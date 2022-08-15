Солнечные дни еще порадуют приморцев Фото: Иван МАКЕЕВ

Из-за субтропического климата первая половина августа предстала перед приморцами дождливой, но не поскупилась и на солнечные дни. Со второй половины последнего летнего месяца осадки вновь возвращаются, но лишь с небольшой периодичностью. Корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» пообщался с Мариной Парфеновой главным редактором портала «Примпогода». Эксперт рассказала, в какие дни планировать поездки на море, а в какие лучше остаться дома.

С 15 по 16 августа над Приморским краем проходит циклон, его атмосферные фронты очень сильно влияют на погоду, поэтому ближайшие дни небо заволокут облака, на юге Приморья ожидаются сильные дожди. Но стоит отметить, что 16 августа, примерно со второй половины дня ситуация улучшится и последующие дни вплоть до 19 августа жителей региона порадует солнце. А столбики термометров покажут до +28 °C.

Но в эту пятницу стоит быть готовыми к мощному ливню. Синоптики предполагают, что он будет еще сильнее, чем 15 августа. Приморцы ощутят заметное похолодание, но, как это обычно бывает, после ливня температура вновь поползет вверх. Поэтому ближайшие выходные скорее всего идеально подойдут для поездок на море и отдыха на свежем воздухе.

С 22 августа погода ухудшится, в ночь с 23 по 24 число ожидается небольшой локальный дождь в некоторых точках края. А потом до конца недели наиболее вероятно, что осадков не предвидится. Однако именно в последние летние дни в воздухе повеет осенью. Чем ближе будет сентябрь, тем чаще об этом будет напоминать небольшой ветер по утрам. Поэтому с 15 до 21 августа максимальная температура воздуха 28 °C, а со следующей 23-25 °C.

Марина Парфенова также отметила, что в данном прогнозе возможны корректировки, вероятность совпадения варьируется от 70 до 80%.

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