«Улицу Дальнего Востока» во Владивостоке показали полпреду президента в ДФО Трутневу

Павильон Якутии. Фото: Юлиана ВИНОГРАДОВА

Выставку «Улица Дальнего Востока» почти готова к приему многочисленных гостей VII Восточного экономического форума. Мероприятие развернется в сентябре 2022 года в ДВФУ во Владивостоке – готовность павильонов лично проверил полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев. Корреспондент «КП» побывал «в полях» и заглянул в закулисье подготовки арт-объектов.

«Улица Дальнего Востока» – не просто экспозиция, а целая площадка для взаимодействия российских и зарубежных профессионалов различных сфер. Организаторы утверждают, что выставка помогает укрепить связи и дальневосточного сообщества, и федеральных органов власти.

Магаданская область представит стартапы региона. Фото: Юлиана ВИНОГРАДОВА

– У нас губернаторы спрашивали, что это такое и зачем, а мы говорили: просто покажите, за что вы любите родной край. И сейчас этого не надо никому рассказывать, потому что павильоны стали другими, они действительно представляют историю, представляют культуру, представляют природу всех тех краев и областей, которые входят в территорию Дальневосточного федерального округа – самого большого федерального округа самой большой страны в мире, России, – пояснил Юрий Трутнев.

На ВЭФ-2022 презентуют генпланы развития субъектов Дальнего Востока. Фото: Юлиана ВИНОГРАДОВА

Большая часть арт-объектов по традиции презентует новые инвестиционные проекты регионов Дальнего Востока: Приморья, Сахалина, Хабаровского края, Амурской области, Магадана и других субъектов. Проекты представят интерактивные макеты, реализуемые стартапы, уникальные местные достижения и разработки. Другие павильоны будут посвящены отраслям: спорту, экономике, социальным сферам и так далее.

– Мы представляем логистические направления, тот потенциал, который заложен в наших портах. Покажем и богатейший потенциал, представленный сферой туризма. Объекты такого типа в течение пяти лет будут появляться в Приморье, – рассказал о региональном павильоне губернатор Олег Кожемяко.

На ВЭФ-2022 презентуют генпланы развития субъектов Дальнего Востока. Фото: Юлиана ВИНОГРАДОВА

Павильон Амурской области. Фото: Юлиана ВИНОГРАДОВА

Выставка откроется 5 сентября и продлится до 11 сентября. Ее слоган в 2022 году – «А что ты сделал для технологической победы России»? Акцент сделан на том, чтобы рассмотреть возможности импортозамещения и «технонезависимости» регионов Дальнего Востока.

Юрий Трутнев, в целом, высоко оценил выставку. Фото: Татьяна КЛАНОВЕЦ

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