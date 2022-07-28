Во Владивостоке прошла финальная эстафета огня Игр «Дети Азии»

Старт был дан на площадке Приморского океанариума. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Огонь Международных спортивных игр «Дети Азии» был зажжен 24 июня в национальном парке «Ленские столбы» в Якутии, и уже 27 числа осветил Владивосток. Эстафета передачи символа соревнований началась 30 июня в Большом Камне, с того дня факелоносцы прошли почти 3,5 тысячи километров по всему краю. 28 июля факел финальной эстафеты первым пронес губернатор Приморья Олег Кожемяко. Старт был дан на площадке Приморского океанариума. Корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» лично присутствовал на этом знаменательном событии и пообщался с людьми, которые удостоились чести нести пламя.

Перед забегом факелоносцев проинструктировали. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

За все время эстафеты участие в ней приняли 348 факелоносцев, среди которых –спортсмены, призеры краевых и всероссийских соревнований, тренеры, активисты, ветераны спорта, уроженцы региона, внесшие высокий вклад в популяризацию физической культуры и спорта, а также меценаты, постоянно оказывающие финансовую поддержку спортивным организациям Приморского края. Дистанцию у океанариума в 1100 метров преодолели 18 человек. В том числе и помощник президента России Игорь Левитин, министр спорта РФ Олег Матыцин и президент Международного комитета игр «Дети Азии» Владимир Максимов.

Олег Кожемяко открыл финальную эстафету огня Игр «Дети Азии». Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Кстати, кое-кто из удостоившихся пронести пламя и сам когда-то боролся за медали на этих соревнованиях. Например, олимпийская чемпионка Дарья Дмитриева, для нее это очень важный день. Своими эмоциями спортсменка поделилась с журналистом издания:

Олимпийская чемпионка Дарья Дмитриева. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

– В 2008 году я привезла пять медалей с соревнований «Дети Азии», нести факел теперь для меня очень почетно. Я уже успела пообщаться с ребятами, в восторге от них. Юные спортсмены полны энергии, любви и радости.

Губернатор передал огонь помощнику президента Российской Федерации Игорю Левитину. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Путь факелоносцев и хранителей огня прошел по красочному маршруту через Русский остров, Русский и Золотой мосты и Николаевские триумфальные ворота до центральной площади города. Здесь символ соревнований передали мэру Владивостока Константину Шестакову, затем золотой факел отправился в концертно-спортивный комплекс «Фетисов Арена». Именно там на торжественной церемонии открытия Игр пройдет зажжение символической чаши огня.

Главный судья VII Игр «Дети Азии»Татьяна Горбунова. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Факелоносцы у Николаевских триумфальных ворот. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

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