«АВТОСТАТ»: 67% автовладельцев продают автомобили на Авито Авто, 57% находят покупателей

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» опросили больше 3200 автовладельцев из разных регионов России. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» опросили свыше 3200 автовладельцев из разных регионов России и узнали, на каких онлайн-платформах чаще всего совершаются сделки по купле-продаже автомобилей. Согласно результатам исследования, чаще всего объявления о продаже автомобилей владельцы размещают на Авито Авто: 67,2% участников опроса подтвердили, что публиковали объявления именно на этой платформе. Кроме того, большинство (56,6%) респондентов, успешно продавших свой автомобиль, указали, что нашли покупателя на Авито Авто.

Авито Авто, согласно результатам исследования, сегодня является самой узнаваемой платформой для купли-продажи автомобилей. Более половины респондентов (56,5%), отвечая на вопрос: «Если мы говорим о сайтах, на которых размещаются объявления о продаже автомобилей, какой из них вам первым приходит на ум?», назвали Авито Авто. Остальные профильные ресурсы уступают Авито Авто по узнаваемости с более чем двукратным отставанием.

– Мы по праву гордимся этим высоким результатом. Мы много инвестировали в развитие Авито Авто, создавая профессиональные продукты для удобства пользования платформой и роста безопасности и прозрачности российского авторынка. Сегодня Авито Авто – это платформа с самым большим в России количеством объявлений о продаже автомобилей, как новых, так и с пробегом. Это – социальная платформа, которая помогает покупателям совершить грамотный выбор, выгодно продать или приобрести автомобиль и сделать свою жизнь лучше, – отмечает Кирилл Вотяков, управляющий директор Авито Авто.

Как отмечают эксперты «АВТОСТАТ», при продаже автомобиля владельцы обычно размещают объявления сразу на нескольких ресурсах, однако согласно результатам опроса, чаще всего их публикуют на Авито Авто: 67,2% респондентов публиковали объявления именно на этой платформе.

В результате и покупателей продавцы машин чаще всего находят на Авито Авто: 56,6% респондентов закрыли сделку именно через эту платформу. Менее четверти (21,2%) продавцов автомобилей, участвовавших в опросе, нашли покупателей через Auto.ru, почти столько же (20,1%) – через Drom.ru.

Примечательно, что Авито Авто, согласно результатам опроса «АВТОСТАТ», является платформой №1 для продажи автомобиля не только в регионах, но и в столицах: 50% опрошенных жителей Москвы и 60,6% жителей Санкт-Петербурга нашли покупателя именно здесь.

Покупатели автомобилей в рамках опроса «АВТОСТАТ» также чаще всего называли Авито Авто ключевой платформой для сделок: 44,7% респондентов отметили, что им удалось найти на Авито Авто автосалон или дилера, у которого они в итоге приобрели машину. Четверть опрошенных (25,5%) указали, что нашли «своего» продавца на Auto.ru. На Drom.ru нашли автосалон или дилерский центр 14,9% респондентов. Платформа CarPrice.ru набрала более 5% голосов, а все остальные – около 10%.

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Об Авито

Авито – одна из крупнейших IT-компаний и массовых платформ для коммерции в России.

На платформе Авито можно разместить объявления в нескольких категориях. Фото: пресс-служба Авито.

Согласно данным Similar Web Авито самая популярная онлайн-платформа объявлений в мире. Сегодня с помощью Авито можно разместить объявления в категориях: Товары, Авто, Работа, Услуги, Недвижимость. Авито объединяет продавцов и покупателей, как со стороны частных лиц, так и представителей малого и среднего бизнеса, а также корпораций. Для удобного и безопасного заключения сделок в сервис интегрирована Авито Доставка, которая позволяет пользователям осуществлять сделки по всей России – от Калининграда до Владивостока.

Количество активных объявлений на Авито сегодня – более 100 млн, годовая аудитория – более 80 млн клиентов. Каждую секунду на Авито совершается около 7 сделок, ежедневно пользователи добавляют более 900 000 новых объявлений. В марте 2022 года Авито стало самым скачиваемым приложением в России в категории Shopping*.

Об Авито Авто

Авито Авто – сайт номер один в России для продажи автомобилей, согласно опросу агентства «Автостат»**. Сейчас на Авито размещено более 700 000 объявлений о продаже легковых автомобилей, из них 224 000 объявлений – от дилеров. Еще 210 000 объявлений опубликовано в разделе «грузовики и спецтехника»; 82 000 – в разделе «водный транспорт» и около 133 000 – в разделе «мотоциклы и мототехника». В раздел «Транспорт» заходит около 55% посетителей Авито, или примерно 23,8 млн человек в месяц по всей стране.

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