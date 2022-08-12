В некоторых районах вода в реках может выйти из берегов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Синоптики портала «Примгидромет» предупреждают жителей Приморье об ухудшении погоды утром и днем 15 августа и в ночь на 16 августа. В крае объявлено штормовое предупреждение. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали метеорологи, из-за циклона вблизи побережья Приморья в южной части края ожидаются сильные дожди, выпадет примерно 15-40 миллиметров осадков за 12 часов и менее. На некоторые районы обрушится около 50 миллиметров дождей за такое же время, также синоптики предрекают ливни – выпадет 30 миллиметров за час и меньше. Также возможны грозы.

На побережье Приморья скорость ветра достигнет 18-25 метров в секунду, у мысов порывы усилятся до 30 метров в секунду.

В заливе Петра Великого, в районе мысов Поворотный и Золотой высота волн достигнет 2,5-3,5 метра. В бухтах южного и юго-восточного побережья ожидается подтопление пляжей.

Из-за сильных дождей на реках южных районов Приморья ожидается резкий подъем уровня воды на 0,5-1,5 метра, на малых источниках восточного побережье при большом количестве осадков уровень воды может подняться до 2,5 метра и выйти из берегов. Наиболее паводкоопасные районы – это Лазовский, Ольгинский, Партизанский, Хасанский и Шкотовский.

Из-за ухудшения погоды МЧС России по Приморью рекомендует жителям и гостям края на время штормового предупреждения воздержаться от поездок за пределы городов и на популярные места отдыха. Владельцам малых судов лучше не выходить в море во время ливней. Из-за сильного ветра слабозакрепленные конструкции могут обрушиться, поэтому не стоит находиться на открытом пространстве.

Если вы попали в беду или стали свидетелем ЧП, стоит обратиться к специалистам экстренных служб по номеру «112».

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.