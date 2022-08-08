Концерты и музыка во Владивостоке: куда сходить и что послушать в августе 2022-го

На какой концерт сходить в столице Приморья. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Музыка бывает разной. Одни любят популярные песни восьмидесятых годов, другим по душе современные танцевальные ритмы, третьи предпочитают отрываться на рок-концертах и так далее. Стилей и жанров музыки очень много. «Комсомольская правда – Владивосток» подскажет, на какой концерт сходить в столице Приморья в августе 2022 года – вы сможете выбрать тот, который ближе вашим музыкальным вкусам.

Сольный акустический концерт Гарри Ананасова (18+)

Впервые на Дальнем Востоке Гарри Ананасов. Рок-н-ролл, ритм-энд-блюз, панк-рок, фолк и городская лирика – в один день, 12 августа. Гарри Ананасов – яркий представитель и живая легенда уральского рока. У музыканта три десятка студийных и концертных альбомов, десятки видеоклипов, музыкальные фильмы, концертные туры по России, Индии, США, знаменитый фестиваль «Уральский Рубеж». Также среди его дискографии песни, наполненные светом, энергией, глубоким смыслом. Веселье начнется 12 августа в 20:00 в клубе Americа на улице Выселковой, 39.

Первая солистка группы «Мираж» Светлана Разина (18+)

Известная российская певица, сделавшее имя во время совместных выступлений с группой «Мираж». Она была центральным звеном всего коллектива, однако сумела доказать, что может сделать карьеру и в качестве сольной артистки. Концерты Светланы всегда яркие и динамичные. Целый мир музыки, сотканный из хитов. Вечер начнется в 23:00 в клубе Zabriskie Point, на улице Набережная, 9.

Петр Налич (16+)

Музыкант обрел широкую известность в 2007 году, выложив в интернет клип на свою песню Guitar, который вошёл в двадцатку самых просматриваемых российских клипов русской версии YouTube, набрав миллионы просмотров.

В 2010 году музыкальный коллектив Петра Налича с песней Lost and Forgotten представил Россию на конкурсе Евровидения, заняв 11 место, а также начал давать концерты, на которых исполнял классический оперный репертуар и романсы. С тех пор подобные концерты проводятся регулярно.

Пётр Налич впервые выступит во Владивостоке с программой русских городских романсов и собственных песен «Тонкое Настроение» 13 августа в клубе America на улице Выселковой, 39, в 20:00.

«Сурганова и Оркестр» (16+)

Группа «Сурганова и Оркестр» основана Светланой Сургановой в 2003 году. Ни на кого не похожий петербургский коллектив не вписывается в систему традиционных жанров, представляя собственное музыкальное направление.

Коллектив признан лучшей live-группой России. Музыкальные критики не раз объявляли альбомы «СиО» лучшими пластинками года.

Из-за плотного графика гастролей группа не частый гость на Дальнем Востоке. Послушать их выступление получится 22 августа в 19:00, в FESCO Hall, на улице Верхнепортовой, 38.

«Чиж & Со» (12+)

«Чиж & Co» – легенда отечественной музыки, любовь к которой с годами только крепнет. Их песни поют везде, где есть гитара и дружеская компания. Группа не просто объединяет поколения, они давно уже стали частью нашей культуры.

Поэтому песни «Чиж & Co» так приятно петь хором, что мы и сделаем в FESCO Hall, 23 августа, в 19:00.

Ssshhhiiittt! (16+)

Искренние и многогранные лидеры инди-рок сцены. Серия летних концертов ssshhhiiittt!, которые пройдут эксклюзивно для нескольких городов. Во Владивостоке 28 августа, где группа сыграет свои самые важные песни. Выступление начнется в 20:00 в клубе America

Татарин, (18+)

Во сколько: 19:00

Парню всего 25, а он уже успел записать несколько жанровых хитовых песен. Всеми любимые хиты – «Из грязи в князи», «Царь прайда», «Молодые боссы», «Девочка бандитка», «Черный Lexsus», «Пацаны на мерине», «На суете» и даже новые треки, которые выйдут в сентябре-октябре 2022 года.

Торжество начнется в клубе Zabegalovka, 13 августа, в 19:00.

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