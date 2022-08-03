Ближайшие ливни настигнут Приморье 5 августа. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Дожди не хотят покидать Приморье – такой неутешительный вывод можно сделать по прогнозам погоды. Но все ли так плохо на самом деле? Корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» пообщался с Мариной Парфеновой главным редактором портала «Примпогода». Эксперт рассказала при каких условиях лето будет спасено.

Начнем с того, что жителям Владивостока стоит быть готовым вечером 3 августа к продолжительному дождю, который может продлиться до пяти утра. Дальше интереснее.

В четверг 4 августа осадки выпадут в континентальной части Приморья. Под ударом стихии скорее всего окажутся такие города, как Арсеньев и Уссурийск. Но так как небо заполнят кучевые облака, дождь будет небольшой. В этом даже есть свои плюсы, такие условия разрядят жару. Так как в континентальной части Приморья очень высокие температуры воздуха до +34°C.

– У нас сейчас такой характер атмосферной циркуляции, когда в море и атмосфере воздух очень горячий. Поэтому любые атмосферные фронты, которые проходят на территории Приморского края, выливают интенсивные дожди. И пока не поменяется характер этой самой циркуляции, дожди неизбежны.

Ближайшие ливни настигнут Приморье уже в эту пятницу. В субботу солнца приморцам, увы, тоже не видать. Нужно быть готовым к «шуткам» погоды и лучше не убирать зонт в дальний ящик. Во Владивостоке выпадет 21 миллиметр осадков.

8 августа в южной и юго-восточной частях края выпадет большое количество осадков, затем «капризы» утихнут, но ненадолго. Еще одна пятница – 12 августа будет сопровождаться небольшим дождем, суббота не станет исключением. На юге Приморья выпадет 5-8 миллиметров осадков. Синоптик уверяет, что эта непогода не принесет таких катастрофических последствий, как в конце июля.

– С чем вообще связана такая ситуация? У нас все грубо говоря перегрето. За короткое время выливается приличное количество осадков. Если к нам придут тайфуны или циклоны со стороны Китая, Японии или Корейской Народной Республики, они тоже будут способствовать ливням. У нас сейчас тропический характер погоды, но эта ситуация распространяется на весь край неравномерно. Поэтому где-то людей топит, а где-то нет.

Говорить о том, какая будет ситуация до конца августа пока рано. Нужно смотреть на то, сколько продержится пик атмосферной циркуляции. Обстановку улучшит похолодание, но пока оно не прогнозируется. Поэтому на данный момент приморье не застраховано от бед непогоды.

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