работы ведутся в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

На набережной Арсеньева продолжается благоустройство. Фото: Дирекция общественных пространств Владивостока

Сейчас специалисты продолжают обустраивать зону для парковки, она рассчитана на 20 машино-мест, при этом два из них предназначены для маломобильных посетителей. Кстати, для людей с ограниченными возможностями здоровья также сделают отдельную кабинку в санузле. Туалет построят недалеко от входа на набережную.

Специалисты Дирекции общественных пространств Владивостока рассказали, что территория набережной по проекту разделена на несколько зон – для активного отдыха и релакса. Строителям предстоит оборудовать беговой и велосипедный треки, детскую зону, прогулочный променад с выходом к морю и площадку для твердых бытовых отходов с навесом.

Новые черты городского сквера

В столице Приморья обновляется еще один сквер, строители не покладая рук трудятся на Некрасовской. На многолюдной территории рядом с остановкой подрядчик сейчас укладывает брусчатку на пешеходных дорожках. Перед этим рабочие проложили электросети и смонтировали основание для опор освещения, специалисты также подготовили основание для покрытий и установили бордюры.

– Сейчас ожидаем поставку малых архитектурных форм и завершаем работы по укладке брусчатки, после чего приступим к озеленению и монтажу МАФов. По плану благоустройство должно завершиться к сентябрю, но подрядчик работает с опережением графика, – рассказал и. о. руководителя Дирекции общественных пространств Владивостока Артур Шибаров.

Помимо брусчатки, которая уже уложена на площади около 300 квадратных метров, отремонтируют тротуар. Его планируется открыть в первую очередь.

Напомним, во Владивостоке благоустраивают и другие общественные пространства. Так, работы кипят в районе сопки Бурачка и в одном из старейших парков города – имени С. Лазо, преображаются скверы на Ульяновской и Русской, а также Первой Маевки на Калинина. Помимо Второй Речки также ремонтируют набережную на Татарской. Все эти объекты жители Владивостока выбрали сами во время единого общероссийского онлайн-голосования в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Контролирует мэр

Глава Владивостока продолжает лично проверять, как идет ремонт и благоустройство, а также встречается с жителями разных районов города, чтобы узнать о волнующих их проблемах и найти совместные пути решения. В очередной раз Константин Шестаков посетил Первомайский район, оценив комплексный ремонт дворов на Окатовой, 1, 3, 3а, 5, 7, 9, 9а, 11, Интернациональной, 51, Вязовой, 2. Эти территории вошли в новую федеральную программу «1000 дворов Дальнего Востока».

Мэр дал необходимые распоряжения специалистам профильных ведомств. Фото: Администрация Владивостока

По словам специалистов Дирекции общественных пространств города, во время комплексного ремонта строители не только благоустраивают дворы, но и формируют пешеходные зоны. Создают дополнительные парковочные места за пределами придомовой территории, обустраивают скверы, чтобы у горожан были зоны для отдыха. Концепцию развития разрабатывали с учетом мнений самих жителей.

Подрядчики сейчас демонтируют старые покрытия, после чего начнут монтаж конструкций. К осени отремонтируют или создадут тротуары, смонтируют спортивные и детские площадки, приведут в порядок зеленые насаждения. Те игровые зоны, которые построили ранее, интегрируют в проект благоустройства.

– В прошлом году нам сделали детскую площадку, а в этом году благоустройство продолжилось. Особенно нас радует сцена, которая тоже есть в проекте. А так как я помимо того, что являюсь жителем этого района, еще и работаю в детском центре «Эврика», то мы с воспитанниками уже готовим концертные программы, которые сможем здесь устраивать, – рассказала Юлиана Орлова.

Помимо придомовых территорий на мысе Чуркин обустроят и пешеходную зону от кольца Окатовой до ТЦ «Махаон». Такое поручение дал глава города специалистам профильных ведомств.

– Пешеходная зона частично заасфальтирована, но асфальт прерывается на середине пути. Кроме того, нужно поставить 5-7 лавочек, чтобы люди могли использовать это место не только как транзит, но и для встреч или отдыха, – отметил во время осмотра территории Константин Шестаков.

Также во время рабочей поездки по Первомайскому району было принято решение починить дорогу на Кипарисовой, которая может стать альтернативным проездом к развязке на Окатовой. Сейчас участок в удручающем состоянии – асфальт разбит, повсюду ямы. С просьбой о ремонте к мэру обратились местные жители. Константин Владимирович поручил включить дорогу в список объектов на следующий год.

P.S.

Город продолжает преображаться и развиваться. До конца этого года в разных районах столицы Приморья установят больше 80 новых остановочных павильонов. Конструкции появятся на остановках «Казанский храм», «Новосильцевская батарея», «Улица Карбышева», «Некрасовская улица», «Адмиральская», «Зеленый угол», «Проспект Красного Знамени, 129», «Школа №2», «Торговая», «Реалбаза», «Садгородская», «Госпиталь», «Перинатальный центр», «Пески», «Диомид» и «Энерготехникум» и по другим адресам. Помимо благоустройства и строительства во Владивостоке ежедневно трудятся специалисты муниципальных предприятий. Сотрудники дорожной службы «Содержание городских территорий» убирают улицы, ликвидируют незаконные свалки, моют остановки, тротуары, бордюры и леерные ограждения, очищают стены от уродливых граффити и назойливой незаконной рекламы. А работники компании «Зеленый Владивосток» наводят красоту на клумбах, высаживают новые растения, проводят санитарную и аварийную обрезку деревьев. Общими усилиями специалисты поддерживают город в чистоте и порядке. Но важно напомнить: чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят.

Новые остановочные павильоны появятся в столице Приморья. Фото: Администрация Владивостока

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