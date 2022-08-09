Где находится мальчик - до сих пор неизветсно. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Казалось бы, детский сад в селе Снегуровка Черниговского района ждал обычный понедельник, но именно в этот день, в самый разгар рабочих будней, в здание ворвался мужчина и устроил настоящий погром. Мужчина забрал своего сына несмотря на то, что опекуном является вовсе не он, а его бывшая жена. Видеокадры того, что натворил приморец, а также подробности инцидента опубликовали в Telegram-канале Newsbox24.tv. Корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» узнал дальнейшую судьбу ребенка, история набирает не самые хорошие обороты.

В Снегуровке всего один детский сад, поэтому разъяренному родителю не составило труда узнать, где же может находиться его ребенок. На данный момент нам неизвестно, что именно произошло и почему мужчина устроил погром, но судя по кадрам, воспитательница, которая работала в понедельник, стала свидетельницей настоящей истерики. Разбитые окна, стекла на проходе – малая часть того, что показали на видео.

– Забрал ребенка! Детей всех перепугал! Напал на воспитателя! – кричит сотрудница дошкольного учреждения за кадром.

На камеру попало еще одно лицо, фигурирующее в этой истории. Женщина, которая села в авто, куда и посадил отец малыша, а затем скрылся в неизвестном направлении. Воспитательница не смогла остановить пару, но запомнила номера автомобиля.

Как рассказала изданию детский омбудсмен Ольга Романова, до сих пор никто не знает, куда разгневанный родитель увез мальчика. Семья не стояла на учете, но после развода суд принял решение оставить ребенка с мамой. Об этом родителям сообщили 6 августа, но мужчина на это закрыл глаза. В комиссии по делам несовершеннолетних нашему корреспонденту отказались давать комментарий по поводу этой ситуации, оператор заявила, что журналисты мешают работать.

ОБНОВЛЕНИЕ:

В пресс-службе УМВД по Приморскому краю «Комсомолке» сообщили, что отец мальчика постоянно поддерживает связь с полицейскими и высылает фотографии, подтверждающие, что с несовершеннолетним все в порядке. Заявление в полицию на мужчину написала воспитательница.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.