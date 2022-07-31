Древнейший заповедник под надежной опекой нацпарка. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

«Нам нужна природа, свобода и любовь» – такая строчка из песни, исполненной группой «Славяне», запоминается с ЛеоФеста, который прошел 29 и 30 июля в национальном парке «Земля леопарда». Здесь сотни жителей и гостей Барабаша вместе с сотрудниками заповедной территории отмечали сразу несколько важных дат: 100-летие старейшего заповедника на Дальнем Востоке «Кедровая падь», 150-летие со дня рождения известного путешественника Владимира Клавдиевича Арсеньева и Всемирный день рейнджера. Калейдоскоп мероприятий, микс эмоций и впечатлений – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Фаер-шоу представителей старейших этнических народов. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

А ПОЧЕМУ?

Внимательные люди могли сейчас задаться двумя вопросами. Первый: почему фестиваль в честь «Кедровой пади» называется ЛеоФест? Второй: почему заповедник дважды за шесть лет отмечает столетие? Думаем, у нас есть ответы на эти вопросы, ну и, конечно, рассказ о прошедшем мероприятии.

Аквагримм леопарда – визитная карточа нацпарка. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

Давайте разбираться с первой темой. Дело в том, что заповедник все же менее известен, чем национальный парк «Земля леопарда», который за последние годы стал брендом не только российского уровня, но и международного. Приморские специалисты сотрудничают с китайскими коллегами в плане сохранения редчайшей кошки на планете – дальневосточного леопарда, а корейские, немецкие, британские, шведские, индийские гости нацпарка частенько заглядывают сюда, чтобы поймать пятнистого хищника на фотопленку или же снять кино. Бонусом – всего три месяца назад нацпарк отметил во Владивостоке десятилетие создания заповедной территории. Время организовать праздник и в Барабаше.

Были на фесте и нетривиальные развлечения. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

По второму вопросу все складывается еще интересней – «Кедровая падь» трижды «начинала» свое существование. Первый раз инициатором стал лесовод Теодор Гродецкий, в 1916-м он предложил включить урочище, а точнее «Кедровую хозяйственную часть Посьетской дачи Славянского лесничества» в список охраняемых территорий. Что и было сделано. В 1922 году временное правительство Амурской области и вовсе решило сделать это заповедной территорией, а окончательно все переутвердили в 1924-м…

И вот сегодня у сотрудников национального парка, в состав которого и входит заповедник, есть прекрасный повод лишний раз организовать гуляния для всех интересующихся и неравнодушных.

ДЕРСУ, ВКУС МОРЯ И ОГОНЬ

Основное празднование прошло в субботу, 30 июля, в визит-центре «Земли» в Барабаше. Здесь организовали целый ряд различных площадок, чтобы было хорошо и детям, и взрослым. Аквагрим, кофе от Кафемы и еда, разнообразные экскурсии и показы видеороликов (в том числе и уникальных кадров с фотоловушек), фотовыставка Российского географического общества «Монологи Дерсу» к озвученным фрагментам из романа Арсеньева «Дерсу Узала», выступления музыкальных групп и творческих коллективов, фаер-шоу – это и многое другое ждало всех, кто приехал сюда в этот день. Благоволила и хорошая погода, а ведь в последнее время в Приморье господствуют дожди.

– Праздник вышел семейный, отдохнули хорошо. Для детей раздолье, – поделилась гостья из Владивостока Ирина. – Возможно, хотелось больше феерии, но мы уехали раньше, не дождались вечерней программы.

Мы спросили у дочки Ирины, Насти, что же ее впечатлило больше всего:

– Мне понравилось делать ниточки (на площадке были разные мастер-классы, в том числе и прядение на прялке) и покупать кораблик. А еще мы сделали грим: мама была тигрицей, а я – леопардом.

Действительно, основная часть праздника вышла уютной и спокойной, все гуляли и наслаждались теплом, хорошей едой, участвовали в розыгрыше призов и были очень даже за то, чтобы устроить себе экскурсию по одной из троп национального парка или виртуально полетать на воздушном шаре над родным краем.

Самые юные тоже заинтересовались культурами. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

С 16 часов на сцену вышел ведущий, и зрителям рассказали про важные этапы в «жизни» заповедных территорий. Например, после того, как в XX веке в Приморье начали активно охотиться на копытных, кормовая база хищников значительно сократилась. Это привело к резкому снижению популяции дальневосточного леопарда, кошка оказалась на грани вымирания – в начале XIX века было всего 35 особей. В конце концов люди одумались и занялись спасением, сегодня специалисты насчитывают больше 120 амурских барсов (это одно из названий кошки)!

Музыка всех видов не утихала. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

После на сцене были пляски, потрясающее выступление скрипачки Людмилы Зализняк из Владивостока, фланкировка шашкой, то есть демонстрация владением холодным оружием, от Эммы Кишкаревой из села Филипповка. Хедлайнером концертной программы стала группа «Агар-агар» из приморской столицы. Музыканты порадовали собравшихся (и, признаться, «выживших», так как душная погода и различные активности в течение всего дня изрядно утомили, в приятном смысле этого слова) душевными песнями «со вкусом моря на владивостокском языке».

Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

Когда окончательно стемнело, музыка со сцены превратилась в таинственные звуки леса и шаманских «инструментов», а на площадке визит-центра разгорелось настоящее огненное представление от команды Astera. Фаер-шоу добавило остринки в этот день и очень порадовало не только юных гостей, но и впечатлило взрослых своей оригинальностью, сопряженной с опасностью.

Сотрудники нацпарка. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

АРСЕНЬЕВ ОСТАЕТСЯ

Кстати говоря, отметим приятную новость. В центральной усадьбе «Земли леопарда» в Барабаше осталась работать выставка «Владимир Арсеньев – защитник природы». Фото-стенды знакомят гостей с важными моментами многолетних исследований путешественника, его открытиями и подробными работами в области изучения Приморья.

СЛОВО АВТОРА

Знаете, такие мероприятия – в виде праздничных гуляний, фильмов, выставок, квестов – очень нужны. Почему? Да потому, что человек забывает, что он гость на этой земле, а природа – леса, поля, водоемы – не являются его собственностью. А так как слушать нравоучения никому не нравится, то приходится стучать в души и ума людей таким образом. Приятный вариант, но было бы хорошо, чтобы хотя бы кто-то услышал и задумался.

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