К старту готовы! Фото: Мария КАЮРОВА

Затянутое облаками небо не помешало команде «Комсомолки» отправиться в пятый день автопробега #ЛетнийДрайвКП по уникальным местам экстремального отдыха в Приморье. Рев мотора и драйвовая музыка в авто будто заставила сменить гнев погоды на милость: на подъезде к Уссурийску – жара и солнце, впереди – удивительные приключения. К пятому дню автопробега мы подошли нетипично: лейтмотивом рассказа станет ощущение свободного полета – как в воздухе, так и на гоночной трассе. О проекте инженеров для испытаний военных снарядов, парашютистах, авто без кузова, адреналине и где его испытать в Приморье – в репортаже КП.

Первый эшелон «Комсомолки» отправился в Уссурийск на HAVAL H9.

Первый экипаж пятого дня автопробега #ЛетнийДрайвКП традиционно стартовал из Владивостока – выехали рано, многое предстояло успеть. Запрыгнув в HAVAL H9, ставший уже будто родным, семейным автомобилем, дали газу. В автомобиль приморского дилера Авторитет-Авто+ легко и с комфортом поместились шесть человек, благодаря дополнительному ряду сидений. Казалось, еще трое залезут! «Маршрут построен», – гласит навигатор. И вот мы уже на пути к мекке уссурийских парашютистов в пригороде этого города. Правда, на трассе ремонт; но не беда, в удобном Н9 не страшна ни одна кочка.

В КОМБИНИЗОНАХ КАК ЭКИПАЖ APOLLON 11

Перед любой активностью лучше размяться! Фото: Мария КАЮРОВА

Вы наверняка уже догадались, что путь пролегал в место тренировки спортсменов парашютного спорта. В этот день команда «КП» выбрала для тест-драйва разработку советских ученых, которая стала и популярным аттракционом, и незаменимым тренажером профессионалов. «Полетать» в аэродинамической трубе команде любезно позволила компания LETIM.Pro. Пару слов об устройстве: в качестве формы досуга, притягивающей детей и взрослых, аэротруба стала использоваться относительно недавно. Инженеры спроектировали аппарат еще в конце XIX века для испытаний военных снарядов и летательных аппаратов. Позже она стала незаменимым тренажером парашютистов. Воздушный поток трубы приводится в движение одним или несколькими винтами – делают это мощные двигатели. Поток может «разгоняться» и до 300-400 метров в секунду! Летать можно детям от 4 лет и взрослым, вес которых не превышает 120 килограммов.

Экипаж десантировался в Уссурийске на Владивостокском шоссе 3а, в районе старого аэропорта Барановского (именно там установили аэротрубу). Навстречу вышел глава местной общественной организации Федерация парашютного спорта ФАВОРИТ-У Максим Резников. Самое время: на открытой поляне, которая также используется как аэродром, солнце нещадно пекло. Внимательно слушать профессионала-инструктора пошли корреспондент Руслан Новиков, сториз-мейкер Арина Левадняя, наш рекламный менеджер Анастасия Рязанова – готовиться к полету – а также директор владивостокского филиала «КП» Татьяна Клановец. Узнали о технике безопасности, попутно побеседовав о проблемах одного из самых экстремальных видов спорта в мире. В Приморском крае сфера медленно развивается из-за недостаточного финансирования от регионального министерства спорта.

В комбинезоне жарко, но полет того стоит. Фото: Мария КАЮРОВА

В то же время видеограф Slenergy Владислав Титоренко и наш фотограф Мария Каюрова сразу взялись за работу: нужно запечатлеть живописные луга, пока мы готовимся. Летний зной, признались ребята, порой был невыносимым, к счастью, любимой «Славдой» мы запаслись.

