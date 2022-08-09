Где в Приморье цветут краснокнижные лотосы в 2022 году

Лотосы начинают цвести с 20 июля. Фото: Александр ХИТРОВ

В Приморье произрастает тропический редкий лотос Комарова, занесенный в Красную книгу. Он цветет раз в году, а увидеть его можно в течение двух-трех дней, поэтому срывать их бессмысленно. Кроме того, за это можно понести серьезное наказание. Где в Приморском крае можно полюбоваться этим чудесным явлением – ответим в материале «Комсомолки» с прекрасными фотографиями из Telegram-канала «Хитров говорит».

Что же такое лотос?

Олицетворение вселенной и самой жизни во многих мифологиях мира, символ бессмертия, молодости, возрождения и вечной жизни – лотос, скоро зацветет в нашем крае.

В Приморье произрастает тропический краснокнижный лотос Комарова. Фото: Александр ХИТРОВ

– Этот вид действительно очень редкий, – рассказывает кандидат биологических наук, заместитель директора по развитию Ботанический сад – ДВО РАН Ирина Крестова. – В России в естественных условиях он произрастает только в двух регионах – в Астрахани и у нас, в Приморском крае, причем только в южной его части, где вода летом может прогреться до нужной температуры.

Чаще всего лотосы начинают цвести с 20 июля и до середины августа – в этот период времени вода в водоемах достигает необходимого тепла. Из-за дождливого и малосолнечного лета в последние годы, лотос Комарова стал «запаздывать» на неделю или даже две, этот год не стал исключением.

МЕСТА ЦВЕТУЩИХ ЛОТОСОВ

Поселок Артемовский, около Артемовской ГРЭС

Озеро «Карасиное». Можно доехать на электричке и выйти на станции Артем-3, дальше на автобус № 2 до остановки «Клуб». Еще вариант – во Владивостоке можно сесть на автобус № 106 и без пересадок добраться до той же остановки.

Олицетворение вселенной и жизни во многих мифологиях мира. Фото: Александр ХИТРОВ

Пригород Владивостока, остановка «Океанская»

Добраться до него можно на автобусе № 24д. Он отправляется ежедневно с площади – Луговой. Выйти нужно на конечной остановке «Фанзавод», а дальше пешком до озера.

Славянка, Хасанский район

Озеро с лотосами расположено в центре поселка. Добраться туда можно на автобусе № 526, который отправляется два раза в день с автовокзала Владивостока.

В летнее время в поселок можно добраться и на пароме, следующем по маршруту Владивосток – Безверхово – Славянка. Теплоход «Лотос» отправляется ежедневно с морского вокзала приморской столицы.

Этот вид действительно очень редкий. Фото: Александр ХИТРОВ

Кронштадтка, Спасский район

Добраться туда можно на электричке до Спасска-Дальнего или на автобусе № 502 от автовокзала Владивостока.

Село «Луговое», Кировский район

В Кировском районе несколько озер с лотосами. Самое популярное из них находится в селе Луговом. Берега озера здесь не обустроены специально для туристов, и поэтому цветами можно полюбоваться в их естественной среде. Доехать туда можно на автобусе № 516 до курорта Шмаковка.

В естественных условиях в России лотос Комарова произрастает только в двух регионах. Фото: Александр ХИТРОВ

Ханка, Ханкайский район

Озеро само по себе является уникальным водным объектом, ведь оно расположено на территории двух государств – России и Китая. Тем более, оно входит в Ханкайский заповедник, а все его растения занесены в Красную книгу. Добраться до него можно на автобусе, следующем от владивостокского автовокзала до Камня-Рыболова.

Остров Путятина

Чтобы добраться до места назначения, нужно сесть на автобус № 506, следующий по маршруту Владивосток – Находка и до Фокино, потом – на маршрутке до поселка Дунай, где пересесть на паром. Озеро с лотосами здесь расположено в болотистой местности, поэтому обязательно захватите с собой резиновые сапоги.

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