Нужные детали и места, где они обитают: как Авито помогает обновлять японские тачки

Порой поиски нужной запчасти занимают недели и месяцы. Фото: "КП" Архив

Сегодня подобрать деталь на автомобиль – дело трудоемкое и времязатратное. Найди, поезжай, посмотри, поторгуйся, привези, установи – сплошные глаголы. Порой поиски нужной запчасти занимают недели, месяцы. Устал нынче шофер, тем более у нас, в Приморье, где бездорожье сменяется ямами, а ямы – бездорожьем. Как упростить этот механизм, сделать его приятным, как поход в магазин, где на той самой полке есть именно то, что нужно? Корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» расскажет в своем материале.

Стритрейсер Саня

Знакомьтесь, Александр. Он – автолюбитель. Саня любит скорость и хорошие машины. Его тачка всегда должна быть готова к очередному тест-драйву.

Саня с женой на гонках. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Начиная с юности, все свободное время Саня проводил в гараже. В армии служил камазистом, сегодня – шофер большегруза.

Сейчас Александр по уши в работе и семье, но жизненные хлопоты не мешают ему заниматься гонками. Это его хобби, его страсть, он сам.

Как опытный автолюбитель Саня знает места, где по приятной цене можно подобрать ту или иную запчасть. Однако случается, что там где протоптаны дороги бывает пусто, неудобно, дорого. По секрету приморский шумахер признался – в 2022-м лучше пользоваться Авито.

Я спросил у Сани, где он находит детали. Фото: скриншот

Удобный сайт

Запросы продвинутого автомобилиста куда серьезнее, чем, например, мои. Пока я загоняю машину в салон, чтобы поменять кондиционер или подшипник – Саня сам лезет под капот. При этом найти нужные комплектующие удается нам обоим легко и без проблем. Совпадение? Не думаю.

Сайтом Авито пользоваться приятно. Заходим на платформу, выбираем раздел авто: запчасти и аксессуары. Интерфейс интуитивен. Все что нужно находится в зоне досягаемости мыши, в нашем случае – большого пальца.

Из-за того что деталей много (почти 23 миллиона объявлений по России, а если хочется выбирать только в родном Владивостоке, то в городе размещено почти полтора миллиона объявлений о продаже запчастей!), стоит использовать фильтры. Так, вы гораздо быстрее найдете подходящую запчасть, совместимую с маркой и моделью автомобиля.

Пошаговый поиск запчастей на Nissan X-Trail в мобильном браузере. Фото: Скриншот сайта

Авито уникален тем, что позволяет высокоточно определить, с кем мы имеем дело. При поиске подшипника я указал высокий рейтинг продавцов, выставляющих объявления – «4 звезды и выше». Он формируется на основе отзывов покупателей и истории продаж. Результаты можно увидеть на изображении.

Пошаговый поиск запчастей на Nissan X-Trail в мобильном браузере. Фото: Скриншот сайта

Хороший выбор определяет не только возможность найти деталь по оптимальной цене, но и доверие к добросовестному продавцу. При поиске можно задать интересующий ценовой диапазон или отсортировать объявления по цене – платформа покажет сначала самые доступные варианты. Это – главный залог приятной покупки. Понадобился, допустим, компрессор кондиционера. Цена устроила, рядом подпись: «Проверенный партнер» (предоставивший ИНН) и «Компания проверена» – все документы в норме, берем. Что думает об этом Саня?

Саня считает, что заказывать с Авито безопасно, а вы? Фото: скриншот

К слову, Авито оборудован удобным мессенджером, в котором можно напрямую поговорить с продавцом. Если не хватает фотографий – их можно запросить. О безопасной покупке нам подробнее рассказал эксперт из Авито, руководитель продаж категории «Запчасти и аксессуары» Денис Ждек.

– Всегда стоит помнить о безопасности. Авито дает возможность совершить сделку, полностью оставаясь в защищенном периметре платформы. В нашем мессенджере можно обсудить все детали с продавцом напрямую, запросить дополнительные фото и даже видео, при этом алгоритмы Авито будут блокировать подозрительные ссылки и предупреждать о правилах безопасности – например, не переводить предоплату. А вот если продавец предлагает перевести беседу в сторонний мессенджер или отправить предоплату сделки ему на карту, то это может быть признаком неблагонадежности. А высокий рейтинг, отметки о прохождении проверок и большое количество сделок на платформе, напротив, хороший знак. Покупке с Авито доставкой платформа обеспечит безопасность сделки и защитит покупателя и продавца. При оплате товара, деньги с карты покупателя замораживаются банком-партнером и переводятся продавцу, только тогда, когда клиент примет посылку и подтвердит, что с ней все в порядке.

Вот так находка!

Поиск новых запчастей проходил недолго. Уже на следующий день после нашего разговора Саня рассказал, что нашел фонарь и стойки на свой авто.

Саня нашел нужные детали всего за 20 минут с помощью Авито. Фото: скриншот

Сами специалисты пунктов выдачи заказов следят за визуальным соответствием товара описанию. А самому покупателю дается время на его тщательную проверку. Так, у Сани было 15 минут убедиться, что с посылкой все хорошо.

Через неделю детали были уже у нашего гонщика. Он подчеркнул, что платить за «кота в мешке» не пришлось. Только когда запчасти были получены и проверены – произошло списание.

Отследить свой заказ можно в личном кабинете в разделе «Покупателю». При поступлении товара на телефон приходит уведомление, поэтому забыть о покупке не получится.

Кстати, интересно, что это за Nissan X-Trail мы показали в иллюстрациях выше? Это джип моего дяди. Он предпочитает исключительно заводские детали, но уже давно не может найти новые пороги. А у меня получилось.

Скриншот диалога.

Постскриптум

О популярности и удобстве платформы говорят цифры. Каждый месяц продажи в Дальневосточном федеральном округе только растут. В апреле предложение запчастей выросло в 2,8 раза, в Приморье - почти в четыре.

Онлайн-площадка постепенно приучает пользователей покупать запчасти в сети. Доля автомобилистов, которые предпочитают покупать запчасти на Авито, почти в два раза больше тех, кто предпочитает по старинке искать их на авторынке.

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