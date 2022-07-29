Финалистка «Мисс Россия-2015»: Владивосток – это «русское Монако»

Мария Тугускина, модель из Grace Models. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Каждый день мы видим моделей с экранов гаджетов, повсюду слышим новости о моде. У каждого сложились собственные стереотипы об этом бизнесе. Но какова же правда на самом деле? Можно ли попасть в моделинг будучи простой девчонкой из глубинки России? Какие «подводный камни» можно встретить на пути в карьере? Какие стереотипы о моделях заведомо ложные? Ответами на эти и другие вопросы «Комсомольской правды – Владивосток» поделилась Мария Тугускина, модель из Grace Models – агентства, открывшего миру Ирину Шейк и Наталью Водянову.

Известной Мария стала в 2015 году после участия в конкурсе «Мисс Россия». Детство и юность Мария провела в Тыгде – небольшом селе Амурской области с населением меньше трех тысяч человек. Получила образование в Благовещенском финансово-экономическом колледже и никогда не грезила о карьере модели.

– Маша, ты провела свое детство в провинции России. Расскажи, каким оно было? Как повлияло на тебя?

– Действительно, родилась я не то, что в провинции России, а в самой настоящей глубинке Дальнего Востока – в селе Тыгда Амурской области. Там росла до 18 лет в самой простой семье. Жили, конечно, очень скромно, даже по тогдашним меркам. Помню, туалет деревянный на улице был.

Детство сильно повлияло на меня. Именно благодаря ему, я знаю не понаслышке, что такое человечность и доброта, знаю, кто такие простые люди. Я и сама осталась совершенно простой, хоть и живу уже семь лет в Москве.

Я заметила, что многие люди из деревни хотят разорвать все нити, связывающие с прошлым. Я же, сколько себя помню, никогда не чуралась и не стыдилась места, где выросла, никогда не было внутренней борьбы и желания доказать что-то кому-то. Для меня, напротив, село – добрая ностальгия, без него я бы не стала тем, кем являюсь сейчас. Я люблю свою малую родину.

– Как же ты попала в модельный бизнес?

– О карьере модели я никогда не мечтала. Совершенно случайно наткнулась на кастинг в Instargam (социальная сеть принадлежит компании Meta, признанной экстремистской на территории Российской Федерации). До него, кстати, никакого модельного опыта у меня не было. Подала заявку и, честно говоря, не надеясь на что-либо. Стала ждать, и удача улыбнулась мне. И только после конкурса я всерьез задумалась о модельной карьере. Хоть победительницей я не стала, самые разные агентства мне начали предлагать контракты. Походила по кастингам и выбрала для себя наиболее удобное – Grace Models. Так и попала в модельный бизнес.

– Как поменялась твоя жизнь после этого?

– Кардинально. Из положительного: наконец-то появились возможности, которых не было до этого. Я смогла повидать мир, переехать в Москву и перевезти туда маму. Пришлось очень сильно поработать над самодисциплиной, ведь моделинг – в первую очередь про это.

Моделинг – большой труд. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

– А что касается отрицательного? Какие есть «подводные камни»?

– Их в модельном бизнесе не счесть. Это, кстати, тоже очень связано с самодисциплиной. Хоть, по своей сущности, это и хорошее понятие, но здесь она перетекает в отказ от своих нужд и потребностей в угоду карьере. Когда ты молодая девчонка, только-только вырвавшаяся из-под родительского крыла, тебе хочется свободы – где-то повеселиться, потусоваться, вкусно покушать. Но в моделинге самое главное – лицо. Нужно ограничивать себя постоянно, если хочешь быть востребованной на рынке. Ограничивать во всем – выпивка, веселье и даже еда. На фоне этих вечных ограничений я болела анорексией.

– Я думаю, ты не раз за свою жизнь слышала стереотип о том, что быть моделью – не работа, а праздник? Беззаботно красиво ходишь по подиуму и получаешь деньги. Так ли это на самом деле?

