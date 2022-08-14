Куда обращаться в разных сложных жизненных ситуациях в 2022 году? Фото: Ростислав САХАЛИНОВ

Жителям Приморского края стали доступны многие цифровые сервисы – чат-боты, различные ссылки, сгруппированные по жизненным ситуациям и категориям обращения. С их помощью приморцы найдут полезные инструкции и актуальную информацию о популярных госуслугах для разных категорий граждан. По указанным ссылкам можно сообщить о безнадзорных собака, отходах в жилых районах, некачественной медицинской помощи и многом другом.

Чат-бот в Telegram Многодетные семьи ПК предоставит информацию о том, какие услуги, выплаты, льготы и скидки положены многодетной семье, а также о том, как получить материнский и земельный капиталы.

Чат-бот в Telegram Прокуратура ПК жители Приморья смогут оперативно получить актуальную информацию о требованиях законодательства, а также разъяснения конкретных ситуаций, достаточно всего лишь задать вопрос.

Благоустройство в целом, состояние дорог, ЖКХ, социальная защита, образование, транспорт и о любом другом волнующем, можете спросить на следующих площадках:

Чат-боты в Telegram Правительства ПК, Администрация Владивостока и Губернатор ПК. Страницы ВКонтакте и Одноклассники Центра управления регионом ПК (ЦУР).

Ссылка ВКонтакте Минздрав ПК ответит на вопросы, связанные с заботой о здоровье приморцев и о последних новостях в мире медицины. Более того, министерство предлагают рассказывать об оказании неквалифицированной помощи по номеру 8 (423) 260-50-98.

Чат-бот Твой помощник по сбору мусора в ПК подскажет приморцам, куда обратиться, если отходы не вывозят.

Для сообщения об агрессивных бездомных собаках стоит обратиться в чат-бот Отлов безнадзорных собак.

Наконец, большую часть услуг жители найдут на региональном цифровом портале Госуслуги.Приморье. Если Вам необходимо обратиться с личным обращением к губернатору Приморского края, вице-губернатору Приморского края, воспользуйтесь формой обращения.

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