Тематическая иллюстрация. Фото: Анастасия ОСИПОВА

Сенсационные вести о том, что Болонская система высшего образования в России изжила себя и будет расформирована, породили множество мнений и слухов. Сегодня уже привычный двухуровневый стандарт «бакалавриат» и «магистратура» может просто уйти из университетов страны.

В Приморье сразу несколько вузов государственного и федерального формата обучают людей по международному принципу. Реконструкция концепции образования, безусловно, коснется и их. Но как теперь сложится студенческий и научный мир? Останутся ли после этого пылиться на полке недавно полученные дипломы? «Комсомольская правда – Владивосток» обратилась к экспертам, чтобы дать собственный прогноз о грядущих переменах.

Учить по-болонски

Около 19 лет в России существует Болонская система высшего образования. Международная модель обучения со скрипом приживалась в новом обществе нашей страны. Постоянные споры о плюсах и минусах велись на уровне преподавателей, деятелей науки, политиков, школьников, студентов и их родителей. Спустя годы западный «поезд науки» все-таки взгромоздили на заржавевшие рельсы постсоветской экономики.

Сперва стоит подробнее описать Болонскую систему. В рамках такой концепции обучение делится на четыре года бакалавриата и два – магистратуры вместо пятилетнего специалитета. В далеком 2003 году РФ нырнула в единое учебное пространство, внедрив, по сути, западные критерии методологии. Словом, страна стала подстраиваться под рыночную экономику всей планеты. Для местных дипломов, как и специалистов по идее должны были рухнуть границы, научный мир – стать доступнее, учеба – короче и эффективнее. Как получилось на самом деле – судить не беремся.

К списку положительных сторон вопроса эксперты причисляют интеграцию в международное образовательное общество и отпавшую необходимость изучать гору «ненужных» предметов. Это значит учить по-болонски. Но там где есть плюсы – должны быть и минусы?

Декан экономического факультета РУДН Юрий Мосейкин уже однажды рассказал «Комсомольской правде», что научный потенциал бакалавров до конца так и не смог реализовываться в Болонской системе. На практике большинство дипломников не продолжали совершенствовать или дополнять свое образование на магистратуре. К тому же возникла серьезная угроза «утечки мозгов», когда для обучающихся открылся европейский рынок. Так и происходило, считает эксперт. В общих чертах снизился и уровень подготовки новых специалистов – учебы стало меньше.

Прожитый этап

24 июля 2022 года Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков анонсировал отказ от западной модели: «К Болонской системе надо относиться как к прожитому этапу. Будущее за нашей собственной уникальной системой образования, в основе которой должны лежать интересы национальной экономики и максимальное пространство возможностей для каждого студента». Фраза прозвучала прямо перед началом сдачи ЕГЭ, когда будущие абитуриенты занялись выбором своей судьбы.

Высшие чиновники сразу оговорились, что уход от «болоньи» не станет революцией. Это будет постепенный процесс с медленной переорганизацией получения знаний. Вот только что предполагается в него привнести, как устроить и переформатировать – по-прежнему в тени. К примеру, советский «инженерный» специалитет уже не вернется для всех отраслей вышобра. Так замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев на заседании Совета ректоров творческих вузов «сжег мосты» к стилю и подобию подготовки кадров из СССР.

Как видят в министерстве новую систему – пока непонятно. Дмитрий Афанасьев оговорился, что национальная система будет учитывать преимущества старого специалитета и «тот опыт, который мы получили в последнее время, в том числе в условиях довольно широких международных контактов». Пока конкретных очертаний инновационная модель еще не обрела. Ее принятие естественным образом остается в подвешенном состоянии. Можно только гадать, как будет функционировать новая концепция.

– Вместо Болонской системы пока не понято, что придет. Учитывая то, что наша система образования сильно централизована – ключевые решения принимаются на уровне федерального министерства образования. Я надеюсь на то, что эти решения будут взвешенными и не пойдут во вред, – делится доктор экономических наук, профессор, ректор Владивостокского государственного университета экономики и сервиса (с 1988 по 2015 годы) и президент вуза Геннадий Лазарев. – На мой взгляд, настораживает тот факт, что наука не очерчивается административными границами краев, областей и стран. Она трансгранична. В этой связи важно понять, как мы будем по-новому ориентироваться сегодня в мире. Практически вся планета использует двухступенчатую систему образования. Как теперь будет выглядеть академический обмен, взаимный зачет дипломов – остается загадкой.

Дьявол кроется в деталях

По словам Геннадия Лазарева, Болонская система с трудом адаптировалась к российским реалиям. Несмотря на то, что ее удалось приспособить в ВВГУ (бывший ВГУЭС) и в других вузах страны, реальной пользы для экономики и жизни студентов «болонья» принесла очень мало. Наш собеседник уверен, что наконец-то «возобладал здравый смысл», ведь изначально РФ не полностью перешла на то, от чего теперь отказывается. Например, в медицине сохранилась прежняя модель образования по шесть-семь лет.

Геннадий Лазарев. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

При этом наш спикер не предлагает вернуться к советскому варианту, он «канул в Лету». У модели двухуровневого образования есть и свои положительные стороны, которые можно будет использовать в будущем. Профессор отметил, что в Европейских странах Болонская система показала себя как вполне эффективная. Пресловутые бакалавры и магистры удовлетворяли потребности экономик этих государств, ускоряя их развитие. Один из плюсов такого обучения связан с темпом, который устраивал бы современное общество.

