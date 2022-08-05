Ограничения возвращаются: что происходит с COVID-19 в Приморье

Коронавирус наступает. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Приморском крае за минувшие сутки коронавирусом заразился 241 человек. За неделю рост ежедневной заболеваемости составил более 32%. Оперштаб возвращает некоторые антикоронавирусные ограничения, уточнили в пресс-службе краевого правительства.

Выздоровели за сутки 62 жителя. Всего число случаев заражения с начала пандемии составило 178 397. К счастью, за последние недели от коронавируса никто не умер, но скончались уже 1966 приморцев. Привито 1 107 063 человека, однако, отметила ранее министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко, план не выполнен даже на 20%. Она призвала жителей вакцинироваться.

Руководители предприятий всех форм собственности в Приморском крае получили от регионального оперштаба новое решение о необходимости использовать медицинские защитные маски в местах массового скопления людей, в закрытых помещениях, а также использовать антисептики для обработки рук. Факт подтвердили в краевом правительстве. Данных о том, планируют ли возвращать ограничения на массовые мероприятия, пока нет.

Ранее Приморье оказалось в желтой зоне по федеральным сводках эпидемиологической ситуации. Позже стало известно, что большинство инфекционных кабинетов и амбулаторных центров переходят на семидневный режим работы.

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