Наш сториз-мейкер Арина готова к полету. Фото: Мария КАЮРОВА

Инструктаж закончен, сигналы заучены. У главы Федерации уникальная система обучения: в шлеме в потоке воздуха ничего не слышно, поэтому для связи перед полетом необходимо изучить «парашютный» язык жестов. Пора надевать профессиональные комбинезоны. В них мы не то летчики, не то космонавты, как подтрунивали ребята.

Наш директор Татьяна на фоне Ан-2, с которого прыгнули с парашютом почти 2000 человек. Фото: Мария КАЮРОВА

РАССЛАБЬСЯ!

Три, два, один. Первым в аэротрубу зашел Максим и, оказавшись в свободном полете, просто покорил команду харизмой. Если от рожиц было смешно, то от пируэтов дух захватывало. То супермена отыграет, то закружится, будто в центрифуге. В какой-то момент даже волнительно стало, более того, начинаешь думать: ну все, так я точно никогда не смогу. Но тут эксперт выходит, мастер-класс закончен, и слышно подбадривающее «Пошли, научу».

Аэротруба имитирует полет с парашютом. Фото: Мария КАЮРОВА

В воздушном потоке команда «КП» побывала поочередно. Дверца аэротрубы открылась, и я зашел. В комбинезоне новичкам нужно лечь на живот и прогнуть спину – так и поступаю. Поток усиливается, и через пару секунд ты уже будто рассекаешь воздух в небе, прыгнув с высоты полета самолета. Тело напрягается автоматически, поэтому Максим, выступая в роли помощника и инструктора, постоянно показывал «шаку» – это популярный жест из оттопыренного пальца и мизинца. «Каждый по-своему интерпретирует это движение, для нас в обучении это знак – расслабься», – объяснил он. Лично я во втором полете так и сделал, и тут же завлекло медитативное удовольствие от процесса.

– Удивлена, что было немного тяжело. Если заниматься профессионально, еще больше физической нагрузки! Но порог вхождения легкий, наступает моментальная эмоциональная разгрузка. Для тела и души. Очень здорово, что трубу расположили в пригороде, на природе. Буквально ощущаешь себя в полете, – рассказала Анастасия, наш рекламный менеджер.

Инструктор Максим Резников постепенно повышает мощность потока воздуха. Фото: Мария КАЮРОВА

Стоит отметить: активность не зря доступна для детей с 4 лет. После такого досуга с опытным инструктором ребенок гарантированно уйдет с хорошими впечатлениями – а сама конструкция максимально безопасна. Максим напомнил, что ФАВОРИТ-У проводит полеты и прыжки с парашютом даже для детей с ограниченными возможностями здоровья и рассказал удивительную историю. Ребенок с диагнозом ДЦП, которому было трудно разговаривать, после занятий в аэротрубе произнес отчетливо фразу: «Мама, мне хорошо». Такие полеты по всей России действительно используют для реабилитации детей с этим диагнозом.

Харизмы у главы Фаворит-У не занимать! Фото: Мария КАЮРОВА

Настало время собираться. Готовьтесь, что в комбинезонах летом будет жарко – это сделано намеренно, ведь так тренируются и прыгают с парашютом профессионалы. В костюмах соблюдается термодинамика. Передохнув и выпив еще несколько бутылочек «Славды» почти залпом, мы попрощались с Максимом. В дорогу!

ПО КОЧКАМ К ИДЕАЛЬНОЙ ТРАССЕ

Вторым пунктом назначения, как многие уже догадались, стал «штаб» приморских гонщиков, пристанище дрифтеров со всего Дальнего Востока и даже из-за рубежа – «Приморское кольцо». Нашей целью на PrimRing в этот день был карт-центр. Дорога из Уссурийска в Артем прошла будто бы по классику-путешественнику Радищеву – за приятной беседой и чаем – когда теряешь счет времени, наблюдая за сменой пейзажей в окне.

