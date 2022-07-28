Какие тайны под своим куполом скрывает научный центр? Фото: Антон ПИКУС

Одну белуху тошнит, другая ест гидроизоляцию, у моржа – диарея. Жуткие кадры, снятые, как говорится в комментарии, в знаменитом Приморском океанариуме, появились в социальных сетях. «Ужас какой!», «Боже мой», – так содержат животных, которые развлекают ничего не подозревающих посетителей? Научно-образовательную жемчужину Дальнего Востока сейчас проверяет природоохранная прокуратура и Росприроднадзор. Вопрос много – ответов мало. «Комсомольская правда – Владивосток» решила собрать все детали, известные о скандале на 28 июля, а также напомнить о криминале, с которым история учреждения тесно связана.

«А ДИРЕКЦИЯ БЕЗДЕЙСТВУЕТ»

Оказалось, скандальное видео выставила в соцсети зоозащитница, известная во Владивостоке Нина Зырянова последние дни, говорит, даже не спит от шквала звонков журналистов, – история прогремела, что говорится, на всю страну.

– Меня выбрали как зоозащитницу, чтобы как можно больше людей узнали о проблеме, – говорит она. – А дело было так. 24 июля мне позвонил мужчина, представился сотрудником океанариума. Прямо сказал «Нина, помогите, спасите животных!».

Звонившим оказался директор дельфинария Игорь Костычев. Это отдельная часть учреждения, которое занимается проведением шоу с китами.

– У меня достаточно предвзятое мнение ко всем сотрудникам любых зоотюрьм, в которых намеренно заточают животных. Но я сдержалась, и его выслушала. И оказалось, там творится ужас. Антисанитария, больны несколько морских животных – множество всего!

Одновременно с обращением к зоозащитнице ушло официальное письмо в Генпрокуратуру на 20-ти листах:

– В период с 2020 года по настоящее время сложилась крайне сложная обстановка с безопасным содержанием животных, в том числе краснокнижных и 1 являющихся особо ценным имуществом стоимостью десятки миллионов рублей, а также угроза жизни и здоровью сотрудников, осуществляющих уход за ними. Поврежденная гидроизоляция мест содержания опасна для жизни и здоровья морских млекопитающих, может привести к их травмам и гибели. Белухи, морж, тихоокеанские афалины проявляют повышенный интерес к ней, отрывают ее, носят во рту, существует вероятность заглатывания, при этом постоянно травмируются. Белухи (Лер, Нил, Мий) продолжают играть с материалом и, возможно, заглатывать куски гидроизоляции. Многочисленные проблемы с системами жизнеобеспечения за последние годы достигли критического уровня и увеличили гибель других животных (костных и хрящевых рыб), происходит уничтожение живой дорогостоящей коллекции. Директор Приморского океанариума А.Ю. Зайцев при поддержке И.В. Дюйзен бездействует, – гласят выдержки текста.

Жалоба не только на ужасные условия, но и на нецелесообразное расходование денег. Центр коллективного пользования океанариума (ЦКП), который должен принимать заявки на проведение научных исследований, простаивает с 2019 года. И, судя по всему, все время на его работу выделяют деньги - с 2018-го по 2021-й в ЦКП закупили расходные материалы для исследований на сумму 6 миллионов 836 тысяч рублей. При этом потратили, по данным Костычева, всего на 372 тысячи. Одновременно с этим, 25 сотрудников Центра умудрились заработать за весь 2020 год целых 24 миллиона 762 тысячи.

Вопрос, зачем директору дельфинария подставлять самого себя (его также поддержали тренеры Северин Леунов, Антон Орлов и Дарья Казак), показывая, в каких условиях содержатся его подопечные? В этом он обвиняет начальство. Руководство не обеспечивает нормальных условий, вот и дошло до «крика души».

ИНОГДА БОЛЕЮТ, НО НЕ ИЗ-ЗА ПЛОХИХ УСЛОВИЙ

Нину Зырянову беспристрастным человеком в этой истории не назовешь. Она известна, прежде всего, своей ненавистью к «злоключению» любых животных в неволе(В 2016 году она была в ряду первых, кто организовывал митинги с призывом избавиться от Приморского океанариума, сделав из него аквапарк).