– Двухуровневая система в высшем образовании обоснована, потому что на практике вполне достаточно далеко не всем выпускникам высшей школы нужен диплом магистра. В некоторых специальностях бакалавриата вполне достаточно для успешной работы. А дальше, с учетом того, что учиться нужно всю жизнь, есть целая система дополнительных программ для повышения квалификации. В моем понимании мы тоже можем приспособить и свою оригинальную, и Болонскую системы.

Кроме того, «болонья» позволила капитально сократить расходы на обучение будущих специалистов. За счет сокращения одного года обучения затрата ресурсов колоссально уменьшилась.

– В Европе или Америке всего 20% выпускников бакалавриата идут в магистратуру. Остальным хватает первого уровня. Там же бакалавров готовят за три года. В США – за четыре. Мы же, прямо скажем, денег имеем на систему образования намного меньше, но учим намного дольше. Продолжительность обучения не сказывается на эффективности экономики. Представьте себе массу студентов, которых нужно учить не четыре, а пять лет. Может быть, их не нужно учить столько – тратить время, частные и государственные деньги по пустякам. Отучился три-четыре года на бакалавре – пошел работать, понял, что не хватает образования и пошел учиться дальше.

В противовес вышеизложенному качеству профессор назвал главный большой недостаток российской «болоньи».

– На мой взгляд, и магистры, и бакалавры страдают одним большим недостатком – они во многом разбираются в теоретическом решении тех или иных задач, но практическими навыками реально не владеют. Поэтому когда выпускник приходит к работодателю – он четко сообщает о том, сколько хочет зарабатывать, но практические задачи решить очень часто не может. Это серьезный недостаток нашей системы.

Директор Высшей школы кино и телевидения ВГУЭС Сергей Булах корректно дополнил вывод своего коллеги. Программы академической мобильности для студентов – безусловный плюс Болонской системы, считает спикер. Она подразумевает, что учащиеся могут относительно легко закончить дополнительный курс в других вузах, в том числе и за рубежом. В разных университетах используется единая система уровней образования и процедура перезачетов. Даже учебный план можно сформировать под себя. Но наравне с этими качествами «болонья» имеет и негативную сторону.

– В каждой стране, включая Россию, существует государственный образовательный стандарт. И он зачастую плохо совместим с принципами Болонской системы. Российскому вузу очень сложно организовать процесс такого индивидуального обучения, поскольку есть установленные министерством науки и высшего образования параметры. Это количество студентов в академических группах, перечень компетенций в государственных стандартах, показатель количества студентов при нагрузке на одного преподавателя и десятки других формальных составляющих образовательного процесса, которым следуют вузы, которые существенно ограничены в формате путей организации образования.

Не изобретать велосипед

Пока в ВВГУ отказ от прежнего метода остается на уровне обсуждений. Насчет того, чем придется заменить текущий стиль обучения, говорят осторожно, не загадывая. По словам Лазарева, насущную пользу образование начнет приносить, когда в него «вольют» больше практики, а вот уникальность – дело второго или третьего порядка.

– Сегодня в науке наблюдается дефицит финансирования. На те деньги, которые выделяются для этой сферы, построить принципиально новую и рабочую систему и основу для научных исследований попросту невозможно. Свою уникальную систему мы едва ли сделаем. Все что можно в мире уже придумано, – говорит профессор. – Мы в университете давно пришли к выводу о том, что наши выпускники будут существенно востребованы, если их готовить таким образом, чтобы к окончанию учебы они были готовы к практической работе. В частности три года на бакалавриате студенты получают теоретические материалы, а затем год стажируются и проходят практику.

Собеседник издания уверен, что ВВГУ приспособлен к рынку, поэтому перемены серьезно не скажутся на качестве преподавания. Сейчас доля собственных доходов вуза составляет 87%, только на 13% университет финансирует государство.

– Не думаю, что сейчас рационально отказываться от двухуровневой системы высшего образования. Это равносильно тому, что в одночасье нужно поменять ширину рельсов железной дороги, которая столетия перевозит миллионы пассажиров и миллионы тонн грузов. Дорога должна оставаться безопасной, комфортной для перемещения людей и грузов, строились новые участки для большего охвата территории. Нужно заниматься именно оптимизацией и улучшением того, что создано за почти два десятилетия работы в Болонской системе, учитывая национальный опыт и определяя более высокие параметры, которые могли бы стать ориентиром и для остальных, – высказался Сергей Булах.

Сергей Булах. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Кавалеристской атакой задачу не решить

Геннадий Иннокентьевич подчеркнул, что высшее образование – достаточно инерционно и не очень подвижно само по себе. Внезапно «встать, побежать и приземлиться» на новые образовательные стандарты и программы обучения не получится. На это потребуется время и, как правило, в огромном количестве.

– Поэтому с понедельника жить по-новому не получится. Придется переподготовить преподавателей, материалы, технологию обучения. Кавалеристской атакой здесь задачу не решишь.

По словам Сергея Павловича, отмена прежней системы и введение новой может превратиться в циклон бесконечных циркуляров и бумаг, которые регулирующие органы потребуют от университетов.

– Вот что самое страшное из возможных негативных последствий. Вряд ли этот бумажный формальный океан даст преподавателю время для работы со студентами. Скорее, наоборот. За последние полтора-два десятилетия в России трижды меняли федеральный образовательный стандарт. И каждый раз это было сопряжено с необыкновенно возрастающим объемом бумажной работы.

ПО ТЕМЕ:

Чем в российских вузах заменят Болонскую систему

Как отказ от Болонской системы в вузах России скажется на студентах и выпускниках школ (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.