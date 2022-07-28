Оператор обещает показать все бухты и достопримечательности. Из архива. Фото: Евгения ГУСЕВА

30 июля впервые стартует экспедиционный маршрут от порта Владивостока до сахалинского Корсакова. Стоимостью «платинового» круиза возмутились жители Приморья – до некоторых «уникальных» мест из программы можно доехать и на машине. Дальневосточный регион в условиях санкций, считают многие, мог бы восполнить потребность россиян во внутреннем туризме – вот только «кусачие» цены осилят далеко не все.

Редакция «КП» связалась с представителями оператора «ПанАрктик Стар» и узнала, что билеты в круизы по ДФО раскупили преимущественно москвичи и петербуржцы. Это не удивительно – самый дешевый тур стоил 284 тысячи за каюту без удобств внутри. Поездка в красиво оформленном, но все же бюджетном номере на 12 метров оказалась равноценна двухнедельному отдыху на Мальдивах. «Комсомольская правда – Владивосток» решила узнать, почему же круиз стоит так дорого и есть ли у него будущее.

В ТЕСНОЙ КАЮТЕ, НО С ШИКАРНОЙ ПРОГРАММОЙ

В летнем сезоне появятся четыре экспедиционных круиза, которые пройдут по двум маршрутам — от Владивостока через Сахалин и Курилы до Камчатки, затем обратно. По пути судно пройдет через острова Монерон, Петрова и Аскольд.

Оператором выступила компания «ПанАрктик Стар», работающая на территории российской Арктики с 2020 года. В 2021-м компания запустила туры на полуостров Таймыр и плато Путорана, затем — глэмпинг на Кольском полуостровке [это кемпинг, объединяющий комфорт гостиничного номера с отдыхом на природе. – прим.ред]. Наконец очередь дошла и до ранее «недосягаемого», как его назвали авторы маршрута, Дальнего Востока.

Самые бюджетные каюты судна. Фото: RussiaDiscovery

Оператор экспедиционного тура обещает ежедневные высадки на лодках «Зодиак» для знакомства с достопримечательностями, а также бухтами, заповедниками. Гарантируют познавательные программы на берегу — треккинг и экскурсии в сопровождении егерей и научных сотрудников заповедников, ныряние с маской за морскими деликатесами.

Следует учитывать и то, что в тур включено ресторанное питание. Если почитать планирующееся меню, то можно подивиться его разнообразию и изысканности. Банкет с брускеттами из оленины, канапе из мидий и морскими деликатесами – это даже не половина из рекламируемых умений поваров судна.

И пусть насыщенная программа, в целом, оправдывает стоимость, жители Приморья ценой все равно удивлены: круиз же по знакомым им заповедным местам! Выяснилось, что дело не только в роскоши.

ПОЧЕМУ ДОРОЖЕ ТУРА В ЕГИПЕТ?

Себестоимость билетов объяснил Арсений Крепский, руководитель Агентства по туризму Приморья.

Ледовое судно «Академик Шокальский» во всей красе. Фото: Francisco Canela, VesselFinder

– Основная причина такой цены: у нас неспециализированные суда. Раньше они были научно-исследовательскими, а теперь переделаны в экспедиционные круизные. Их обслуживание обходится дороже. Тем более, на этих судах располагается меньше пассажиров, следовательно, приходится брать больше с каждого конкретного туриста. Следует помнить, что экспедиционные маршруты – не просто туристические. Их стоимость всегда в этом ценовом диапазоне.

Судно ледового класса «Академик Шокальский», заметим, было спущено на воду аж в 1982 году и действительно раньше использовалось для научных экспедиций. Оно названо в честь русского и советского географа, океанографа и картографа генерал-лейтенанта и академика Юлия Шокальского. Борт способен принять 48 пассажиров на круизе по Дальнему Востоку, как указано на сайте туроператора.

«Комсомолка» убедилась, что экспедиционные туры по ДФО часто «влетают» в копеечку. Например, аналогичный круиз по Курильским островам (возможность увидеть 11 необитаемых островов под властью дикой природы) обойдутся в 564 тысячи рублей за 10 ночей. При этом путешествие проходит на том же экс-научном судне.

ТУРИЗМ НЕ ДЛЯ МЕСТНЫХ?

Арсений Крепский уверен, что у маршрута большое будущее. Еще долгие годы билеты будут раскупаться и быть востребованными. Другое же дело – кем именно. Как отметили в правительстве Приморского края, подобные туры интересны туристам из разных регионов страны. По географии клиентов можно сказать, что желающие, в основном, из Москвы и Санкт-Петербурга, которые и приносят оператору огромную прибыль. Обычный житель Дальнего Востока вряд ли даже взглянет на круизный тур за такую цену.

Возможно, что маршрут Владивосток – Сахалин станет лишь первой ступенью на пути развития круизной отрасли премиум-сегмента в крае. Остается лишь один вопрос: появятся ли когда-нибудь подобные круизы для местных? Пусть и не арктический, на лайнере меньшего размера, но с доступной ценой и возможностью побывать в недосягаемых местах, куда можно добраться только морским туром. Ответа на этот вопрос у экспертов пока нет.

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