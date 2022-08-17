Преступление без 9 месяцев наказания: депутату Камчатки, застрелившему человека, вынесут новый приговор

Иллюстрация из архива КП. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суд принял апелляцию прокуратуры по делу миллиардера и экс-депутата Заксобрания Камчатки Игоря Редькина – читатели могут подумать, что гособвинители сочли приговор богатею слишком мягким. За случайное убийство (госслужащий застрелил человека, перепутав с медведем на охоте) ему назначили 9 месяцев колонии. Оказалось, дело не в этом, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Кого честь не берет, того не наказывают?

Обвинение считает, что при рассмотрении дела в суде допущены процессуальные ошибки. Какие именно – пока не уточнили. Тем не менее в связи с этим в представлении прокурора есть пунктик, что поставлен вопрос о полной отмене приговора. Дело потом вернут на рассмотрение суду снова. При этом окончательное решение вполне может оказаться еще более мягким, чем нынешнее. Редакция следит за дальнейшим ходом дела.

Кто такой Игорь Редькин?

Речь идет об одном из богатейших людей Камчатки (20 строчка Forbes). Только за 2020 год он заработал более 5,4 миллиарда рублей.

Игорь Редькин, согласно приговору, должен один раз в месяц проходить регистрацию в уголовно-исполнительной инспекции. Также ему запретили менять место жительства и выезжать за пределы Петропавловск-Камчатского городского округа. Наказание в местах не столь отдаленных составило бы всего 9 месяцев. Сам инцидент произошел 2 августа 2021 года. Сначала Редькин застрелил медведя, а потом человека. На бурого депутат охотился с карабином и, кстати, без разрешения на добычу.

Чуть позже, по словам Редькина и подтверждениям регионального СК, ночью депутат в поселке Озерновский взял оружие и решил отпугнуть медведя-шатуна, который якобы угрожал жителям. В сумерках Редькин трижды выстрелил в животное, а оказалось, что это 30-летний Андрей Толстопятов. В него попала одна из пуль.

После случившего он оперативно снял свою кандидатуру с выборов в ЗС ПК Камчатки, вышел из состава «Единой Росси». Экс-депутат активно помогал следствию в расследовании преступления, признал свою вину, возместил ущерб за незаконную охоту, а также компенсировал моральный вред семье погибшего: матери он перевел 10 миллионов рублей, а супруге 20 миллионов. Этим и объяснили мягкий приговор. Местные жители и общественность, мягко говоря, все равно от лояльного наказания не в восторге. Хоть 30, хоть 40 миллионов – разве столько стоит наказание за отобранную жизнь человека?

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