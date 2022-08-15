В Приморье в «Центре Флебологии» десять лет лечат варикоз и предупреждают тромбоз

Центр флебологии – это специализированная клиника по современному лечению варикоза, тромбоза, трофических язв на любой стадии. Варикозное расширение вен чаще всего возникает на ногах. Раньше это заболевание считалось возрастным. Однако, в последние 10 -20 лет оно значительно «помолодело».

Около десяти лет центр лечит варикоз. Фото: «Центр Флебологии».

Специалисты центра осуществляют помощь пациентам с сосудистой патологией с 1996 года. В 2012 году было принято решение основать специализированную клинику «Центр флебологии». За это время специалистам центра доверили свое здоровье жители Приморского края, Хабаровского края, Сахалинской области, Якутии, Чукотки, Магадана, Ю Кореи, Китая, Амурской обл. За плечами 10 лет безупречной работы. Это внушительный опыт и знания! Ежедневные приемы, консультации, диагностика, операции, спасение жизней и облегчение состояний.

Результат лечения быстро проявит себя. Фото: «Центр Флебологии».

Работа «Центра Флебологии», в лице его основателя и бессменного руководителя, Мартынова Вадима Станиславовича, в очередной раз была отмечена государством Благодарностью от Законодательного Собрания Приморского края за многолетний добросовестный труд, высокие достижения в профессиональной деятельности, ведь ЦЕНТР ФЛЕБОЛОГИИ – это:

– современное немецкое оборудование;

– пожизненная гарантия на лазерное лечение;

– самый большой опыт на ДВ;

– только в «Центре Флебологии» у всех врачей высшая категория по сосудистой хирургии;

– «Центру Флебологии» доверяет государство, клиника работает по системе ОМС уже второй год подряд.

Пройти консультацию можно по полису ОМС. Фото: «Центр Флебологии».

Для своего здоровья и здоровья близких выбирайте лучшее! Записаться на прием или получить все ответы на ваши вопросы по лечению варикоза можно по телефону: 8 (423) 202-54-32 клиника работает ежедневно, без выходных с 9:00 до 20:00 Адреса клиник во Владивостоке: Океанский проспект, 54, улица Русская, 51В

Сайт клиники www.lazerfleb.ru

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