Подкрепиться и купить напитков заехали в одну из точек Coffee Machine, к счастью, в Приморье их десятки. Стаканчик с действительно вкусным эспрессо-тоником со льдом даже в краевом центре отыскать трудно, разве что в пит-стопах и кофейнях сети. На обочине трассы найти любимый напиток дорогого стоит. Сториз-мейкеры Арина и Влад не давали начать трапезу – мол, красиво же, надо запечатлеть!

За перекусом заехали в пит-стоп сети Coffee Machine. Фото: Мария КАЮРОВА

Полотно не всегда радовало, приходилось маневрировать по ухабам. С дорогой наш директор Татьяна совладала на ура, но, будем честны, в этом ей помог HAVAL H9.

Предстоял еще долгий путь, да и после резких кружков на дрифте нет-нет да проголодаешься. Решились повторить наш пикник – план был отдохнуть в уютных беседках «Примринга». Забегая вперед, отмечу: потом жара спала, посидели у пруда.

Корнишоны, лаваш, оливки – все в дорогу готово. Вроде бы. Осталось найти главное – мясо для шашлыка. Выбор конечно же пал на продукцию генерального партнера автопробега ТМ «Слово мясника». Классический маринованный шашлык оказался одним из самых недорогих с оптимальным размером упаковки. Позволю спойлер: команда осталась довольна, но об этом позже.

Заправились на уже знакомой АЗС HHK Уссури. Очередей не было, топливо – уже в баке. Отдых позволил вновь зарядиться энергией. Поэтому от желания покрутить баранку скоростного карта уже чесались руки.

НА СТАРТ, ВНИМАНИЕ, ДРИФТ

Для дрифта обязателен только шлем, но хотелось полностью облачиться в гонщика. Фото: Мария КАЮРОВА

Многие из команды «КП» на «Приморском кольце» побывали впервые. Масштаб неописуемо поразил. Гоночная трасса со всеми удобствами, да еще и международного уровня – здесь, у нас? Да, это не сказка. Наш фотограф Мария сразу отказалась передвигаться по большому пространству на авто – ведь здесь явно есть, что запечатлеть на память.

Проверяем безопасность экипировки! Фото: Мария КАЮРОВА

В картинг-центр мы прошли без заминок, получили «обмундирование» и с очередью не столкнулись. Как объяснил руководитель PrimRing Леонид Копылов, популярность картинга только растет. При этом долгого ожидания удалось избежать: в первую очередь, за счет открытия ночной трассы с полным освещением. Желающих прибавилось, но разочарованный никто не уходит: времени совершить заезд каждому хватает. Гонять по кольцу можно и на своем транспорте: а выбрать подходящий карт, спидвей или даже спорткар можно на сайте нашего титульного партнера Авито Авто – самой популярной площадке по купле-продаже авто в РФ.

За 10 минут гонщики проезжают до семи километров. Фото: Мария КАЮРОВА

Получив инструктаж и облачившись в комбинезоны гонщиков (обязателен только массивный безопасный шлем, но команде хотелось полностью вжиться в образ), мы вышли на линию пит-лейна – старта заезда.

Рев машин и запах шин. Фото: Мария КАЮРОВА

Ощутив в руках руль молниеносного, но такого маленького транспорта, появляется впечатление, что ты будто летишь. Стоит помнить, что это далеко не аттракцион: ведь большинство гонщиков Formula 1, рассказал нам Леонид, начинали с картинга. Динамика скорости ощущается совершенно иначе, поэтому безопасность – превыше всего. К слову, и трассу в Приморье разрабатывали специалисты «Формулы».

Длина треков 690 и 1200 метров – для проката и спортсменов. Водитель за рулем всего за 10 минут проезжает более семи километров! Допускаются дети от 12 лет: ребята младше не могут дотянуться до педалей. Есть и двухместные карты, чтобы водитель управлял транспортом с ребенком, а есть даже гоночное «такси». Иными словами, возможность прокатиться с профессионалом. Подрифтовать можно и ночью, и в дождь. Последний, к слову, в автоспорте как великий уравнитель: он позволяет испытать еще больше эмоций даже мастодонтам гонок.

