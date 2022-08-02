Бухта славится красотой и чистотой. Иллюстрация из архива. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Одно из живописнейших мест Приморья. Шхуна, стоящая у берегов бухты Витязь в заливе Посьета, разлила топливо. Видеозапись очевидцы опубликовали в сети, инцидент «Комсомольской правде – Владивосток» подтвердили в Морспасслужбе. Что же произошло?

Авторы кадров отметили, что всюду в акватории «разит соляркой». Отходы из судна заметили уже и на берегу. Как рассказали редакции, опасное судно специалисты Морспасслужбы оградили несколькими бонами, чтобы предотвратить загрязнение вечером накануне, 1 августа.

– Место загрязнения обоновано силами ООО «Востокбункер». Подана заявка на ЛАРН в Приморский филиал ФГБУ «Морспасслужба». Данных об источнике загрязнения не имеем, – поделился пресс-секретарь «Россморечфлота» Алексей Кравченко.

Корреспондент «Комсомолки» также связался с пресс-службой дальневосточной транспортной прокуратуры. Так как разлив нефтепродуктов произошел за пределами морского порта, всю информацию сотрудники ведомства передали природоохранной прокуратуре.

– Пробы и результаты находятся на контроле Владивостокской межрайонной природоохранной прокуратурой. Пока неизвестно, кому принадлежит судно, пятно составило 30 на 30 метров, провели зачистку. Обработали сорбентом 900 квадратных метров акватории, – уточнила «КП» Екатерина Коснырева, старший помощник Амурского бассейнового природоохранного прокурора.

ОБНОВЛЕНИЕ. Солярка могла вытечь с другого судна, вероятно, при заправке. В Морспасслужбе опровергли, что топливо долгое время хранилось на шхуне. К полудню по местному времени разлив полностью устранили.

Как выяснила «Комсомольская правда – Владивосток», деревянная шхуна построена в 1953 году в Финляндии. По рассказам местных, в бухте Витязь она стоит с 1970-х годов. Теперь судно стало кусочком истории и достопримечательностью.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.