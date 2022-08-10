Двое суток в газовой барокамере: любителя погружений в воду реанимируют военные медики Приморья

Массивные барокамеры были разработаны еще в СССР. Иллюстрация из архива. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Житель поселка Дунай вовремя оказался под опекой военных медиков Тихоокеанского флота. Мужчина едва не погиб при погружении под воду, на большую глубину, рассказал «Комсомольской правде – Владивосток» глава пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ капитан 3 ранга Илья Колесников.

Дело в том, что легкомысленный ныряльщик несколько раз погружался под воду – на глубину больше 40 метров – игнорируя правила безопасности подводного плавания. В какой-то момент дайверу стало плохо, из воды вытащили родственники, оказали помощь. Появились признаки декомпрессионной болезни – это страшное дело. Азот в нашем организме всегда, но ведет он себя совсем иначе, когда речь заходит о подводных погружениях. Газ начинается «выходить» наружу из-за повышенного давления, жидкость в организме будто закипает – это происходит с кровью неосторожных ныряльщиков. Поэтому специфичный симптом так и называют – болезнь дайверов.

Прибывшая бригада скорой забрала мужчину и диагностировала декомпрессию. Его ноги начали отказывать. Ныряльщика доставили в реанимацию ФГБУЗ «Медико-санитарной части 100» ФМБА России. Военные врачи применили метод ультразвуковой локации газовых пузырьков. Потом из-за тяжелого состояния мужчину поместили в газовую среду барокамеры под давлением, эквивалентному 100 метрам водяного столба. Наблюдала за больным целая бригада врачей из числа специалистов водолазных отрядов ТОФ, ТОВВМУ им. С.О. Макарова и 1477 Военно-морского клинического госпиталя ТОФ.

– Начался длительный период декомпрессии, обеспечиваемый сменами водолазных врачей и операторами газокамеры. Врачам-спецфизиологам неоднократно приходилось шлюзоваться в лечебный отсек для осмотра пациента и проведения медикаментозной терапии, – уточнили в пресс-службе ВВО ТОФ, добавив, что основная фаза реанимации заняла 55 часов.

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