Танго, зумба и песни под гитару: зажигательные «Летние вечера» для старшего поколения проходят во Владивостоке

Присоединиться могут все желающие. Фото: Милана СОКОЛ

Дискотека, песни под гитару, выступление артистов, конкурсы и зажигательные ведущие – все это можно найти каждую среду на открытой площадке возле Краевого дома молодежи во Владивостоке. Хоть программа и называется «Летние вечера 50+», собираются здесь те, кто молод душой, да и в целом ограничений по возрасту нет. Поэтому пенсионеры приходят с друзьями, детьми, внуками. Журналист «КП-Владивосток» тоже решил провести вечер в интересной компании, ведь молодежи здесь рады.

Бабушка и внучка – отличный дуэт для творческого номера. Фото: Милана СОКОЛ

Куда же без живой музыки. Фото: Милана СОКОЛ

«Летние вечера» для людей серебряного возраста уже стали доброй традицией. При поддержке администрации Владивостока, краевого правительства и некоммерческой организации «Родные люди» они проходят с 2017 года. Правда свою лепту внесла пандемия коронавируса, любимое многими мероприятие пришлось прервать на целых два года. В 2022 практику возобновили, открытие состоялось 29 июня, и большинство постоянных участников уже в строю.

Отличное место для встреч и общения. Фото: Милана СОКОЛ

Всего в этом году будет 11 встреч – у каждой своя тематика. Под девизом: «Все краски лета», здесь найдется место для цветочной темы, страстного алого и зажигательного желтого. Что это значит? Можно сказать – это дресс-код для вечеринки. Участники мероприятия заранее продумывают свой образ и подбирают одежду. Например, накануне Дня ВМФ площадь возле дома Молодежи заиграла голубыми и синими красками, ведь гости нарядились в тельняшки, бескозырки, бирюзовые платья – соблюдая традиции города у моря.

Море улыбок и хорошее настроение обеспечены. Фото: Милана СОКОЛ

– Здесь выступают исполнители, творческие коллективы, оркестр, звучит живая музыка, как раньше на танцплощадках. Задумка была именно такая – напомнить о веселом прошлом, помочь окунуться в атмосферу их молодости. Чтобы люди приходили, танцевали, отдыхали душой, знакомились. У нас даже пары образовываются. А еще участники встреч занимаются творчеством, например, рисуют общие картины, готовят кулинарные блюда, участвуют в викторинах, розыгрышах и играют в настольные игры. Принято здесь и чествовать именинников, вот так по-доброму, поздравлять всей большой компанией, – поделилась с «КП-Владивосток» очаровательная ведущая.

Несравненная Анжелика задает темп и дарит хорошее настроение. Фото: Милана СОКОЛ

Лучезарную Анжелика Николаеву, пожалуй, здесь знает каждый. Она – волонтер от Дома молодежи и от Российского союза молодежи с самых первых «Летних вечеров». Также бессменный ведущий, артист и солист в одном лице – Вячеслав Бондарев. Вместе команда создает отличное настроение для всех, чего только стоит динамичная разминка, в начале мероприятия. Участниками которой становятся многие гости.

Ведущий в прекрасной компании. Фото: Милана СОКОЛ

– Разминка – не особо спортивная, а именно танцевальная, мы просто готовимся к предстоящему вечеру. Я специально придумала ее в стиле попурри, чтобы туда входили песни и их молодости, и современные. У нас в программе и «Летка-енка», и «королева красоты», и русские-народные, и мы танцуем даже зумбу. Все миксуем, что не умеем, тому научимся, что уже знаем – продемонстрируем. Разминаемся заранее и дальше уже никого не нужно уговаривать выйти на танцплощадку, – поделилась личными наработками Анжелика.

Кстати, любопытная деталь, изначально программа называлась «Летние вечера 55+», потом планку снизили. Но, как уже оговаривалось, здесь рады абсолютно всем. Как рассказали ведущие, самой почетной гостье мероприятия – 94 года. Организаторы уверены, веселиться можно в любом возрасте, в любую погоду – главное желание.

Настольные игры здесь тоже в почете. Фото: Милана СОКОЛ

– Никогда мероприятие не отменялось. Не жди, когда закончится дождь, научись танцевать под дождем. Мы зажигаем в любую погоду. Тучи разгоняем сами, – с юмором отмечают ведущие.

Вдох глубокий, руки шире. Не спешите, три-четыре! Фото: Милана СОКОЛ

Еще раз напомним, «Летние вечера» проходят каждую среду с 18:00 до 20:00. Вход абсолютно бесплатный, главное – позитивный настрой.

Танцы в погожий летний вечер. Фото: Милана СОКОЛ

Творческим коллективам здесь рады, хотите проявить себя, обращайтесь к организаторам. Фото: Милана СОКОЛ

Именинник, как и полагается, в центре внимания. Фото: Милана СОКОЛ

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