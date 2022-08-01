Малышка провела три месяца в реанимации. Фото: Ксения ГУСЕНЦОВА

Малышка Аделина появилась на свет раньше намеченного срока. Еще внутриутробно у нее выявлено серьезное нарушение ритма сердца, поэтому ждать естественных родов было нельзя. Диагноз: пароксизмальная тахикардия — это заболевание, которое проявляется приступами повышения частоты сердечных сокращений до 180-300 ударов в минуту. Чаще всего в сознательном возрасте пациенты жалуются на приступы сердцебиения, боль в сердце, общее беспокойство и предобморочное состояние. Новорожденный же не может выразить своих ощущений, в этом заключается сложность курации в детской кардиологии.

За младенцем наблюдали специалисты. Фото: Ксения ГУСЕНЦОВА

– О том, что у нас появится такая пациентка, мы знали: внутриутробно на КТГ плода была выявлена тахикардия до 270 уд/мин. Малышку после появления на свет незамедлительно доставили из роддома в отделение детской кардиологии нашего центра, – рассказала врач-детский кардиолог Ирина Ди.

Маленькую пациентку обследовали — провели ЭКГ, выполнили эхокардиографию, холтеровское мониторирование ЭКГ, были взяты все необходимые анализы для определения маркеров повреждения миокарда, антител к элементам проводящей системы. После чего начался подбор терапии.

Пульс Аделины доходил до более чем 270 ударов в утробе. Фото: Ксения ГУСЕНЦОВА

Практически следом за Аделиной в отделение кардиологии ККЦ СВМП поступила еще одна новорожденная девочка с аналогичным диагнозом. Приступ пароксизмальной тахикардии случился у новорожденной дома, куда она была выписана из роддома всего несколько дней назад.

– Это нестандартные случаи — мы столкнулись с тем, что в нашей практике встречается редко: в отделении находились крошечные пациентки, которым совершенно не подходила стандартная терапия, – уточнила Ирина Санчольевна.

Врачи отлично понимали, что тахикардия может в некоторых случаях серьезно осложнять состояние ребенка, вплоть до угрозы стойкой потери здоровья и даже жизни, хотя во многих случаях это состояние относительно безопасно. При этом, тахикардия может быть как симптомом сердечных патологий, так и расстройства работы многих внутренних органов.

– Мы старались, подобрали самую эффективную и возможную для этого возраста терапию, но результата не было и тогда мы прибегли к возможностям телемедицины, – говорит Ирина Ди.

Благодаря возможностям телемедицины врачи кардиоотделения неоднократно консультировались с коллегами из Московского научно-исследовательского клинического института педиатрии имени академика Ю. Е. Вельтищева.

– И только совместно нам удалось подобрать именно ту терапию, которая подошла девочкам. Благодаря чему удалось полностью купировать все приступы тахикардии, – сказала врач.

Крошечная Аделина, после трех месяцев проведенных в реанимации, отправилась домой. После этого приступы у девочки не отмечались.

Сегодня Аделина уже 7 месяцев и она с мамой Олей вновь в отделении кардиологии, но уже планово – для коррекции и подбора терапии по возрасту.

– Сейчас у нас уже все спокойно, а раньше, особенно когда только выписались домой, было очень страшно. Первую неделю дома я боялась даже на секундочку от нее отойти и каждые пять минут проверяла пульс дочери. Сейчас у нас все хорошо. Спасибо Ирине Санчольевне – она хороший доктор – самый лучший. Мы были с ней на связи в первое время чуть ли не круглосуточно, ее профессиональные советы и человеческая поддержка помогли стабилизировать и мое спокойствие, – поделилась Ольга.

А мы желаем Аделине крепкого здоровья и скорейшей выписки домой!

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