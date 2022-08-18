Жители Владивостока благодарят водителя-героя и медика, которые помогли пассажирке автобуса с приступом эпилепсии

К счастью, среди пассажиров оказался медик. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Во Владивостоке автобус №54 следовал по своему привычному маршруту, как вдруг одной из пассажирок резко стало плохо. У женщины случился приступ эпилепсии, она упала на пол. Водитель тут же остановил транспорт и привел пострадавшую в чувства вместе с медиком, которая по счастливой случайности оказалась одной из пассажиров.

Все произошло 17 августа, примерно в 12:00-12:30. Водитель не растерялся. Положил пенсионерку на бок, он и медик привели пострадавшую в чувства, ее усадили на бордюр на улице, женщина-медик осталась вместе с ней ожидать скорую и настояла на том, чтобы водитель отправился дальше, ведь у него полный автобус людей.

– Мы бы и не узнали об этом случае, если бы нам не стали звонить люди и благодарить за такого отзывчивого сотрудника. Сам водитель никому ничего не рассказал. Он киргиз, русский язык знает не так хорошо, но объяснил нам, как все произошло, когда мы попросили. На мой вопрос, откуда он знал, что делать в такой ситуации, мужчина ответил, что уже сталкивался с таким случаем, – рассказал корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» заместитель директора компании-перевозчика ООО «Каслар» Сергей Храмылев.

По словам представителя компании, пенсионерка тоже позвонила и попросила передать огромную благодарность за то, что для нее сделали. Водителя теперь ставят в пример всем коллегам, а директор уже подписал приказ на премию.

Заведующий подстанцией «Океанская» КГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи Владивостока» Сергей Титов объяснил, что следует делать, если на ваших глазах у человека случился приступ эпилепсии.

– До восстановления сознания больного укладывают немного повернув голову набок, чтобы предотвратить попадание слюны и желудочного содержимого в дыхательные пути. Придерживайте голову, руки, ноги, но не противодействуйте судорожным движениям (не фиксируйте тело, руки, ноги, голову больного). Не перемещайте человека с того места, где случился приступ судорог, если только оно не опасно для вас и пациента. Не пытайтесь разжать зубы (не получится). Зафиксируйте длительность приступа по часам. Вызовите и дождитесь прибытия скорой медицинской помощи.

По словам эксперта единичный припадок длится 2-3 минуты и сам по себе никакой угрозы для жизни не представляет. Угрожать жизни может эпистатус – состояние, в котором приступы протекают один за другим без возвращения сознания.

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