Фото: принтскрин видео, социальные сети, @hobopeeba

Занимательными кадрами поделилась фотохудожница Кристина Макеева в социальной сети. Обнаженная модель на побережье Камчатки погрузилась в ванну, набитую деликатесом – красной икрой. Дальневосточники завалили автора вопросами: как и, главное, зачем создали такую дорогостоящую фотосессию? Обо всем по порядку – в материале «КП».

– Икра на завтрак, второй завтрак, обед, ужин и перекусы? На Камчатке она не вот этого мерзкопересоленого вкуса, она НАСТОЯЩАЯ. Вкусная до невозможности. Любой самый обычный продукт, например, омлет, становиться просто мишленовским с этой икрой. Я требовала икру везде, – рассказала Кристина в своем посте.

На снимках не лично фотограф – в ванну ради шикарных кадров залезла модель Элина. Несмотря на то, что кадры постановочные, вопросы жителей не утихали: набрать столько икры не могут себе позволить даже камчатские рыболовы.

Кристина заявила, что икра ненастоящая. Использовали «веганскую» имитацию деликатеса, создается она из агара и водорослей. Вкус, к сожалению, девушке не понравился: говорит, «мерзотный».

Напомним, Макеева – фотохудожник со стажем. В ее аккаунте можно найти завораживающие кадры из Кении (Африка), а также со всех уголков России, по которым путешествует девушка.

К слову, даже для дальневосточников закуска (конечно, натуральная) остается дорогим удовольствием. Цена на икринки лососевых начинается от 1250 за килограмм от производителей, в ритейле стоимость варьируется от 3000 до 6000 тысяч рублей за кило. Непосредственно на Камчатке на полках супермаркетов цена за деликатес этим летом составляет от 3,8 тысячи рублей до 5,5 тысячи. Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» подробно писала об изменениях ценообразования на икру из-за введения маркировки.

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