– Конечно, нет. Модельный путь тернист и сложен. Не отрицаю, что со стороны, действительно, может показаться: все, что нужно, – это светить личиком. На самом же деле быть моделью – титанический труд. Сколько девушек падают в голодные обмороки прямо после завершения показов? У скольких на фоне анорексии пропадает менструальный цикл, случаются гормональные сбои? Девушки, работающие в Милане и Париже, – самые настоящие трудяги, готовые в собственной жизни ставить на первое место вовсе не себя, а карьеру. Может, кто-то скажет, что эта профессия – праздник, особенно по сравнению героической работой шахтеров. Но я лишь хочу донести, что эти профессии несравнимы. Физическое и ментальное здоровье – это не вечный двигатель. Это ресурс, и, к сожалению, этот ресурс исчерпаем.

– Многие думают, что модели – «глупые девочки», которым повезло родиться с лицом, подходящим под стандарты конвенциальной красоты, а образование вовсе не нужно, чтобы быть моделью. Что скажешь об этом?

– Это тоже неправда. У меня немного другой взгляд на тему образования – да, оно важно и нужно в любой сфере деятельности, я за него, но любой человек должен идти по зову своего сердца. В противном случае, если он последует за голосом большинства, который говорит о том, какие профессии будут котироваться на рынке, пойдет фактически против себя. Ничего хорошего из этого не выйдет.

Касаемо стереотипа. Модели вовсе не «глупые девчонки», ведь для того, чтобы быть востребованной на рынке, у тебя должен быть очень высокий уровень эрудиции. Модель должна иметь широкий кругозор, уметь поддержать разговор фактически на любую тему, не говоря уже о знании языков – это и так всем понятно.

– Как ты считаешь, как будет развиваться модельный бизнес в новой реальности?

– Я уверена, что модельный бизнес будет существовать всегда. Когда я училась, стали процветать интернет-модели. Если раньше к нам в агентство приходил, условно, бутик Louis Vuitton или Chanel, мы устраивали закрытые показы для VIP-клиентов. Последние же пару лет такие показы – большая редкость. VIP-клиенты стали пользоваться интернетом для просмотра показов. Я думаю, что в текущих реалиях онлайн-платформы – безусловное будущее моделинга.

– Ты бывала во Владивостоке? Что тебя связывает с этим городом?

– Я была во Владивостоке, к сожалению, всего лишь один раз. Ездила к брату на присягу в армию. Город очень понравился.

Мария побывала во Владивостоке в 2019 году. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

– Как думаешь, Владивосток может сравниться с Москвой?

– Нет, они для этого слишком разные. Москва – город, где все куда-то спешат, кипит жизнь, люди всегда в работе. Владивосток – небольшое умиротворяющее место, где можно отдохнуть душой и телом. Владивосток – это такое «русское Монако». Архитектура такая же красивая, особенно центр. Ну и, конечно, море – это что-то необыкновенное. Во Владивосток, как и в Монако, хочется возвращаться.

– Какое место должен посетить каждый человек на Дальнем Востоке?

– На самом деле, я не так много путешествовала по Дальнему Востоку. Верю, что все еще впереди, так как очень хотелось бы самой побывать во многих местах. Но мне кажется, что каждый человек должен увидеть Русский остров во Владивостоке, университет, расположенный там. Когда я впервые увидела его – это было что-то удивительное. Очень передовое место. В России я нигде ничего подобного не видела, даже в Москве.

– Хотелось бы завершить это интервью каким-то советом, к которому, как тебе кажется, должен прислушаться каждый.

– Я хочу, чтобы люди поняли, что нет ничего невозможного. Всегда нужно стремиться вперед. Всегда. Сейчас мне бы хотелось процитировать Сергея Бодрова: «Люди боятся даже сформулировать свою мечту, потому что это кажется чем-то невероятным. Возможно все. Все, что угодно. Все только зависит от цены, которую ты готов за это заплатить. Но это, как правило, не деньги».

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