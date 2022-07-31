Родные земли дадут исписать приезжим: чем хорош и противоречив проект «Метацентры. Владивосток без окраин»

Один из барельефов на Светланской. Иллюстрация из архива КП. Фото: Сергей БАЛАНОВ

В центре дальневосточной столицы, как и в большинстве городов, сосредоточены многие местные достопримечательности. Однако красота и уникальность Владивостока не заканчиваются за пределами одной лишь Светланской. В каждом районе города есть то, что отличает его от других. К чему мы? Уже в августе стартует реализация проекта «Метацентры: Владивосток без окраин», в рамках которого будут творить приезжие специалисты. Во многих районах установят уникальные арт-объекты. Об этом сообщили «Комсомолке» организаторы в среду, 27 июля, в стенах художественного музея ДВФУ. Организаторы рассказали, в чем суть проекта, и почему его главная особенность – в неместных творцах. Отметим, многие владивостокцы сделали справедливое замечание: и среди жителей Приморья немало мастодонтов красок и пера.

– «Метацентры» – это прежде всего диалог между горожанами о преимуществах и отличительных чертах не только центра города, но и других районов. Уникальные арт-объекты создадут разнообразную среду, которая привлечет и горожан, и туристов, – отметила Юлия Климко, директор ЭНСО и руководитель проекта.

Идея проекта появилась еще год назад. В это время шла подготовка к Владивостокской биеннале визуальных искусств. Однако она была отменена по разным причинам. Теперь «Метацентры» выиграли грант Президентского фонда культурных инициатив.

– Сейчас мы ответственно и осознанно подошли к развитию общественных пространств, особенно районов. Жители проводят большую часть своего времени в пределах одной части города. Эти арт-объекты будут способствовать дальнейшему развитию районов Владивостока. Жители полюбят свою местность, задумаются о ее улучшении. По завершению проекта появится городской маршрут, который будет связывать все эти пять арт-объектов, – рассказала Дарья Стегний, замглавы администрации Владивостока по молодежной политике.

Художникам предстоит за короткое время познакомиться с историей своего района. Сейчас, находясь в дали, они изучают улочки по онлайн-картам. Когда творцы приедут во Владивосток, у них будет 5 дней, чтобы исследовать район, вжиться в объекты, и еще неделя – на реализацию. Отметим, перед этим собрания художников пройдут в районных библиотеках, куда придут жители города для одобрения эскиза арт-объекта. Это также хорошая возможность для уличных художников и любителей, чтобы получить новый опыт.

Мероприятие провели в художественном музее ДВФУ. Фото: Елизавета ХРУЩЕВА

Пять районов и пять художников из разных городов нашей большой и необъятной Родины. Талант каждого из творцов уникален по-своему.

Первый – Данила Пилит. Он приехал из Астрахани. Сейчас Данила работает над проектом «Китовая деревня» в Ливадии. Во Владивостоке в его распоряжении Первореченский район. Художник отметил, что на Снеговой Пади мало арт-объектов. Поэтому ему бы хотелось преобразить именно эту местность.

Янина Болдырева прилетит прямиком из Новосибирска. Янина работает в советском стиле. От ее произведений веет этой эпохой. Поэтому для художницы предназначен Советский район.

Следующий художник – Арт Абстрактович. Он прибудет к нам из Самары. Творчество Арта такое же необычное, как и его псевдоним. Стиль – абстрактный. Создавать арт-объект творец будет в Ленинском районе. Пожалуй, пока это единственный художник, который определился с местом работы. В его распоряжении Нагорный парк.

Наталья Денисова родом из Москвы. Ей достался Фрунзенский район – центральный. В нем и так сосредоточены многие памятники архитектуры. Поэтому создать арт-объект, отличающий эту территорию от других, сложнее.

В Первомайском районе будет трудиться Александр Пономарев из Москвы. Квалификация и проекты этого художника заслуживают особого внимания. Юлия Климко отметила, что западные коллеги знают Александра лучше, чем российское общество. Он – участник многих биеннале, в том числе и Венецианской. В 2021 художник принял выставку, которая проходила в Египте. Достаточно большая инсталляция Александра была расположена недалеко от Египетских пирамид. Ее приобрело правительство государства.

Приглашение художников из других городов России для украшения Владивостока вызвало небольшую дискуссию среди присутствующих на презентации. Некоторые считают, что с этой работой лучше справится местный творец, ведь он хорошо знает историю города, хорошо в нем ориентируется. Да и чем владивостокские художники хуже?

– Именно этот проект для того, чтобы нам раздали стиля приезжие авторы, посмотрели свежим взглядом. Каждая художественная инициатива, направленная на облагораживание города Владивостока, должна найти свое место, – объяснил Павел Шугуров, куратор проекта и глава отдела архитектуры и дизайна городской среды Владивостока.

Некоторых гостей напугало то, что жителям может не понравиться результат проекта. Куратор «Метацентров» ответил, что городское искусство не для того, чтобы только радовать глаз. Оно ставит острые вопросы. Поэтому ожидается не столько положительная реакция горожан, сколько разная.

– «Метацентры» – это не разовый проект, который мы реализуем и поставим на этом точку. Мы все-таки надеемся, что проект вернется в рамках биеннале. Искусство никогда лишним не будет. И много его не бывает, – поделилась Юлия Климко.

Проходить проект будет в рамках Владивостокской биеннале, которая в этом году продлится с 19 августа до 4 ноября. Партнерами «Метацентров» выступают: Администрация Владивостока, Корпорация развития Дальнего Востока, Художественный музей УНМ ДВФУ и творческое объединение «33 + 1».

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