Но, увы, океанариум действительно не первый раз попадает в федеральные сводки: то денег не досчитается, то животные гибнут. Чуть только сочли, что волна скандалов прошла, всплыла очередная история. Поэтому журналистский аншлаг здесь сегодня не меньше, чем у Зыряновой. Надо отдать должное, в океанариуме отвечают всем и открыто. Здесь свои аргументы.

Что касается видео, – сами пока точно не знают, снято ли здесь, или нет. На нем, грубо говоря, нет «интерьера», только вода и животные. А если и здесь, то может быть, все собрано в кучу за разное время «ради истеричного» контента» (на одном кадре, в самом деле, мелькают часы с датой 21 января 2021 года).

– Что касается здоровья животных. Да, они периодически болеют, как и люди, но не враз, и вовсе не из-за плохих условий содержания. За июль есть один эпизод заболевания стафилококком у дельфина Васи, животное оказалось носителем патогена. Однако это млекопитающее не болеет! По заключению нашего ветеринара, в данный момент лечение не требуется.

Был эпизод с китом Лером, он проглотил кусок гидроизоляции, подтверждаем, была проведена ветеринарная проверка, состояние удовлетворительное. Что касается белух и моржа Миши, с ними все в порядке, – утверждает директор океанариума Александр Зайцев.

– Все белухи и морж чувствуют себя комфортно: резвятся и плавают, – рассказывает старший тренер Владимир Маслов. – Все артисты готовы к выступлениям. Белуха Калина, которая якобы при смерти, чувствует себя прекрасно. Единственным носителем бактерии оказался Вася, все остальные дельфины в порядке.

Отметим, противники организации в это не верят: старший тренер Маслов, уверяет Дарья Казак из команды Костычева, работает в ЦКП, но никак не в дельфинарии. Говорит: журналистам намеренно показали «подсадную утку». Кроме того, корреспонденту тренер сказала, что служебную проверку дирекция выдумала. По крайней мере, Дарья о ней ничего не знает. А вот о прессинге и давлении на сотрудников, собравшихся вокруг Костычева, упомянула много раз.

Но вернемся к версии океанариума. 21 июля моржа Мишу отправляли в отпуск, но не потому, что он болен, а потому что «затосковал» по женской любви. Уже 24 июля в сети оказались кадры якобы изможденного моржа. Сейчас он, наш любимчик публики, в своем аквариумном танке и не страдает никакой диареей – к нему открыты экскурсии. К слову, месяц назад у наших дельфинов-афалин родились малыши. Если бы здесь царила антисанитария, млекопитающие попросту не стали бы размножаться.

– По нашему мнению, все это ответная реакция на проведенное внутренне служебное расследование в отношении сотрудников дельфинария, по результатам которого вскрыто хищение бюджетных средств, – говорит директор океанариума Александр Зайцев. – Мы готовы к оценке надзорных органов. Это обычная практика отвлечения внимания в те моменты, когда это кому-то невыгодно.

Так или иначе, разбираются сейчас во всем специалисты. Проверку уже начала Амурская бассейновая природоохранная прокуратура с участием специалистов Росприроднадзора, взяты пробы воды, и прочее. «КП» следит за развитием ситуации.

ИСТОРИЯ КРИМИНАЛЬНОГО ПРОШЛОГО

Приморский океанариум – крупнейший на Дальнем Востоке научно-развлекательный комплекс, к несчастью, еще на этапе строительства был замешан в скандалах.

Смерти морских млекопитающих действительно были – об этом пестрили разные слухи, которые подтвердились к октябрю 2017 года. За два года (океанариум открыли в 2015 году) здесь погибли 19 животных, за что учреждение получило в соцсетях негласный статус «Моргариум».

В финансовых преступных схемах были замешаны директор НПО «Мостовик», компания субподрядчика «Косандра» и Дирекция по строительству в ДФО. В сумме океанариум не досчитался 1,982 миллиарда рублей, так как соучастники солгали в актах о приемке работ. Деньги получены, а работ никто не увидел. Директору «Мостовика» дали три года, руководитель «Косандры» скончался в период следствия, а руководитель дирекции по строительству получил 12 лет.

За халатность на скамью подсудимых попадал директор Дмитрий Питрук. В его «правление» во время операции по удалению клыков из-за неверной дозировки наркоза погибли две моржихи – Мира и Фаня (но суд отклонил обвинения в халатности).

До сих пор идет следствие по делу Сергея Логинова, возглавлявшего организацию с 2018 по 2020 год. В истории все было попроще – «обычная» взятка в 2 миллиона рублей.

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