Прибыли к финишу в полном составе. Фото: Мария КАЮРОВА

Первый круг скорость ограничивают: для того, чтобы дать каждому освоиться в управлении, ведь карт отличается от автомобиля, да и новичкам, кто за рулем впервые, нужно привыкнуть. Со второго круга появилась возможность дожимать до законных 70 километров в час. И тут понеслась!

Состояние сложно описать словами: это и высокая сосредоточенность, и расслабленность сразу. Я пытался выдохнуть на резких поворотах: пару раз крикнул от восторга. Рев моторов и шлем глушат звук, а инструкторы не запрещают. Эмоции распирали.

В тройку лидеров я не вырвался: обогнали сториз-мейкер Арина Левадняя, рилз-мейкер Владислав Титоренко и подключившийся к нам на картинге из второго экипажа видеограф Степан Здоровенко. Но не беда. По словам главы ТРК Леонида Копылева, достаточно второго раза, чтобы полностью освоиться за рулем карта. Что ж, поверю, приеду и проверю на следующих выходных.

ОТ ЗАПАХА ШИН – К ДЫМУ ОТ ШАШЛЫКА

Дружная команда автопробега #ЛетнийДрайвКП. Фото: Мария КАЮРОВА

Без пикника команда «КП» не уехала бы с «Приморского кольца» – все силы остались в заезде. Наш второй эшелон в составе пиар-директора Юлианы Виноградовой и видеографа Степана Здоровенко прибыл на подмогу на ярко-красной HAVAL F7. Угли горят, артемовский ветерок сменил пекло уссурийских полян, а мясо уже на шампурах. Не красота ли? «Классический» шашлык нашего генерального партнера ТМ «Слово мясника» порадовал всех, да и в эргономичной упаковке мяса было столько, что разросшаяся команда осталась сытой. На разморозку и маринад времени бы просто не было. Стол готов, и вот уже сочное мясо на шампуре в руках. Специи филигранно подчеркнули вкус свинины – а последними кусочками делиться даже было немного жалко. И хотя мне больше понравился шашлык «по-кавказски», мнения в команде разделились:

Отдых на природе без шашлыка? Невозможно! Фото: Мария КАЮРОВА

– Мне классический маринад понравился больше. По-кавказски тоже очень вкусно, но пикантнее. А классика – идеально по соли и специям, он чуть с остринкой, чуть сладковатый. Если бы не ребята, я бы все шампуры с шашлыком себе забрала. Очень удобная форма нарезки – крупные куски – универсальны и для гриля, и для решетки. А если на шампур – легко разрезать на пару частей, и идеальные кусочки получаются, – поделилась впечатлением Юлиана Виноградова.

Поразительно, но в уютных беседках ТРК PrimRing, несмотря на шум моторов, рев колес и тормозных колодок, очень спокойно. Пикник дал набраться сил и добраться до Владивостока с комфортом после тяжелого дня. Пора домой!

Работа не ждет, все-таки не только отдыхать приехали. Фото: Мария КАЮРОВА

Заключительные дни автопробега ждут. Намекнем лишь на то, что следующий репортаж команды #ЛетнегоДрайваКП понравится любителям морских прогулок.

НАШИ ПАРТНЕРЫ

- Автомобильный партнер автопробега: официальный дилер HAVAL в Приморском крае – Авторитет-Авто+

- Титульный партнер: Авито Авто

- Генеральный партнер: ТМ Слово мясника

- Топливный партнер: компания ННК

- Магазин «Спортмаркет на Заре»

- Салон яхт и катеров «Водник»

- Группа компаний «Славда»

- Рекламная мастерская Room32

- Сеть автокафе Coffee Machine

- Автомойка: Та Самая мойка C.A.M. DETAILING

Благодарим партнеров.

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