Главное помнить: эталона быть не может. Иллюстрация из архива КП. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В современном мире общество стало больше заботиться о здоровье, особое внимание люди уделяют своему весу. Каждый год появляются новые технологии: часы – шагомеры, приложения – счетчики, которые следят за количеством выпитой воды и потребляемых калорий. В интернете есть множество диет и различных марафонов по снижению веса. Одни мечтают набрать вес, а другие – от него избавиться. В чем секрет очень стройных людей в эфире радио «Комсомольская правда» во Владивостоке на волне 90.4 FM рассказал Дмитрий Виговский, спортивный врач, специалист по реабилитации и лечебной физкультуре, тренер, health-менеджер.

– Правда ли, что вопрос лишнего веса актуален по всему миру?

– Для развитых стран с достатком и разнообразием различного питания проблема лишнего веса всегда будет стоять остро. В других же странах, не имеющих финансового благополучия, будут совершенно другие проблемы.

– Многие люди слишком обеспокоены свои внешнем видом, хотя по медицинским показателям их тело в норме. Как понять эту норму, и есть ли какой-то эталон?

– Эталонов нет и быть не может. Восприятие себя внешне исключительно лежит в плоскости психологии, психики и эмоциональной окраски. Если говорить о медицинских составляющих, то есть методики оценки качественного состава тела, которые позволяют понять показатели. Они называются референсными значениями. Например, многие полные люди завидуют худым. Но, если мы проведем подобную диагностику тела у людей с недобором веса, то поймем, что их дела обстоят не лучшим образом. Им также свойственны жировые изменения и дистрофии. Поэтому все подлежит анализу, нужно исходить из запроса самого человека.

Дмитрий Виговский. Фото: Елизавета ЕНИНА

– Что такое индекс массы тела?

– Индекс массы тела слишком переоценен. Он часто не подходит для оценки качественного состояния тела человека. К примеру, спортсмен – тяжелоатлет. Допустим, у парня рост 170, вес около 100 килограммов, индекс покажет, что у него серьезное ожирение. Хотя на самом деле у него все килограммы могут быть в мышцах, и о жире речи быть не может. Любой индекс должен соответствовать конкретному человеку. Рассчитать его можно таким способом: масса тела в килограммах делится на рост в метрах в квадрате. Показатели 23-24 в пределах нормы, от 25 до 30 избыток, а больше 30 считается ожирением.

– Некоторые считают, что их вес зависит только от количества потребляемой еды и физических нагрузок, это так?

– Я в этом абсолютно уверен. Существует баланс между физическими нагрузками и потребляемыми калориями. Пока люди оказываются под влиянием законов физики, это так и работает. Если говорить только о весе, то всегда доминирует питание.

– Строение тела зависит от генетики?

– Все в биологическом объекте зависит от генетики. По генетической линии наши ткани имеют разные способности накапливать воду и различные продукты. Они перерабатываются и воплощаются в жировые ткани. Проблематика недостатка или избытка массы тела относительна. Для медицины больший интерес представляют люди с избыточной массой тела. Потому что интересно, как и за счет каких механизмов происходят эти способности. В Великую Отечественную войну большую выживаемость показывали именно такие люди.

– Что такое метаболизм?

– Метаболизм — это каскад биохимических процессов в организме, которые происходят с образованием или затрачиванием энергии. Все субстраты поступают к нам извне, если такого не происходит, то происходит реализация за счет собственных тканей. Грубо говоря, организм начинает есть самого себя. Если затрагивать тему снижения массы тела, то мы искусственно погружаем человека в состояние дефицита. Я часто говорю своим подопечным, что не все понимают, что такое калории. Из курса физики – это единица сгорания, окисление в присутствии кислорода в нашем организме. Горят не только жиры, но и углеводы, белки, то, как это будет реализовываться зависит от ряда факторов. Поэтому мой совет людям: двигайтесь в рамках этих простых вещей. Если вы хотите худеть обратитесь к своему питанию, активностям и желательно специалисту. Поменять работу метаболизма вполне реально.

– Что делать людям с ускоренным метаболизмом?

– Есть люди со своей генетикой, она реализуется в результате химических реакций. Это их нормальное состояние. Другое дело, если есть жалобы, то нужно рассматривать в конкретных рамках его текущего состояния. На мой взгляд, существует только замедленный метаболизм относительно образа жизни.

– Интервальное голодание — это вредно?

– Это одна из моделей питания. Интервальное голодание приобрело популярность после того, как вышли исследования по контролируемому апоптозу - запрограммированной гибели клеток. Это происходит в тот момент, когда человек оказывается в дефиците калорий. В этом главная проблема, а какой должен быть интервал? Нужно подобрать интервалы, в которых процессы будут максимально реализованы. Должен быть баланс между эпизодами голода и насыщения.

– Мы часто говорим о том, как похудеть, а как набрать вес тем, кто пытается это сделать? Поможет ли спортивное питание, протеин?

– Можно прибегнуть и к протеину, потому что с помощью только белковых продуктов набрать вес сложнее. Сбалансированное питание, немаленькие порции, физические нагрузки, базирующиеся на тяжелых силовых тренировках, минимум энергозатрат помогут за три месяца набрать около пяти килограммов. Первые 21 день происходит мышечная адаптация, а затем уже можно понять прогрессию.

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