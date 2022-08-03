Винтовка за миллион рублей и спокоен как Будда: приморская девочка-стрелок рассказала о любимом виде спорта

«Занимаюсь шесть раз в неделю». ФОТО: ХОЛОШИНА Кристина

На VII международных спортивных игр «Дети Азии» проходят соревнования по пулевой стрельбе. Юноши и девушки бьют по мишеням из винтовки и пневматического пистолета. На первый взгляд – совсем не детское занятие, тем более – не женское, но управляют винтовкой руки 15-летней девочки Тюниной Елизаветой. Она рассказала «Комсомольской правде – Владивосток» о любви к этому виду спорта, обучению приморских стрелков и про то, сколько это стоит.

– Футбол, баскетбол, бадминтон – среди списка популярных видов спорта стрельба не занимает первое место. Как получилось, что ты выбрала именно его?

– В третьем классе к нам в школу принесли буклеты о дне открытых дверей спортивной школы. В списке была и пулевая стрельба. Когда я рассказала маме, что хочу попробовать, она удивилась и не поддержала эту идею. Но мне очень понравилось, я уговорила маму и уже шесть лет занимаюсь. Сначала я тренировалась с пистолетом, но перешла на винтовку.

– У пистолетчиков нет особой экипировки, а у винтовочников внушительные кожаные костюмы. Для чего они нужны?

– У пистолетчиков из формы одни ботинки, так как работает только рука. Им сложнее – отсутствует фиксация. У винтовочников, во-первых, очень тяжёлое оружие. Моя винтовка весит 4,3 килограмма, но бывают еще тяжелее. Штаны и куртка фиксируют движение, чтобы тело не уставало. А вот без перчатки совершенно невозможно стрелять – вес давит, рука без нее немеет. В форме очень жарко и тяжело ходить.

– Расскажи про тренировки. Как они проходят?

– Тренируюсь в Дальнегорске, у нас маленький стрелковый тир – всего три места для пневматики. Занимаюсь шесть раз в неделю по 3– 4 часа, но всё равно считаю, что это мало! В начале мы стреляем в холостую, чтобы вспомнить ощущения. Затем берем винтовку и идём на скат, чтобы стрелять без пуль или бьем по мишеням и установкам. Иногда мы работаем просто на технику для выявления ошибок, иногда на результат. Тренеры дают нам воем и говорят сколько выстрелов за него нужно сделать. Правила финала недавно поменялись: теперь необходимо за 250 секунд сделать пять выстрелов. Перед тобой нет часов, поэтому не знаешь сколько осталось. Из-за этого начинаешь торопиться и волноваться.

– Сколько стоит заниматься стрельбой?

– Сами тренировки выходят недорого, за нас платит край, потому что мы входим в приморскую сборную. А вот оружие и снаряжение – ужас. Моя винтовка стоит около 870 тысяч. Костюм примерно 30 евро, но мне повезло, я никуда не расту, поэтому форму менять не приходится.

– Каким характером нужно обладать, чтобы заниматься стрельбой?

– Быть спокойным, целеустремленным и обязательно уметь думать. Если ты не умеешь думать и обращаться внимание на свои ошибки, то ничего не получится. Как говорит наш тренер, «нужно быть как маленький Будда» – зависаешь в моменте и стараешься прочувствовать каждую мышцу своего тела и расслабить ее. По этим малейшим частичкам нужно определить, все ли у тебя хорошо.

– Стрельба кажется не самым зрелищным видом спорта, со стороны ощущается, что вы просто стоите и метите в цель. Как смотреть стрельбу по телевизору, чтобы было интересно?

– По телевизору нельзя прочувствовать стрелка на огневом рубеже. Дома ты можешь стрелять как мастер спорта, но если приедешь на соревнования неподготовленным, то может что-то «щёлкнуть» в голове и не сможешь попасть. По телевизору кажется, что мы просто стреляем и перезаряжаем, но в реальности у спортсменов на лице все написан: волнение, попытки успокоиться. Некоторые участники соревнований говорят сами с собой – это хорошие спортсмены, которые раздают команды самому себе.

– Как одноклассники относятся к твоему увлечению? Не бояться угроз от винтовочницы?

– Ко мне хорошо относятся, никто не пристаёт. Но мама составляет список, кого если что можно «позвать пострелять». Больше ругаются учителя, так как из-за соревнований я много прогуливаю. Учебный год закончила хорошо, несмотря на полгода пропусков. В школе говорят бросать спорт, но я не хочу

– Как окружающие реагируют, когда впервые слышат о твоей спортивной карьере?

– Сейчас мы живем в ВДЦ «Океан», там есть боксёры. Когда они узнали, сразу спросили: «а из палки сможешь стрельнуть»? Если захотим, то конечно да. Многие интересуются, что мы вообще делаем, ведь визуально кажется, будто никакой работы не происходит.

– Наблюдая за соревнованиями и слушая ваши ответы, хочется попробовать себя в стрельбе! Как обычному человеку можно тренировать меткость?

– Если хотите почувствовать себя винтовочником, то можно брать швабру и держать так же как настоящую винтовку. У пистолетчиков способов больше. Берите кружку с водой, чайник или утюг и поднимайте на вытянутой руке перед собой, смотрите чтобы рука не дрожала. Мушка должна зависнуть перед целью. Вот способы домашних тренировок.

– Кем ты хочешь стать, когда вырастишь?

– Хочу пойти на службу по контракту, еще не решила в какую отрасль. А уже дополнительным образованием взять тренерство. Однажды мне удалось судить всероссийские соревнования, уже в своём возрасте я могу пойти тренировать спортсменов.

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