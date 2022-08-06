Не спешите выкидывать маски. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Приморье возобновляют ношение масок в местах массового скопления людей. Так что если у вас осталось несколько антиковидных «аксессуаров» не спешите их выбрасывать, они вам еще пригодятся. В пресс-службе правительства Приморского края объявили о решении оперштаба возобновить масочный режим в связи с ростом заболеваемости коронавирусом населения.

Только за пятое августа число заболевших достигло отметки 241. К счастью, от вирусной инфекции никто не погиб. Теперь после введенных ограничений приморцы обязаны будут посещать кино, кафе, магазины и прочие общественные места в масках. Предприниматели же в свою очередь обязаны предоставить клиентам антисептики для обработки рук. А вот о соблюдении дистанции от 1,5 и до 2 метров в документе ничего не сказано.

– Есть решение оперштаба, в котором предписано довести до юрлиц и индивидуальных предпринимателей информацию о необходимости использовать медицинские защитные маски в местах массового скопления людей, в закрытых помещениях, а также использовать антисептики для обработки рук, – объяснили в пресс-службе.

Указанные рекомендации касаются различных отраслей экономики, в том числе предприятий общественного питания и торговли, театральных организаций и так далее. Они актуальны для текущей эпидемиологической ситуации и подготовлены с учетом мнения ученых и опыта других стран.

Напомним, ранее Приморье оказалось в желтой зоне по федеральным сводках эпидемиологической ситуации. Позже стало известно, что большинство инфекционных кабинетов и амбулаторных центров переходят на семидневный режим работы.

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