Девочка села в вагон, ее подругу забрала скорая. Иллюстрация из архива. Фото: Рамиль Галиев

Трагедия произошла во Владивостоке. Пугающие кадры появились в сети: девушка в слезах по телефону рассказывает о том, что случилось. Ее платье в крови, а руки и ноги дрожат. Оказалось, несколько детей, прогуливающихся на железнодорожных путях, стали жертвами несущейся пригородной электрички. Инцидент на остановке Чайка «Комсомольской правде – Владивосток» подтвердили в пресс-службе ДВЖД:

– Происшествие было, но деталей, к сожалению, пока нет. Это выясняют правоохранительные органы. Достоверно известно, что сигналы подавались. Экстренное торможение было. К несчастью, это 3 случай за шесть месяцев 2022 года. За период пострадали четыре ребенка (двое из них скончались). Мы регулярно проводим профилактику: беседы с подростками и родителями о безопасности на путях.

Как «Комсомолка» выяснила в пресс-службе министерства здравоохранения Приморья, 12 летняя девочка погибла на месте. Вторая школьница доставлена с травмами в больницу. Девочка выживет, состояние удовлетворительное. Еще один подросток отделался ушибами.

Что же произошло? Судя по кадрам, группа подростков прогуливалась по путям. На видео девушка в окровавленной одежде утверждает, что по вдоль рельсов ребята не шли. Поезд не слышали. Дети зашли в тот же вагон, под ударом которого оказались – чтобы до них смогла добраться скорая помощь. Все детали уточняются. Редакция направила запрос в правоохранительные органы: готовится комментарий.

ОБНОВЛЕНИЕ 13:10. В Восточном МСУТ СК России сообщили, что завели уголовное дело по факту происшествия на путях по части 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека). Травмированы двое несовершеннолетних, подтверждено, что девочка скончалась на месте. Все произошло 27 июля 2022 года на перегоне станций Чайка-Вторая Речка во Владивостоке.

– Машинист, увидев подростков, незамедлительно подал звуковые сигналы повышенной громкости и применил экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось. В результате этого 12-летняя девочка от полученных травм скончалась на месте, двое подростков были доставлены в больницу (угрозы их жизни и здоровью нет). <...> Расследование продолжается, – уточнили в пресс-службе Восточного МСУТ СК России.

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