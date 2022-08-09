Судно «Мария». Фото: telegram-канал novosti_vdk

Утром 8 августа берег в поселке Преображение оказался усыпан «дарами моря» – так жители назвали пиломатериалы, которые упали с сухогруза «Мария» компании ОАО «Тернейлес». Находкинская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности мореплавания, сообщили в пресс-службе ведомства.

Флаг судна, как стало известно «Комсомольской правде – Владивосток», принадлежит Тоголезской Республике. ЧП на теплоходе произошло 5 августа, когда тот направлялся в Китайскую Народную Республику. Как только древесину погрузили на судно, она стала принадлежать заказчикам из Поднебесной. При следовании из порта Ольга произошло смещение палубного груза: шпон, пиломатериалы и доски попали в акваторию. По данным пресс-служба администрации Дальнегорска, ориентировочная потеря – 300 кубических метров.

– На борту находится 15 членов экипажа, пострадавших нет, судно в мореходном состоянии стоит на рейде в морском терминале Пластун, уточнили в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры, добавив, что Межрегиональным территориальным управлением Ространснадзора произошедшее квалифицировано как инцидент. Ведется расследование.

Как писала «Комсомольская правда – Владивосток», жители привезли на берег экскаваторы, кто-то привлек шхуны и катера. Всеми силами приморцы вывозят с берега в Преображении «халяву»: доски, шпон, бревна. Как утверждают очевидцы, хватит всем. Кто именно заплатит за груз, пока неясно, но известно, что он застрахован. Потери судовладельца и заказчика из КНР в этом случае минимальны. По неподтвержденным данным, «Тернейлес» отрицает причастность к грузу, однако в компании пока не ответили на вопросы «Комсомолки».

Ответственного за уборку акватории еще тоже не выбрали, а жители шутят, что пиломатериал хороший, народ сам справится.

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